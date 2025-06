Supercar électrique BYD de 1300 chevaux, concurrent direct de la Porsche Taycan

Le paysage automobile mondial est en pleine mutation, avec l’électrification qui redistribue les cartes entre constructeurs historiques et nouveaux entrants. Dans cette transformation, certains acteurs émergents n’hésitent plus à défier frontalement les marques les plus prestigieuses sur leur propre terrain.

BYD n’a peur de rien ni de personne. La société chinoise explore tous les marchés dans le but de devenir une marque de référence, et s’attaque désormais au segment haut de gamme avec une supercar électrique développant l’impressionnante puissance de 1300 chevaux. Un monstre de technologie et de performance conçu pour rivaliser directement avec la Porsche Taycan, référence européenne des supercars électriques.

Cette offensive dans le segment ultra-premium illustre l’ambition sans limite de BYD et sa capacité à innover sur tous les fronts. En proposant des performances supérieures à celles des constructeurs établis, le géant chinois démontre que la nouvelle hiérarchie automobile mondiale est en train de s’écrire, avec des acteurs qui ne se contentent plus de suivre mais qui imposent désormais leur vision du futur automobile.

Une motorisation de supercar pour une berline de luxe

Sous son capot (virtuel), le Yangwang U7 embarque quatre moteurs électriques, offrant une transmission intégrale intelligente et une gestion indépendante du couple sur chaque roue. Résultat : une puissance colossale de 1 306 chevaux (960 kW), propulsant cette imposante berline de 5,27 mètres et 3 095 kg de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Ce niveau de performance place le U7 en concurrent direct des Porsche Taycan Turbo GT et Tesla Model S Plaid, tout en proposant un confort et une technologie embarquée inédits.

Une autonomie impressionnante grâce aux batteries BYD

BYD, leader mondial des batteries électriques, équipe son Yangwang U7 d’un accumulateur LFP de 135,5 kWh, offrant une autonomie de 720 km selon le cycle CLTC. Cette technologie, plus durable et sécurisée, garantit une efficacité énergétique optimale et une longévité accrue par rapport aux batteries classiques NMC.

Une suspension DiSus-Z qui défie la gravité

Le Yangwang U7 inaugure le système de suspension active DiSus-Z, développé par BYD. Ce dispositif avancé ajuste instantanément la hauteur et l’inclinaison du véhicule, offrant une expérience de conduite inspirée des trains à lévitation magnétique. Résultat : un confort de roulage exceptionnel et une stabilité incomparable à haute vitesse.

Caractéristique Détails Puissance totale 1 306 chevaux (960 kW) Nombre de moteurs 4 moteurs électriques (transmission intégrale) Autonomie 720 km (cycle CLTC) Capacité de la batterie 135,5 kWh (LFP BYD) Accélération (0 à 100 km/h) Moins de 3 secondes Vitesse maximale 270 km/h Longueur 5,27 mètres Poids à vide 3 095 kg Système de suspension DiSus-Z (actif, inspiré du Maglev) Prix estimé À confirmer, mais inférieur à Porsche Taycan Turbo S

Un intérieur luxueux et ultra-connecté

L’habitacle du Yangwang U7 adopte une approche résolument premium, avec des sièges arrière façon classe affaire, équipés de fonctions massage et ventilation. L’environnement technologique repose sur un immense écran central haute définition, une interface intuitive et un système audio immersif digne des meilleures berlines de luxe européennes.

Un positionnement stratégique sur le marché du luxe électrique

BYD, avec sa marque Yangwang, vise à bousculer les références du premium électrique. Le U7 ne se contente pas d’égaler les meilleures berlines sportives, il ambitionne de les dépasser en termes d’innovation et d’agrément de conduite.

Son prix n’a pas encore été officialisé, mais il devrait rester en dessous des Porsche Taycan Turbo S et Tesla Model S Plaid, faisant de lui un sérieux prétendant au titre de meilleure berline électrique sportive du marché.