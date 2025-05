15 000 ventes hors Chine : Ce rival de Tesla prépare son offensive mondiale

Depuis sa création en 2021, Zeekr, filiale du géant chinois Geely, s’est rapidement imposée comme un acteur clé du marché des véhicules électriques premium. Positionnée face à des marques comme Tesla et Nio, Zeekr se distingue par une approche centrée sur la technologie, le design et la performance.

En seulement quelques années, la marque a réussi à séduire des consommateurs exigeants en Chine et à s’implanter sur plusieurs marchés internationaux. Avec des modèles comme le Zeekr 001 et le Zeekr X, l’entreprise démontre sa capacité à combiner luxe, innovation et prix compétitifs, un cocktail qui a contribué à sa forte croissance.

Les résultats impressionnants de Zeekr en 2024

L’année 2024 a marqué une étape importante pour Zeekr, qui a atteint 222 123 ventes mondiales, soit une augmentation de 87 % par rapport à l’année précédente. Parmi ces ventes, 15 000 unités ont été exportées vers des marchés étrangers, notamment en Europe (Suède, Danemark, Norvège, France), mais aussi en Israël, Thaïlande, Australie, et même Arabie Saoudite.

Ces chiffres témoignent de la stratégie agressive de Zeekr pour s’imposer à l’étranger. L’exportation d’un volume significatif de véhicules en dehors de la Chine, notamment vers des marchés européens exigeants, prouve que la marque a su adapter ses modèles aux attentes des consommateurs locaux. Par exemple, les versions européennes de leurs véhicules incluent des équipements spécifiques, répondant aux normes de sécurité et de confort du marché.

Ambitions mondiales pour 2025

Fort de son succès en 2024, Zeekr voit encore plus grand pour l’année 2025. La marque chinoise ambitionne de vendre 320 000 véhicules à travers le monde, une augmentation significative qui repose sur une stratégie d’expansion bien définie.

L’un des piliers de cette stratégie est l’ouverture de 100 nouveaux concessionnaires à l’international, en complément des 540 points de vente existants. Ces nouvelles implantations permettront à Zeekr de renforcer sa présence sur des marchés prometteurs, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Corée du Sud. Ces régions, en plein développement sur le plan de l’électrification, représentent une opportunité clé pour la marque.

Pour séduire un public mondial, Zeekr mise également sur des modèles adaptés aux spécificités locales, comme le Zeekr 007 GT, une version familiale pensée pour répondre aux besoins des consommateurs européens. Cette approche sur mesure est essentielle pour rivaliser avec des acteurs établis comme Tesla ou Nio.

Un défi à la hauteur de Tesla et Nio

Dans un marché dominé par des géants tels que Tesla, Zeekr entend se démarquer grâce à une combinaison de technologie avancée, design soigné et prix compétitifs. Là où Tesla mise sur l’innovation technologique et Nio sur son modèle de batteries interchangeables, Zeekr propose une alternative unique en alliant performance et luxe accessible.

L’expansion à l’international ne sera pas sans défis. La marque devra faire face à une concurrence féroce, répondre aux attentes variées des consommateurs sur chaque marché, et surmonter les obstacles liés à la logistique et à la réglementation locale. Cependant, avec le soutien du groupe Geely, l’une des plus grandes entreprises automobiles de Chine, Zeekr dispose des ressources nécessaires pour relever ces défis.

En parallèle, la montée en puissance de Zeekr illustre un changement plus large dans l’industrie automobile : l’émergence de constructeurs chinois capables de rivaliser avec les leaders mondiaux. Si Zeekr parvient à atteindre ses objectifs, il pourrait redéfinir le paysage des véhicules électriques premium et consolider sa position en tant que véritable rival de Tesla.