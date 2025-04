Škoda Elroq vRS : 340 CV électriques et 550 km d’autonomie pour le nouveau SUV sportif

Škoda monte en puissance dans l’électrique. Après avoir solidement ancré l’Enyaq dans le paysage européen des SUV branchés, la marque tchèque du groupe Volkswagen dévoile son prochain coup de poker : l’Elroq, un SUV compact 100 % électrique, dont la version vRS entend jouer les trouble-fêtes sur le segment des SUV sportifs zéro émission.

Long d’environ 4,50 mètres, l’Elroq s’annonce comme le cousin technique du Volkswagen ID.4, mais avec une identité propre, plus agressive, plus dynamique. La version vRS – sigle réservé chez Škoda aux déclinaisons sportives – annonce la couleur dès le premier regard : jantes spécifiques, éléments aérodynamiques, touches noires contrastantes et un look plus affûté. Ce n’est pas un SUV électrique de plus, c’est un manifeste de la performance propre.

Positionné juste sous l’Enyaq en taille, l’Elroq complète la gamme tout en s’adressant à une clientèle plus jeune, plus urbaine, et sensible à la nervosité comme au design affirmé. Avec ce modèle, Škoda ambitionne non seulement de s’imposer dans les foyers électrifiés européens, mais aussi de tenir tête à Tesla sur son terrain favori.

Une fiche technique musclée : 340 ch et jusqu’à 550 km d’autonomie

La version vRS de l’Elroq ne fait pas les choses à moitié. Deux moteurs électriques combinés pour offrir une puissance de 340 chevaux, une transmission intégrale, et des performances dignes d’un véhicule sportif. Si Škoda ne communique pas encore sur le 0 à 100 km/h exact, le chiffre s’annonce sous la barre des 6 secondes, un exploit pour un SUV familial.

L’Elroq repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, bien connue pour sa polyvalence. Ce modèle devrait embarquer une batterie de 77 kWh utiles, identique à celle du Volkswagen ID.4 GTX, permettant une autonomie pouvant aller jusqu’à 550 kilomètres selon le cycle WLTP, en fonction des configurations.

En matière de recharge, la compatibilité avec la charge rapide est assurée, avec une puissance de 135 kW, permettant de récupérer 80 % de la batterie en environ 30 minutes. De quoi le rendre aussi à l’aise sur les longs trajets que pour les recharges urbaines rapides. C’est une polyvalence technique qui vise à rassurer, autant qu’à impressionner.

Une montée en gamme visuelle et technologique

Comme toujours avec Škoda, le sens pratique n’est jamais sacrifié au style. L’Elroq vRS se distingue visuellement des versions standard par des éléments spécifiques : boucliers redessinés, jantes exclusives, feux à LED Matrix et logos vRS contrastés. Le résultat est un SUV compact à l’allure sportive assumée, sans tomber dans l’excès tapageur.

L’intérieur, bien que non encore entièrement dévoilé, s’annonce dans la lignée des dernières productions Škoda : épuré, digitalisé, mais pensé pour la vie quotidienne. Un grand écran central, une instrumentation numérique, et probablement les dernières évolutions logicielles du groupe Volkswagen (avec mises à jour à distance) équiperont ce modèle.

La version vRS intégrera aussi des touches sportives dans l’habitacle : surpiqûres contrastées, volant spécifique, sellerie mixte et équipements haut de gamme. Elle devrait offrir une habitabilité généreuse, une capacité de coffre correcte et un confort de roulage soigné, confirmant son statut de SUV familial sportif.

Škoda face à Tesla : une stratégie plus rationnelle

Le message est clair : avec l’Elroq vRS, Škoda vise frontalement le Tesla Model Y, référence incontestée du marché européen. Mais plutôt que de chercher à le copier, la marque tchèque joue la carte de la rationalité à l’européenne : une qualité perçue élevée, un comportement routier équilibré, un vrai confort à bord, et un tarif qui pourrait être plus compétitif.

L’Elroq ne se veut pas une vitrine futuriste, mais un véhicule abouti, solide, et construit sur une base technique éprouvée. C’est la réponse Škoda à la flambée des prix dans l’électrique, en offrant un produit performant, technologique, mais moins élitiste dans son approche. Il ne s’adresse pas qu’aux passionnés de technologie, mais aussi aux familles actives, aux conducteurs pragmatiques, et aux amateurs de conduite vive.

Ce positionnement équilibré pourrait séduire ceux qui hésitent encore à basculer vers l’électrique en raison des prix ou du style trop clivant de certains concurrents. Škoda promet ici un compromis très bien calibré, à condition que le tarif suive cette logique lors de sa commercialisation.

Un lancement stratégique pour Škoda et un tournant dans sa gamme

L’Elroq vRS marquera une étape clé dans l’électrification de la gamme Škoda. Il ne s’agit pas seulement d’un nouveau modèle, mais d’un véritable signal de changement de cap. Le constructeur entend élargir sa clientèle électrifiée avec des produits plus sportifs, plus désirables, et capables de rivaliser avec les références internationales.

La production débutera courant 2024, avec une commercialisation prévue en 2025. Le prix reste encore inconnu, mais les estimations placent la version vRS entre 50 000 et 60 000 €, un tarif aligné sur les prestations annoncées et compétitif face aux rivaux directs. Une version plus accessible de l’Elroq, moins puissante, devrait également être proposée.

Ce modèle pourrait être l’un des plus importants lancements de Škoda dans les années à venir. Il ouvre la voie à une gamme 100 % électrique renouvelée, mais aussi à une nouvelle manière de penser l’électromobilité : moins gadget, plus ancrée dans le réel. Avec l’Elroq vRS, Škoda lance un message clair : le futur de la marque sera électrique, sportif… et concret.