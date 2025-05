L’électrique Dacia à 18 000€ confirmée : Plus évoluée que la Spring et made in Europe

Dacia, déjà connue pour proposer les voitures électriques les moins chères du marché, prépare une nouvelle offensive avec un modèle qui viendra compléter ou remplacer la Dacia Spring. Cette nouvelle citadine sera produite en Europe et bénéficiera d’une technologie issue de Renault, notamment via des synergies avec la future Renault Twingo électrique.

Alors que le marché des petites voitures électriques accessibles peine à décoller à cause des prix élevés, Dacia entend frapper fort en annonçant un modèle plus abouti que la Spring, mais toujours à un tarif attractif.

Un modèle plus européen et mieux adapté aux attentes du marché

Si la Dacia Spring a rencontré un certain succès depuis son lancement en 2021, elle a souvent été critiquée pour ses performances limitées et son confort rudimentaire. Fabriquée en Chine et importée en Europe, son positionnement low-cost était contraint par des coûts de production élevés hors du continent.

Avec ce nouveau modèle électrique, Dacia va rapprocher sa production de l’Europe afin de réduire les frais d’importation et les délais de livraison, tout en garantissant une meilleure adaptation aux normes et attentes du marché européen.

En s’appuyant sur une base technique commune avec la future Renault Twingo électrique, la marque pourrait améliorer l’autonomie, la qualité de fabrication et les équipements, tout en restant sous la barre des 18 000 €.

Une conception accélérée grâce aux synergies Renault-Dacia

Le directeur général du Groupe Renault, Luca de Meo, a annoncé que le développement de cette nouvelle Dacia électrique serait très rapide, avec un délai de seulement 16 mois avant sa mise en production.

Cette accélération est en partie due à la collaboration avec une entreprise chinoise spécialisée dans la recherche et le développement, ce qui permet à Renault et Dacia d’optimiser la conception et d’accélérer la commercialisation.

Quelles améliorations par rapport à la Dacia Spring ?

Bien que les détails techniques ne soient pas encore officiels, ce nouveau modèle devrait corriger plusieurs faiblesses de la Spring :

Une meilleure autonomie grâce à des batteries plus efficientes.

grâce à des batteries plus efficientes. Un intérieur plus moderne , inspiré des nouvelles Renault.

, inspiré des nouvelles Renault. Une fabrication européenne , garantissant une meilleure finition et moins de frais d’importation.

, garantissant une meilleure finition et moins de frais d’importation. Une motorisation plus performante, qui pourrait dépasser les 45 ch de la Spring actuelle.

Avec ce modèle, Dacia espère proposer une alternative crédible aux citadines thermiques, notamment face à des concurrentes comme la Fiat Panda électrique ou la Volkswagen e-Up.

Un pari gagnant pour Dacia ?

Si ce nouveau modèle électrique conserve la philosophie low-cost de Dacia tout en améliorant l’autonomie, le confort et la production locale, il pourrait rencontrer un franc succès.

Dans un contexte où les aides gouvernementales aux véhicules électriques sont en baisse et où les constructeurs peinent à proposer des modèles abordables, Dacia pourrait bien s’imposer une nouvelle fois comme le champion du rapport qualité/prix sur le marché des citadines électriques.

Reste maintenant à voir quand ce modèle sera officiellement dévoilé, et quel sera son prix final. Une chose est sûre : la Spring aura bientôt une grande sœur plus ambitieuse !