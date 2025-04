Le SUV révolutionnaire qui boit de l’hydrogène et crache de l’eau : le Hyundai Nexo réinvente le tout-terrain !

Hyundai persiste et signe : en 2025, le Nexo reste l’un des rares SUV à hydrogène disponibles sur le marché. Et pour marquer son territoire, le constructeur coréen a choisi de raffermir son style. Ce lifting discret mais significatif renforce le caractère visuel du Nexo, qui adopte désormais des lignes plus angulaires, un bouclier avant redessiné et des jantes au design retravaillé.

Malgré ces retouches esthétiques, le Nexo conserve ses proportions généreuses et son profil de SUV spacieux. Il s’adresse à une clientèle à la recherche d’un véhicule haut de gamme, propre et singulier, dans un marché où la standardisation des modèles électriques devient la norme. Hyundai assume pleinement ce positionnement à part, presque militant, au nom d’une mobilité alternative crédible et mature.

Avec ce restylage, le constructeur ne cherche pas à révolutionner le Nexo, mais à renforcer son identité unique, à l’heure où les technologies propres se concentrent presque exclusivement sur les batteries. Un pari audacieux mais cohérent, qui rappelle que la pile à hydrogène reste une technologie viable pour qui cherche zéro émission, autonomie et temps de recharge réduit.

Technologie de la pile à combustible : fonctionnement et avantages

Le cœur du Hyundai Nexo, c’est sa pile à combustible à hydrogène, un système qui produit de l’électricité à bord à partir d’un gaz stocké sous pression. Contrairement aux véhicules électriques classiques, le Nexo ne se recharge pas sur une prise, mais fait le plein dans une station d’hydrogène, un processus aussi rapide qu’un plein de carburant traditionnel.

Ce mode de propulsion présente plusieurs avantages clés. D’abord, le temps de recharge est extrêmement réduit : quelques minutes suffisent pour remplir les réservoirs. Ensuite, l’autonomie annoncée dépasse les 600 kilomètres, une valeur supérieure à celle de nombreuses voitures électriques actuelles. Enfin, les émissions locales sont inexistantes : le seul rejet est de la vapeur d’eau.

Mais cette technologie reste limitée par la rareté des infrastructures de recharge, en particulier en Europe. Hyundai mise cependant sur une vision à long terme, estimant que l’hydrogène trouvera sa place aux côtés de l’électrique, notamment pour les longues distances et les usages intensifs. Le Nexo 2025 continue ainsi de porter cette vision, en conjuguant écologie, autonomie et praticité.

Performances et autonomie : une alternative crédible aux véhicules électriques

Le Hyundai Nexo 2025 conserve son groupe motopropulseur à hydrogène, qui développe une puissance de 163 chevaux. Associé à une boîte automatique et une transmission aux roues avant, il permet au SUV de proposer une conduite fluide, silencieuse et sans vibration, typique des véhicules à motorisation électrique. La particularité ici est que l’énergie est produite à bord, en temps réel, sans stockage de grande capacité comme dans une batterie.

Avec une autonomie annoncée de 666 kilomètres, le Nexo dépasse la majorité des véhicules électriques à batterie. Et surtout, le plein d’hydrogène se fait en 5 minutes, ce qui représente un atout considérable pour les usagers habitués aux longs trajets ou à la recharge rapide. Ce compromis entre usage moderne et logistique simplifiée fait du Nexo une solution techniquement avancée, même si encore marginale.

Le comportement routier du Nexo reste orienté vers le confort, avec une suspension bien calibrée pour une utilisation familiale ou professionnelle. Son niveau sonore est extrêmement bas, renforçant l’impression de rouler dans un véhicule haut de gamme, tout en conservant des performances adaptées à la conduite quotidienne.

Défis et perspectives de l’hydrogène dans l’automobile

Si le Hyundai Nexo 2025 illustre parfaitement le potentiel de l’hydrogène, il met aussi en lumière ses limites actuelles. Le principal frein reste le manque d’infrastructures, notamment en France et dans la plupart des pays européens. À l’heure actuelle, seules quelques dizaines de stations permettent un usage réaliste de ce type de véhicule, concentrées autour des grandes métropoles.

Face à cela, Hyundai affiche une vision à long terme, en parallèle de sa gamme 100 % électrique. Le Nexo ne vise pas les volumes de vente des SUV électriques classiques, mais joue un rôle de vitrine technologique. Il permet au constructeur de conserver une avance stratégique sur une technologie qui pourrait revenir au centre du jeu, notamment pour les poids lourds, les véhicules utilitaires ou les flottes intensives.

Le Nexo s’adresse donc à une clientèle pionnière, souvent professionnelle, ou aux utilisateurs qui souhaitent s’engager dans une mobilité alternative innovante. À l’heure où l’électrification s’uniformise, le Nexo 2025 rappelle que l’avenir de la mobilité zéro émission pourrait être pluriel, avec l’hydrogène comme carte à jouer… à condition que les États et les industriels suivent.