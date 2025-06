La réponse française au Macan se dompte sur la neige avant sa présentation officielle

Le segment des SUV électriques hautes performances s’apprête à accueillir un nouveau concurrent de taille. Alpine, la marque sportive du groupe Renault, finalise le développement de son A390, un modèle conçu pour rivaliser avec le Porsche Macan électrique. Actuellement en phase de tests en conditions extrêmes en Laponie, ce SUV promet un design affûté, des technologies avancées et une puissance impressionnante pouvant atteindre 600 chevaux.

Avec une présentation officielle prévue le 27 mai 2025, l’Alpine A390 représente une étape clé dans la stratégie d’électrification de la marque, qui ambitionne de s’imposer sur le marché premium avec un modèle associant sportivité, élégance et performances de pointe.

Un design inspiré de la compétition

L’Alpine A390 adopte un style dynamique et agressif, fidèle à l’ADN sportif de la marque. Avec 4,62 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,53 mètre de haut, il se positionne comme un SUV compact aux proportions équilibrées.

Les premiers aperçus révèlent une signature lumineuse avant distinctive, inspirée des modèles de course, avec des lignes sculptées et des entrées d’air élargies pour optimiser l’aérodynamisme. Une lame inférieure améliore le flux d’air sous le véhicule, tandis qu’un aileron arrière discret vient renforcer son assise et son dynamisme.

L’ensemble affiche une silhouette fluide et travaillée, annonçant des performances dignes des meilleures références du segment.

Un cockpit technologique et inspiré de la Formule 1

À l’intérieur, Alpine mise sur une expérience immersive et sportive, avec un volant en cuir Nappa aplati sur ses parties supérieure et inférieure. Trois commandes inspirées de la Formule 1 sont intégrées directement sur le volant :

Une fonction “Overtake” permettant un boost temporaire de puissance , idéal pour les dépassements.

permettant un , idéal pour les dépassements. Une fonction “Recharge” optimisant la récupération d’énergie au freinage .

optimisant la . Un mode de conduite personnalisable, ajustant les paramètres du véhicule selon les préférences du conducteur.

L’habitacle mêle technologie et luxe, avec un tableau de bord numérique immersif, un écran tactile central dernier cri et des finitions en matériaux nobles, typiques de l’univers Alpine.

Une puissance qui dépasse les 500 chevaux

Sous sa carrosserie affûtée, l’Alpine A390 repose sur la plateforme AmpR Medium du groupe Renault, déjà utilisée pour les Mégane et Scénic E-Tech, mais adaptée ici à un niveau de performance bien supérieur.

Grâce à une configuration à trois moteurs électriques, le SUV pourrait développer entre 500 et 600 chevaux, offrant ainsi une accélération fulgurante et une transmission intégrale efficace. Ce choix technologique le place directement en concurrence avec les modèles les plus puissants du marché, notamment le Porsche Macan électrique et le Tesla Model Y Performance.

L’autonomie et la recharge rapide seront également au cœur du projet, bien que ces données restent encore confidentielles. On peut toutefois s’attendre à une batterie performante, permettant une autonomie compétitive face aux références du segment.

Un lancement stratégique pour Alpine

Avec l’A390, Alpine ne se contente pas de suivre la tendance de l’électrification : la marque ambitionne de redéfinir le SUV sportif électrique, en combinant design racé, performances exceptionnelles et ADN de la compétition.

Prévu pour être révélé officiellement le 27 mai 2025, ce modèle devrait marquer un tournant pour la marque, qui souhaite s’imposer face aux géants du premium sportif. Reste à voir si cet A390 réussira à convaincre les passionnés d’Alpine, tout en séduisant une clientèle exigeante habituée aux références allemandes et américaines.