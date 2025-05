Ce SUV hybride cache un secret : 200 km en électrique sous badge premium accessible

Le Lynk & Co 08 s’impose comme un candidat sérieux face aux SUV hybrides rechargeables haut de gamme. Avec son design moderne, ses 593 chevaux et son autonomie électrique exceptionnelle de 200 km WLTP, ce modèle sino-suédois pourrait bien séduire une clientèle à la recherche d’un SUV performant et technologiquement avancé. Mais a-t-il vraiment les armes pour s’imposer en Europe ?

Un design distinctif, entre Volvo et Geely

Le Lynk & Co 08 reprend l’ADN esthétique des modèles de la marque, avec une face avant agressive marquée par des phares effilés et une calandre imposante. Son gabarit imposant (4,82 mètres de long) le positionne face à des rivaux comme le BMW X5 hybride rechargeable, le Mercedes GLE 350de ou encore le Volvo XC90 Recharge.

À l’arrière, on retrouve une signature lumineuse horizontale qui renforce son allure haut de gamme. Il est clair que Lynk & Co vise ici une montée en gamme, en s’éloignant du style plus sobre de son SUV Lynk & Co 01, déjà disponible en Europe.

Une motorisation ultra-performante, mais pertinente ?

Avec une puissance combinée de 593 chevaux, le Lynk & Co 08 affiche des performances dignes d’un SUV sportif. Son 0 à 100 km/h en 4,6 secondes le place au niveau d’un Porsche Cayenne E-Hybrid, un chiffre impressionnant pour un SUV hybride rechargeable.

Mais une question se pose : une telle puissance est-elle vraiment nécessaire ? À une époque où les SUV hybrides rechargeables misent davantage sur l’autonomie et l’efficacité énergétique, cette approche très orientée performances pourrait ne pas convenir à tous les acheteurs européens.

Une autonomie record en mode électrique

L’un des grands atouts du Lynk & Co 08, c’est sa batterie de 39,6 kWh, qui lui permet d’atteindre jusqu’à 245 km d’autonomie en cycle CLTC chinois. En norme WLTP européenne, cela pourrait correspondre à environ 200 km, soit deux fois plus que la plupart des hybrides rechargeables du marché.

Cela signifie que la plupart des trajets quotidiens pourraient être effectués en 100 % électrique, faisant du Lynk & Co 08 un véritable hybride rechargeable du futur, capable de réduire drastiquement la consommation d’essence.

Reste à voir si cette autonomie se confirme en conditions réelles et si la recharge rapide est à la hauteur des attentes.

Un intérieur high-tech et connecté

L’habitacle du Lynk & Co 08 mise sur la technologie et le confort :

Un écran central de 15,4 pouces , avec une interface fluide et intuitive.

, avec une interface fluide et intuitive. Un tableau de bord numérique de 12,3 pouces , pour un affichage moderne.

, pour un affichage moderne. Un affichage tête haute en réalité augmentée de 92 pouces, une technologie encore rare sur ce segment.

Le tout fonctionne sous LYNK Flyme Auto, un système développé en partenariat avec Meizu, qui pourrait offrir une expérience plus immersive et connectée que les systèmes d’info-divertissement classiques.

Un futur lancement en Europe ?

Pour l’instant, Lynk & Co n’a pas confirmé la commercialisation du 08 en Europe, mais la croissance de la marque sur le Vieux Continent pourrait ouvrir la porte à une arrivée prochaine. Avec un prix de 27 300 dollars en Chine, un Lynk & Co 08 européen pourrait démarrer autour de 50 000 € après taxes et adaptation aux normes locales.

Caractéristique Détails Modèle Lynk & Co 08 Type SUV hybride rechargeable Dimensions (L x l x h) 4,82 m x 1,91 m x 1,68 m Puissance 593 chevaux Accélération (0-100 km/h) 4,6 secondes Batterie 39,6 kWh Autonomie électrique (WLTP estimé) Environ 200 km Écran central 15,4 pouces Affichage tête haute 92 pouces en réalité augmentée Système d’exploitation LYNK Flyme Auto Prix en Chine 27 300 dollars Prix estimé en Europe Environ 50 000 euros

Ce tarif le positionnerait comme un rival sérieux des SUV premium européens, tout en proposant plus d’autonomie électrique et une motorisation plus puissante.

Un SUV révolutionnaire ou une simple démonstration de force ?

Si le Lynk & Co 08 tient ses promesses en matière d’autonomie, de performances et de technologie embarquée, il pourrait bien devenir l’un des SUV hybrides rechargeables les plus intéressants du marché.

Mais il reste plusieurs inconnues :

L’efficacité énergétique réelle : une grosse batterie, c’est bien, mais si la consommation est trop élevée, l’intérêt diminue.

: une grosse batterie, c’est bien, mais si la consommation est trop élevée, l’intérêt diminue. L’implantation du réseau Lynk & Co en Europe , qui reste limité par rapport aux géants du premium.

, qui reste limité par rapport aux géants du premium. La perception de la marque, encore méconnue du grand public face à BMW, Mercedes ou Audi.

Si Lynk & Co réussit son pari, le 08 pourrait bien être une alternative crédible aux SUV hybrides rechargeables européens. Mais pour l’instant, il reste un challenger ambitieux, qui doit encore prouver sa légitimité sur le marché européen.