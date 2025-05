La C4 électrique la plus puissante à l’essai : Pourquoi c’est la version préférée des Français

Le Citroën ë-C4 poursuit son évolution avec cette nouvelle version équipée d’un moteur électrique de 115 kW (156 ch) et d’une batterie optimisée de 54 kWh. Déjà apprécié pour son équilibre entre habitabilité, confort et prix compétitif, ce modèle bénéficie d’améliorations notables pour séduire encore plus d’acheteurs.

Avec cette mise à jour, 8 % des ventes totales de la gamme C4 concernent désormais la version électrique, preuve que le modèle séduit une clientèle en quête d’une voiture électrique accessible et agréable à conduire.

Cette nouvelle version du ë-C4 entend bien renforcer sa position sur un segment concurrentiel, où il doit faire face à des modèles comme la Peugeot e-308, la Volkswagen ID.3 ou encore la Renault Mégane E-Tech Electric.

Un design modernisé et un confort renforcé

Le Citroën ë-C4 conserve ses dimensions compactes (4,36 m de long, 1,52 m de haut), offrant un bon compromis entre espace intérieur et agilité urbaine. Cependant, cette version profite de quelques évolutions esthétiques pour affirmer encore davantage son identité.

Parmi les nouveautés :

✅ Nouveau design des phares, avec une signature lumineuse plus moderne.

✅ Intégration du logo Citroën revisité sur la calandre.

✅ Pare-chocs avant et arrière redessinés pour une allure plus dynamique.

✅ Deux nouvelles teintes de carrosserie : Mercury Grey et Manhattan Green, ajoutant plus de diversité dans les choix de personnalisation.

À l’intérieur, l’accent est toujours mis sur le confort et la douceur de conduite, avec une isolation sonore améliorée, des sièges moelleux et un habitacle ergonomique.

Citroën mise donc sur une évolution en douceur, sans révolutionner le design, mais en optimisant les détails pour rester compétitif face à une concurrence de plus en plus affûtée.

Une motorisation plus performante et une autonomie améliorée

L’une des évolutions majeures de cette version du Citroën ë-C4 réside dans son groupe motopropulseur amélioré. Le moteur électrique passe désormais à 115 kW (156 ch), offrant plus de dynamisme tout en maintenant une conduite fluide et agréable.

Cette puissance accrue s’accompagne d’une batterie optimisée de 54 kWh, permettant d’augmenter légèrement l’autonomie du véhicule. Selon les conditions de conduite, le ë-C4 peut parcourir environ 420 km en cycle mixte WLTP, ce qui le positionne comme une option viable pour les trajets quotidiens et les longues distances.

Côté recharge, le modèle reste fidèle aux standards du segment :

✅ Charge rapide en courant continu (DC) jusqu’à 100 kW : environ 30 minutes pour récupérer 80 % de la batterie.

✅ Charge sur borne domestique en courant alternatif (AC) 7,4 kW : environ 7h30 pour une charge complète.

✅ Possibilité de charger sur une borne triphasée en 11 kW pour une recharge plus rapide à domicile ou sur le réseau public.

En somme, avec ces améliorations, le Citroën ë-C4 devient plus performant et plus pratique au quotidien, répondant aux attentes des automobilistes qui cherchent un véhicule électrique à l’autonomie fiable et à la recharge rapide.

Un habitacle moderne et un tableau de bord technologique

L’intérieur du Citroën ë-C4 met l’accent sur le confort et l’ergonomie, fidèles à l’ADN de la marque. L’habitacle spacieux se distingue par une position de conduite surélevée, offrant une excellente visibilité, et des sièges moelleux à mousse à haute densité, parfaits pour les longs trajets. Le tableau de bord a été repensé pour offrir une expérience utilisateur plus intuitive : il intègre un écran tactile central de 10 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, permettant un accès rapide aux applications et à la navigation.

Le combiné d’instruments numérique affiche des informations claires et personnalisables, notamment sur l’autonomie restante et la gestion énergétique du véhicule. De plus, Citroën a ajouté un affichage tête haute, évitant ainsi au conducteur de détourner les yeux de la route. Les finitions intérieures ont également été améliorées, avec des matériaux plus qualitatifs et une meilleure insonorisation, garantissant une conduite encore plus silencieuse. Avec ces améliorations, le ë-C4 se positionne comme l’un des modèles électriques les plus confortables et agréables à conduire du segment.

Un compromis idéal entre prix, confort et efficience

Citroën mise sur un positionnement tarifaire compétitif pour séduire une clientèle de plus en plus attirée par l’électrique, mais encore sensible aux coûts d’achat et d’exploitation.

En plus de son prix attractif, le ë-C4 conserve son ADN de confort avec :

✅ Une suspension optimisée avec butées hydrauliques, offrant une douceur de conduite exceptionnelle.

✅ Des sièges moelleux avec un excellent maintien, idéaux pour les longs trajets.

✅ Une habitabilité généreuse, avec un coffre de 380 litres et un espace arrière confortable pour une compacte.

Face à une concurrence de plus en plus féroce (Peugeot e-308, Volkswagen ID.3, Renault Mégane E-Tech), le Citroën ë-C4 se distingue par :

Un meilleur rapport qualité/prix par rapport à ses rivaux.

par rapport à ses rivaux. Un confort inégalé dans le segment des compactes électriques.

dans le segment des compactes électriques. Une autonomie suffisante pour une utilisation polyvalente (urbain, périurbain et trajets longue distance).

Ainsi, cette nouvelle version du ë-C4 115 kW consolide la position du modèle en tant que choix rationnel et plaisant pour ceux qui cherchent une électrique abordable, confortable et bien équipée.