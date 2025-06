Volvo EX30 Cross Country : le tout-terrain abordable qui bouscule les codes

Avec l’EX30 Cross Country, Volvo donne à son SUV électrique compact une toute nouvelle vocation. Conçu pour offrir une expérience tout-terrain sans compromettre le confort et la technologie de la marque suédoise, ce modèle reprend la base de l’EX30 tout en y ajoutant des attributs spécifiques pour l’aventure. Une recette qui pourrait séduire une clientèle en quête de polyvalence et d’évasion.

Un design pensé pour sortir des sentiers battus

Dès le premier regard, l’EX30 Cross Country affiche une allure plus robuste que la version classique. Volvo a travaillé sur plusieurs éléments pour adapter son SUV compact à des conditions de roulage plus difficiles. La garde au sol a été rehaussée de 19 mm, une modification qui améliore la capacité de franchissement tout en renforçant l’image baroudeuse du véhicule.

Les protections en plastique noir qui habillent les passages de roues et les bas de caisse apportent une touche esthétique plus agressive tout en protégeant la carrosserie des projections de graviers et des petits chocs. Le véhicule se dote également de plaques de protection renforcées à l’avant et à l’arrière, des éléments qui renforcent son potentiel hors des routes asphaltées.

Côté jantes, Volvo propose un design spécifique en 19 pouces, avec une option en 18 pouces associée à des pneus tout-terrain, une configuration qui optimise la motricité sur les chemins accidentés.

Si les changements sont visibles à l’extérieur, l’EX30 Cross Country conserve l’élégance minimaliste propre à Volvo. Le design reste épuré et fidèle à l’ADN de la marque, avec une signature lumineuse moderne et des lignes tendues qui apportent une impression de dynamisme et de robustesse.

Une motorisation performante et une autonomie adaptée

Sous le capot, Volvo a opté pour une motorisation Dual Motor Performance, associant deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 428 chevaux. Cette transmission intégrale permet à l’EX30 Cross Country d’afficher des performances impressionnantes, avec un 0 à 100 km/h expédié en seulement 3,7 secondes.

Un chiffre qui place ce SUV compact dans la catégorie des modèles électriques les plus dynamiques du marché, tout en lui offrant une capacité de franchissement accrue grâce à la répartition de la puissance sur les quatre roues.

L’autonomie annoncée atteint 395 kilomètres selon le cycle d’homologation en vigueur. Ce chiffre, bien que légèrement inférieur à celui de la version classique, reste suffisant pour une utilisation quotidienne et pour des escapades en dehors des centres urbains. Pour compenser cette autonomie en légère baisse, Volvo mise sur une recharge rapide particulièrement efficace.

Grâce à une compatibilité avec les bornes haute puissance, le véhicule peut récupérer 80 % de sa batterie en seulement 26 minutes, un atout de taille pour ceux qui souhaitent enchaîner les kilomètres sans trop d’attente.

Un habitacle technologique et fonctionnel

L’intérieur de l’EX30 Cross Country reste fidèle à la philosophie Volvo, mêlant minimalisme, technologie et matériaux durables. La planche de bord s’articule autour d’un grand écran tactile central de 12,3 pouces qui regroupe toutes les commandes et les informations de conduite.

Le système multimédia, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, offre une interface fluide et intuitive, tandis que les aides à la conduite sont nombreuses, avec notamment un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage automatique d’urgence et un système de surveillance des angles morts.

La qualité des matériaux a également été un point d’attention particulier pour Volvo, qui met en avant l’utilisation de textiles recyclés et de plastiques issus de sources durables. Une approche qui s’inscrit dans la volonté du constructeur de proposer des modèles plus respectueux de l’environnement, aussi bien sur le plan de l’énergie que de la conception.

Un prix premium pour une offre exclusive

L’EX30 Cross Country est déjà disponible à la commande en Suède, où son prix de départ a été fixé à 57 178 euros. Une tarification qui le positionne parmi les SUV électriques premium, en concurrence directe avec des modèles comme le Tesla Model Y, le BMW iX1 ou le Mercedes EQA 4MATIC. Volvo n’a pas encore précisé les tarifs et la date de lancement pour le marché français, mais ce modèle devrait arriver dans les concessions d’ici 2025.

Avec cette déclinaison Cross Country, Volvo propose une alternative originale aux SUV urbains classiques en apportant une vraie polyvalence sans compromis sur le design et la technologie.

Si l’électrique peine encore à séduire les amateurs de tout-terrain, l’EX30 Cross Country pourrait bien être le premier modèle à inverser la tendance, en combinant performance, robustesse et autonomie adaptée aux besoins du quotidien.