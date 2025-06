Ce mini Range Rover chinois à 4 000 € fait sensation : le SUV le plus fou d’Alibaba dévoilé

Dans un monde où l’industrie automobile est dominée par des acteurs majeurs comme BMW, Mercedes et Land Rover, un nouveau venu surprend tout le monde : un SUV électrique vendu sur Alibaba à seulement 4 000 €. Ce modèle, qui se présente comme une réplique du Range Rover, offre un design qui n’a rien à envier à son grand frère britannique. Bien que ce véhicule compact mesure seulement 3,2 mètres de long, sa silhouette rappelle étonnamment les lignes caractéristiques du Range Rover, avec une face avant marquée par de grandes grilles de ventilation et des phares LED.

Dimensions et caractéristiques physiques

Avec ses 1,3 mètre de large et ses 1,7 mètre de haut, ce modèle est plus petit qu’une Fiat 500, le rendant parfaitement adapté aux espaces urbains confinés. Il est facile à manœuvrer et pratique pour les trajets courts en ville, bien qu’il ne soit pas conçu pour des performances tout-terrain comme son homologue anglais. Ce SUV n’est pas destiné à rivaliser avec des véhicules de luxe, mais plutôt à offrir une alternative pratique et économique aux consommateurs cherchant un véhicule électrique à bas prix.

Un véhicule électrique low-cost : que vaut-il vraiment ?

Le SUV d’Alibaba est un modèle électrique qui repose sur des performances modestes. Il est équipé d’un moteur offrant une puissance relativement faible, bien loin des 500 chevaux d’un Range Rover classique. La vitesse maximale de ce véhicule est limitée à 80 km/h, ce qui est largement suffisant pour des trajets urbains ou des déplacements dans des zones privées. L’autonomie de la batterie n’est pas encore officiellement précisée, mais elle devrait être adaptée à des trajets courts, avec des recharges simples via des prises classiques.

Points forts et limites du modèle

L’un des atouts majeurs de ce modèle réside dans son prix ultra compétitif. À 4 000 €, il est difficile de trouver une alternative électrique abordable pour ceux qui n’ont pas besoin d’une voiture de haute performance. En revanche, les performances sont limitées, et il serait dangereux de le considérer comme un véhicule adapté à des trajets plus longs ou des conditions de conduite extrêmes. Ce SUV peut néanmoins séduire une clientèle recherchant un véhicule écologique et économique, à condition de ne pas exiger une autonomie ou des performances exceptionnelles.

Un engouement médiatique et une stratégie marketing efficace

La réaction des médias et des influenceurs face à cette réplique d’un Range Rover a été immédiate. Des chaînes YouTube populaires comme Supercar Blondie ont rapidement partagé des vidéos d’unboxing du modèle, attirant ainsi l’attention du public. Ces vidéos ont permis de mettre en lumière les aspects les plus intéressants de ce SUV, tout en soulignant ses limites. Le buzz médiatique a été amplifié par le côté ludique de la voiture et par le fait qu’elle propose une alternative originale à des véhicules de luxe à des prix inaccessibles pour beaucoup.

L’effet viral sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, ont rapidement relégué ce modèle au statut d’objet tendance. Les utilisateurs ont partagé des photos et vidéos de la voiture, parfois avec une touche d’humour sur sa ressemblance avec le Range Rover. Ce phénomène viralisé a fait monter la notoriété de la voiture et a renforcé l’image d’un produit économique mais surprenant.

Le marché des répliques automobiles en Chine : une tendance qui s’accélère

La réplique d’un Range Rover n’est pas un cas isolé. Ces dernières années, de nombreux fabricants chinois ont proposé des copies de modèles emblématiques, mais à des prix beaucoup plus attractifs. Ces véhicules, souvent conçus pour le marché local ou pour des zones spécifiques comme les complexes hôteliers, les aéroports ou les communautés privées, ne respectent généralement pas les normes de sécurité ou les exigences techniques des marchés occidentaux.

Exemples d’autres copies de voitures célèbres

On retrouve ainsi des répliques de Mercedes-Benz G-Class, de BMW X5 ou même de Porsche Cayenne, vendues à des prix bien inférieurs à ceux des véhicules originaux. Bien que ces copies ne soient pas destinées à une utilisation sur les routes publiques occidentales, elles reflètent une créativité et une ingéniosité qui séduisent un public spécifique. Ce marché des voitures à bas coût continue de croître, alimenté par une demande en Chine et ailleurs pour des modèles accessibles.

Les enjeux légaux et réglementaires autour de ces véhicules

Si ces véhicules peuvent être attirants d’un point de vue économique, les questions légales et de conformité demeurent importantes. En effet, la plupart de ces véhicules ne respectent pas les normes de sécurité internationales et pourraient donc être considérés comme dangereux sur les routes européennes ou américaines. De plus, la propriété intellectuelle pourrait poser problème, car de nombreuses marques cherchent à protéger leurs designs face à ces répliques.

L’expansion du marché chinois de la voiture à bas coût semble inéluctable, bien que ces répliques ne soient pas encore prêtes pour conquérir les marchés mondiaux. À long terme, la production de modèles électriques low-cost pourrait être une réponse à l’enjeu climatique en proposant des alternatives écologiques à faible coût pour des populations ne pouvant pas se permettre des véhicules traditionnels.