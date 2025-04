Le PHEV européen qui défie : une technologie premium et 204 CV pour un prix sous la Corolla

SEAT dégaine une offensive commerciale de premier plan en ce mois d’avril, et sa compacte hybride rechargeable en est la tête d’affiche. La SEAT León eHybrid 2025 s’affiche à un prix de départ très attractif, à partir de 25 760 € TTC, dans sa version d’accès.

Mais c’est du côté de la location longue durée (LLD) que l’offre devient encore plus agressive : 319 €/mois sont suffisants pour prendre le volant de cette compacte électrifiée, avec une formule incluant de nombreux équipements de série. Une proposition qui inclut la finition FR, et donc un niveau de confort et de technologie particulièrement élevé.

Les acheteurs peuvent aussi compter sur les aides gouvernementales comme le bonus écologique et la prime à la conversion, ce qui peut ramener le coût total à un niveau exceptionnel pour un véhicule hybride rechargeable de cette catégorie.

Avec cette stratégie tarifaire musclée, SEAT cherche clairement à grignoter des parts de marché face à des modèles bien installés comme la Peugeot 308 ou le Toyota Corolla. Et à en juger par les performances de la fiche technique, la firme espagnole semble avoir de solides arguments.

Un hybride rechargeable à la pointe de l’efficacité

Sous le capot, la SEAT León eHybrid 2025 impressionne par sa maturité technique. Elle embarque un groupe motopropulseur combinant un moteur essence 1.5 TSI de 150 ch et un moteur électrique de 116 ch, pour une puissance totale de 204 chevaux et 350 Nm de couple. Le tout est associé à une boîte DSG automatique, gage de fluidité et de confort de conduite.

Mais c’est la nouvelle batterie de 25,7 kWh (dont 19,7 kWh utiles) qui constitue l’évolution majeure de cette version 2025. Grâce à cette capacité, la compacte espagnole affiche une autonomie électrique de 133 km en cycle WLTP, un record dans la catégorie. Cela permet à nombre d’automobilistes de réaliser leurs trajets quotidiens sans utiliser une goutte d’essence.

Côté recharge, le modèle accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif (AC) et 40 kW en courant continu (DC), ce qui permet une recharge rapide à domicile ou sur borne publique. L’intégration du système hybride dans le châssis n’affecte ni l’habitabilité ni le volume du coffre, ce qui en fait un véhicule polyvalent parfaitement adapté aux usages familiaux et urbains.

Caractéristique Détail Motorisation Hybride rechargeable (PHEV) Puissance cumulée 204 ch (150 kW) Couple total 350 Nm Transmission Automatique DSG6 Autonomie électrique WLTP 124 à 133 km (mixte) / 162 à 178 km (urbain) Batterie 25,8 kWh (environ 20 kWh utiles) Temps de recharge 2h30 à 11 kW (AC) / 26 min (10-80%) à 50 kW (DC) Consommation mixte WLTP 0,4 l/100 km Émissions de CO₂ 8 à 9 g/km Vitesse maximale 220 km/h Accélération 0-100 km/h 7,7 secondes Volume du coffre 270 litres Prix France (avril 2025) À partir de 25 760 € Finitions disponibles Copa, FR Équipements de série (FR) Projecteurs Matrix LED, jantes 17″ Calafell, écran central 12,9″, SEAT Drive Profile, sièges sport avec surpiqûres rouges

Un équipement complet dès la version FR XM

SEAT ne fait aucune concession sur l’équipement de sa León eHybrid, en particulier dans sa finition FR XM, au cœur de l’offre du mois. Ce niveau de finition inclut un arsenal technologique et sécuritaire impressionnant, digne de segments supérieurs.

Parmi les équipements les plus notables, on retrouve des phares Matrix LED, qui offrent une visibilité optimale sans éblouir les autres usagers. La sécurité est également assurée par des assistants à la conduite dernier cri : aide au maintien dans la voie, détection de fatigue, reconnaissance des panneaux de signalisation, ou encore capteurs de stationnement avant et arrière.

Le confort à bord est renforcé par un climatiseur automatique tri-zone, idéal pour les trajets familiaux, et une instrumentation digitale entièrement configurable. Le système multimédia, quant à lui, s’articule autour d’un grand écran tactile de 12,9 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Navigation, radio DAB, Bluetooth : tout est inclus sans surcoût.

La version FR XM ajoute à cela un sélecteur de modes de conduite, permettant d’ajuster les réglages du véhicule selon le style de conduite ou les conditions de route. Une personnalisation bienvenue, qui accentue le plaisir de conduire.

Une alternative sérieuse dans le segment compact

Avec sa motorisation performante, son autonomie électrique record et son équipement haut de gamme, la SEAT León eHybrid 2025 se positionne comme l’une des compactes hybrides les plus complètes et compétitives du marché.

Face à des références établies comme la Toyota Corolla Hybride, la Peugeot 308 PHEV ou encore la Renault Mégane E-Tech, la León avance des arguments massifs : plus d’autonomie en électrique, un prix final inférieur grâce aux aides cumulées, et une dotation technologique plus généreuse à tarif équivalent.

De plus, le fait que ce modèle soit produit en Espagne et pensé pour le marché européen lui confère un atout supplémentaire en matière de délais de livraison, de fiabilité et d’adaptation aux normes locales.

SEAT réussit ici une proposition équilibrée et séduisante, qui combine raison et plaisir. Pour celles et ceux qui cherchent à électrifier leur mobilité sans sacrifier ni le style, ni la performance, ni le portefeuille, la León eHybrid s’impose comme une évidence en avril 2025.