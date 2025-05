Rivian, le constructeur américain spécialisé dans les véhicules électriques tout-terrain, vient de dévoiler une nouvelle édition spéciale de ses modèles phares, le R1S (SUV) et le R1T (pick-up) : la California Dune Edition. Conçue pour les amateurs d’aventure et d’exploration extrême, cette version exclusive propose un design distinctif, des améliorations techniques et des équipements taillés pour le hors-piste.

Cette édition limitée s’inspire directement des paysages désertiques californiens et vise à séduire une clientèle en quête de performances, de robustesse et d’exclusivité. Avec son look revisité et ses capacités accrues, le R1S et le R1T version Dune confirment l’ambition de Rivian de dominer le marché des véhicules électriques d’aventure.

Un groupe motopropulseur surpuissant et des performances à couper le souffle

L’un des points forts de cette édition spéciale est son groupe motopropulseur Tri-Motor. Contrairement aux modèles de base, qui sont proposés en Dual Motor (deux moteurs) ou en Quad Motor (quatre moteurs), la Dune Edition opte pour une configuration Tri-Motor, un compromis idéal entre puissance et autonomie.

Avec cette motorisation, le R1S et le R1T affichent des performances impressionnantes :

Puissance estimée à plus de 850 chevaux

Accélération fulgurante : 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes

Cette version bénéficie également d’un système de gestion du terrain avancé, permettant d’adapter la conduite aux différents types de surfaces : sable, boue, neige ou rochers.

Grâce à son châssis renforcé et sa garde au sol ajustable, le R1T et le R1S Dune Edition sont des véhicules taillés pour affronter les terrains les plus extrêmes tout en garantissant une expérience de conduite confortable et maîtrisée.

Un design exclusif et des équipements tout-terrain dédiés

La California Dune Edition ne se distingue pas seulement par ses performances, mais aussi par son design unique, conçu pour refléter l’esprit d’aventure qui anime Rivian. Cette édition spéciale arbore une teinte exclusive inspirée du désert, un beige sablé qui rappelle les dunes de Californie.

Les éléments de personnalisation ne s’arrêtent pas là :

Badges spécifiques “Dune Edition” sur la carrosserie

sur la carrosserie Jantes renforcées en finition mate, conçues pour affronter les terrains difficiles

en finition mate, conçues pour affronter les terrains difficiles Pneus tout-terrain de série , idéaux pour le sable et les surfaces rocailleuses

, idéaux pour le sable et les surfaces rocailleuses Extensions d’ailes noires pour un look plus robuste

pour un look plus robuste Protection de soubassement améliorée, essentielle pour les excursions hors-piste

L’intérieur du R1S et du R1T Dune Edition bénéficie également d’un traitement exclusif. Rivian a misé sur des matériaux haut de gamme et durables, avec des sièges en cuir végétal et des inserts en bois rappelant les paysages naturels. Un écran central amélioré avec une interface dédiée aux modes tout-terrain permet un pilotage intuitif et performant.

Cette édition spéciale ne se contente pas d’améliorer l’esthétique : elle offre aussi une dotation d’équipements optimisée pour les amateurs d’aventure. Parmi les options disponibles, on retrouve un compresseur d’air intégré, des barres de toit renforcées, ainsi qu’un kit de récupération en cas d’enlisement dans le sable.

Disponibilité et perspectives pour le marché européen

Le Rivian R1S et R1T California Dune Edition seront proposés en édition limitée sur le marché américain à partir de 2025. Le constructeur n’a pas encore précisé le nombre d’unités produites, mais tout laisse à penser que cette version sera rapidement prise d’assaut par les amateurs de conduite extrême et de véhicules électriques premium.

Quant à une éventuelle commercialisation en Europe, Rivian reste encore discret sur ses plans. Cependant, avec la croissance de la demande pour les véhicules électriques tout-terrain, il n’est pas exclu que certains exemplaires puissent arriver sur le vieux continent via des importateurs spécialisés.

L’ambition de Rivian est claire : rivaliser avec les modèles électriques de Tesla et de Ford en proposant une alternative robuste, technologique et écologique, capable de conquérir les amateurs d’aventure. Cette édition Dune pourrait bien devenir un véritable objet de collection pour les passionnés de la marque et des grands espaces.