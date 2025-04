Le Subaru Crosstrek 2025 fait une entrée discrète mais assurée sur le marché français, fidèle à la philosophie de la marque : proposer des véhicules robustes, sûrs et performants, sans fioritures inutiles. Successeur indirect du XV, ce SUV compact mise sur une polyvalence totale, entre usage quotidien, escapades nature et sécurité renforcée.

Ce modèle capitalise sur le savoir-faire maison : transmission intégrale symétrique de série, motorisation atmosphérique fiable, et une attention particulière portée à la tenue de route comme à la protection des occupants. Pour avril 2025, Subaru frappe un grand coup en proposant le Crosstrek à partir de 27 115 €, un tarif compétitif face aux références du segment comme le Toyota Corolla Cross ou le Dacia Duster en version 4×4.

Disponible dès maintenant dans le réseau de distribution français, le Crosstrek s’adresse à un public exigeant : les conducteurs actifs qui veulent un SUV compact capable de sortir des sentiers battus… tout en gardant les deux pieds sur le bitume.

Spécifications Techniques Subaru Crosstrek Motorisation 2.0 Boxer + moteur électrique Transmission Automatique (CVT) Transmission intégrale 4×4 Puissance 136 ch Couple 182 Nm 0 à 100 km/h 10,8 s Vitesse maximale 198 km/h Consommation mixte (WLTP) 7,7 l/100 km Étiquette environnementale ECO

Une gamme complète pour tous les profils d’aventuriers

Le Subaru Crosstrek 2025 se décline en cinq finitions distinctes, chacune adaptée à un style de conduite et à un niveau de confort différent :

Base : à partir de 27 115 € , elle propose déjà l’essentiel avec la transmission intégrale, l’aide à la conduite EyeSight et un écran tactile de qualité.

: à partir de , elle propose déjà l’essentiel avec la transmission intégrale, l’aide à la conduite EyeSight et un écran tactile de qualité. Premium : à 28 365 € , elle ajoute quelques raffinements intérieurs et extérieurs, notamment sur les matériaux et le système multimédia.

: à , elle ajoute quelques raffinements intérieurs et extérieurs, notamment sur les matériaux et le système multimédia. Sport : à 30 915 € , cette version mise sur un look plus dynamique et un équipement technologique enrichi.

: à , cette version mise sur un look plus dynamique et un équipement technologique enrichi. Limited : à 32 815 € , elle se veut plus premium, avec sellerie cuir, finitions soignées et systèmes d’aide à la conduite plus évolués.

: à , elle se veut plus premium, avec sellerie cuir, finitions soignées et systèmes d’aide à la conduite plus évolués. Wilderness : à 33 915 €, c’est la version baroudeuse par excellence, avec des pneus tout-terrain, une garde au sol relevée et une transmission optimisée pour les terrains difficiles.

Chaque finition inclut les frais de destination (1 420 €), ce qui rend la grille tarifaire totalement transparente. Subaru propose ainsi une gamme cohérente et évolutive, permettant à chaque acheteur de trouver le Crosstrek qui lui correspond – du citadin aventureux au randonneur tout-terrain.

Une mécanique fiable et taillée pour l’évasion

Sous son capot, le Subaru Crosstrek 2025 embarque une valeur sûre : un moteur atmosphérique SUBARU BOXER® de 2,5 litres développant 182 chevaux. Un bloc reconnu pour sa robustesse mécanique, sa répartition équilibrée du poids et sa réactivité en toutes conditions.

Mais la véritable signature de Subaru reste sa transmission intégrale symétrique permanente, offerte de série sur toutes les finitions. Là où la concurrence réserve souvent la transmission 4×4 à ses versions les plus onéreuses, le Crosstrek en fait un standard. Résultat : tenue de route irréprochable, stabilité par tous les temps et capacité d’évasion immédiate, que ce soit sur la neige, la boue ou les chemins caillouteux.

La version Wilderness pousse encore plus loin cette philosophie. Elle propose une garde au sol rehaussée, des protections renforcées et des pneus tout-terrain, faisant du Crosstrek un véritable SUV d’aventure, prêt pour les pistes, les forêts et les conditions extrêmes.

Sécurité et technologie : Subaru ne laisse rien au hasard

Sur le plan technologique, Subaru équipe son Crosstrek 2025 de nombreux dispositifs de sécurité active, intégrés dans le système EyeSight®. De série dès l’entrée de gamme, ce dispositif comprend :

le freinage pré-collision ,

, l’ assistance au maintien dans la voie ,

, le régulateur de vitesse adaptatif.

En complément, selon les versions, on retrouve des radars d’angles morts, une alerte de circulation transversale arrière, ainsi qu’un système de freinage automatique en marche arrière.

À l’intérieur, l’ambiance est sobre mais bien pensée. L’écran central de 11,6 pouces est intuitif, avec une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, et les matériaux ont été choisis pour résister aux aléas d’une utilisation active, y compris sur les finitions les plus orientées loisir.

Subaru reste fidèle à sa réputation de constructeur pragmatique, qui privilégie la fonctionnalité à l’esbroufe. Et dans ce Crosstrek 2025, cette philosophie prend tout son sens : offrir un véhicule sûr, efficace et adapté à une vraie diversité d’usages, loin des SUV urbains trop standardisés