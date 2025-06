Le SUV qui change les règles du jeu : 200 km sans essence et une autonomie record de 1 100 km

Avec le Lynk & Co 08, la filiale sino-suédoise du groupe Geely frappe fort en proposant un SUV hybride rechargeable combinant performance, autonomie électrique étendue et design futuriste. Ce modèle ambitionne de rivaliser avec les références du marché telles que le BMW X5 hybride rechargeable, le Mercedes GLC 300e ou encore le Volvo XC60 T8 Recharge.

Lynk & Co, connu pour son approche novatrice de la mobilité avec son modèle d’abonnement automobile, élargit son offre avec ce SUV haut de gamme. Contrairement à la Lynk & Co 01, qui cible un public urbain, le 08 s’adresse à une clientèle en quête de polyvalence et de hautes performances.

Un design moderne et un intérieur technologique

Visuellement, le Lynk & Co 08 affiche un style résolument moderne, inspiré du concept The Next Day dévoilé par la marque. Il se distingue par :

Une calandre fermée et une signature lumineuse en forme de “T” , renforçant son aspect futuriste.

, renforçant son aspect futuriste. Des lignes dynamiques et un profil musclé , lui donnant une allure sportive.

, lui donnant une allure sportive. Des jantes aérodynamiques de grand diamètre, optimisant l’efficience énergétique.

À l’intérieur, l’accent est mis sur la technologie et le confort :

Un écran central de 15,4 pouces ultra-réactif, accompagné d’un affichage tête haute .

ultra-réactif, accompagné d’un . Un système audio haut de gamme signé Harman Kardon .

. Des matériaux premium, avec une sellerie en cuir végétal et Alcantara .

. Un assistant vocal et une interface embarquée propulsée par l’intelligence artificielle.

Une motorisation hybride performante

Sous le capot, le Lynk & Co 08 embarque une motorisation hybride rechargeable E-Motive développée par Geely. Ce système associe un moteur thermique 1.5 turbo de 163 ch à deux moteurs électriques pour une puissance combinée impressionnante de 544 chevaux.

Ce groupe motopropulseur permet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes, plaçant le Lynk & Co 08 dans la catégorie des SUV sportifs hybrides.

L’autonomie en mode 100 % électrique est un argument clé :

Batterie de 39,6 kWh , soit une capacité nettement supérieure à la moyenne des hybrides rechargeables.

, soit une capacité nettement supérieure à la moyenne des hybrides rechargeables. Jusqu’à 200 km d’autonomie en cycle WLTP , dépassant de loin ses concurrents comme le BMW X5 50e (110 km).

, dépassant de loin ses concurrents comme le BMW X5 50e (110 km). Recharge rapide DC, permettant de passer de 10 % à 80 % en seulement 33 minutes.

Prix et disponibilité en Europe

Le Lynk & Co 08 est attendu sur le marché européen en 2025, avec une commercialisation confirmée en Belgique. Son prix de départ est estimé à 55 995 €, soit un positionnement compétitif face aux SUV premium du segment.

Toutefois, la marque reste fidèle à son modèle d’abonnement qui a fait le succès du Lynk & Co 01. Il est fort probable que le 08 soit également proposé sous formule d’abonnement mensuel, permettant aux conducteurs d’accéder à un véhicule haut de gamme sans engagement long terme.

Avec ses performances impressionnantes et son autonomie record, le Lynk & Co 08 pourrait bien séduire une clientèle soucieuse d’allier sportivité et écologie. Reste à voir si ce modèle saura convaincre face aux références allemandes bien établies sur le marché.