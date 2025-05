517ch et 15 000€ moins cher qu’un BMW iX : Le SUV électrique chinois XXL arrive

Le BYD Tang 2025 est un SUV 100 % électrique du segment D, fabriqué par le constructeur chinois BYD. Il mesure 4,97 m de longueur, 1,96 m de largeur et 1,75 m de hauteur, avec un empattement de 2,82 m. Le véhicule est conçu pour accueillir jusqu’à sept passagers, offrant une capacité de coffre de 235 litres en configuration sept places, 440 litres en configuration cinq places, et jusqu’à 1 655 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Sous le capot, le BYD Tang 2025 est équipé d’un moteur électrique délivrant une puissance de 517 ch, lui permettant d’atteindre une autonomie homologuée de 530 km selon le cycle WLTP. Le prix de départ en Espagne est fixé à 72 000 euros, soit environ 15 000 euros de moins que le BMW iX dans sa version de base.

Le design du BYD Tang 2025 a été affiné, avec des lignes plus agressives à l’avant et à l’arrière, lui conférant une allure moderne et dynamique. À l’intérieur, le véhicule propose un habitacle spacieux et technologique, intégrant des matériaux de qualité et des équipements à la pointe de la technologie.

BYD Tang 2025 : un SUV électrique haut de gamme qui veut bousculer le marché

Le BYD Tang 2025 marque une nouvelle étape dans l’expansion du constructeur chinois en Europe. Connu pour ses avancées dans le domaine des batteries électriques, BYD entend rivaliser avec les références du segment des SUV premium, comme le Tesla Model X, le BMW iX ou encore le Mercedes EQE SUV.

Avec son design modernisé, sa configuration 7 places et ses performances élevées, le BYD Tang 2025 se positionne comme un choix attractif pour les familles et les conducteurs à la recherche d’un véhicule électrique puissant et spacieux. Son principal atout ? Un prix de départ à 72 000 €, soit 15 000 € de moins que certains de ses concurrents directs, tout en offrant des prestations de haut niveau.

Ce modèle illustre l’ambition de BYD de s’imposer sur le marché européen en proposant des véhicules technologiques, performants et bien équipés, avec un excellent rapport qualité/prix.

Un design moderne et un habitacle spacieux

Le BYD Tang 2025 affiche des dimensions généreuses qui lui confèrent une présence imposante sur la route :

Longueur : 4,97 m

: 4,97 m Largeur : 1,96 m

: 1,96 m Hauteur : 1,75 m

: 1,75 m Empattement : 2,82 m

Esthétiquement, le modèle bénéficie d’un restylage marqué avec une face avant plus affirmée, des lignes plus agressives et une calandre modernisée, renforçant son allure dynamique. L’arrière a également été retravaillé, avec des feux affinés et une signature lumineuse élégante.

L’un des grands arguments du BYD Tang 2025 est son habitabilité 7 places. Grâce à une configuration modulable, le SUV peut s’adapter à différents usages :

235 litres de coffre en configuration 7 places , idéal pour de petits trajets.

, idéal pour de petits trajets. 440 litres en mode 5 places , un volume plus adapté à un usage familial quotidien.

, un volume plus adapté à un usage familial quotidien. 1 655 litres avec les sièges arrière rabattus, transformant le Tang en un véritable véhicule de transport pour les longs trajets ou le chargement d’objets volumineux.

Côté confort, BYD a misé sur des matériaux de qualité et un design intérieur moderne, avec un espace généreux pour chaque passager, y compris en troisième rangée.

Des performances élevées et une autonomie compétitive

Sous son design raffiné, le BYD Tang 2025 cache une motorisation impressionnante qui lui permet de rivaliser avec les meilleurs SUV électriques premium. Son moteur électrique développe 517 ch (380 kW), offrant des performances dignes d’un véhicule sportif tout en conservant une conduite fluide et silencieuse. Grâce à sa transmission intégrale, le Tang garantit une excellente motricité, même sur routes glissantes ou accidentées.

L’un des points forts du modèle réside dans son autonomie optimisée. Doté des célèbres batteries BYD Blade, reconnues pour leur sécurité et leur durabilité, le Tang 2025 affiche une autonomie WLTP de 530 km, un chiffre compétitif dans son segment. Cette autonomie lui permet d’effectuer de longs trajets sans contraintes, tout en étant compatible avec la recharge rapide :

Recharge rapide DC : permet de récupérer 80 % de batterie en moins de 30 minutes.

Recharge domestique : compatible avec les bornes 11 kW en AC, pour une recharge complète en quelques heures.

Face à ses concurrents, le BYD Tang 2025 se positionne de manière stratégique :

Tesla Model X : autonomie plus élevée, mais tarif bien plus élevé.

BMW iX : performances similaires, mais 15 000 € plus cher.

Mercedes EQE SUV : une alternative premium, mais avec un rapport prix/prestations inférieur.

Ainsi, le BYD Tang 2025 combine puissance, autonomie et accessibilité, faisant de lui une option pertinente pour ceux qui cherchent un SUV électrique performant sans exploser leur budget.

Un SUV technologique et compétitif sur le marché européen

BYD a conçu le Tang 2025 comme un véhicule ultra-connecté, intégrant les dernières avancées en matière d’infodivertissement et d’aides à la conduite. Parmi les équipements notables :

Un écran tactile central rotatif de 15,6 pouces, une exclusivité BYD, permettant d’adapter l’interface selon les besoins du conducteur.

Un système audio premium, pour une immersion sonore optimale.

Des aides à la conduite avancées, incluant la conduite semi-autonome, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique.

Compatibilité avec les mises à jour OTA (Over-The-Air), permettant au SUV de bénéficier d’améliorations logicielles régulières.

Avec un prix de 72 000 €, le BYD Tang 2025 propose une offre plus compétitive que ses rivaux directs, tout en offrant des équipements de pointe et un niveau de finition haut de gamme. En parallèle, BYD continue son expansion en Europe, en développant son réseau de concessions et de services après-vente pour renforcer la confiance des acheteurs européens.

Un SUV taillé pour s’imposer sur le marché électrique premium ?

Le BYD Tang 2025 coche toutes les cases pour séduire un public à la recherche d’un SUV électrique haut de gamme, capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers, tout en offrant de solides performances et une autonomie confortable. Grâce à un rapport qualité/prix très agressif, il pourrait bien bousculer les acteurs traditionnels et accélérer l’implantation de BYD en Europe.

Si BYD parvient à garantir une distribution efficace et un bon service après-vente, le Tang 2025 pourrait devenir un choix incontournable pour les conducteurs cherchant un SUV électrique performant, spacieux et technologiquement avancé sans payer le prix fort.