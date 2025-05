635 ch et moteur BMW : Le Defender qui fait oublier le Classe G

Le Defender Octa 2025 incarne la puissance brute dans le monde du tout-terrain. Équipé d’un moteur V8 biturbo de 4,4 litres d’origine BMW, il délivre une puissance phénoménale de 635 ch et un couple impressionnant de 800 Nm. Cette combinaison explosive permet à ce mastodonte de près de 2,6 tonnes de rivaliser avec les voitures sportives, atteignant les 100 km/h en seulement 4 secondes. Une prouesse inédite dans le segment des 4×4.

Mais ce n’est pas tout : avec une vitesse de pointe de 250 km/h, le Defender Octa établit de nouveaux standards. Derrière cette performance se cache une transmission automatique à 8 rapports, optimisée pour gérer la puissance tout en offrant une conduite fluide. Que ce soit sur l’asphalte ou dans des conditions extrêmes, ce 4×4 est taillé pour conquérir tous les terrains.

Le Defender le plus puissant, le plus sauvage et le plus performant jamais construit

Defender a depuis longtemps prévenu que le potentiel de son SUV dépassait de loin tout ce qui avait été vu jusqu’à présent. C’est pourquoi il a créé le Defender Octa, en réponse directe aux titans du tout-terrain tels que la Mercedes-AMG G63 et le Ford Bronco Raptor.

L’une des grandes nouveautés de cette version hyper-vitaminée du Defender se trouve sous son capot avant. L’OCTA est propulsé par un moteur à essence 4.4 V8 Twin-Turbo construit par BMW, qui développe 635 ch et jusqu’à 800 Nm. Cette puissance est transmise au sol par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et d’un réducteur, ainsi que d’un système de transmission intégrale avec blocage des différentiels central et arrière. En outre, le Defender ajoute le système Terrain Response 2 à l’équation, offrant l’un des systèmes de traction les plus avancés et les plus efficaces du marché.

Caractéristique Détails Type V8 biturbo 4,4 litres MHEV 48V Puissance maximale 635 ch à 7 000 tr/min Couple maximal 800 Nm à 1 800 tr/min (lancement dynamique) 0 – 100 km/h 4,0 s Transmission Auto 8v. + boîte de vitesses à réduction Roues motrices 4×4 Blocages de différentiel Central/arrière Masse EOM 2 585 kg

Les améliorations ne s’arrêtent pas là bien sûr, puisque le Defender OCTA a également fait l’objet d’une révision complète de son châssis afin d’améliorer ses capacités tout-terrain et d’apprivoiser ses nouvelles performances. Grâce à l’utilisation d’une suspension pneumatique active 6D Dynamics, de nouveaux bras et raidisseurs, et de pneus tout-terrain 33″, la garde au sol est de 32,3 cm et la profondeur d’enfoncement est de 1 m.

Caractéristique Valeur Garde au sol 32,3 cm Angle d’attaque 40,2º Angle ventral 29º Angle de départ 42,8º Profondeur de pataugeage 1 m

Technologie et innovations tout-terrain

Le Defender Octa ne se contente pas d’être rapide : il est également un champion du tout-terrain grâce à un arsenal technologique de pointe. Le système Terrain Response 2, véritable cerveau électronique, ajuste les paramètres du véhicule en fonction des conditions rencontrées, offrant une expérience de conduite sans égale. Ajoutez à cela une transmission intégrale intelligente et des blocages de différentiels central et arrière, et vous obtenez un véhicule capable de franchir les obstacles les plus redoutables.

Côté suspension, le Defender Octa impressionne avec sa suspension pneumatique active qui garantit une garde au sol pouvant atteindre 32,3 cm. Les angles d’attaque de 40°, ventral de 29° et de sortie de 42°, combinés à une profondeur de gué d’un mètre, le positionnent comme un maître incontesté des terrains difficiles.

En résumé, le Defender Octa 2025 n’est pas seulement un véhicule : c’est une machine de guerre prête à affronter les environnements les plus hostiles tout en assurant une maîtrise absolue à son conducteur.

Concurrence et positionnement sur le marché

Avec le Defender Octa 2025, Land Rover se lance dans une bataille acharnée face aux titans du segment des 4×4 de luxe extrême. Ses principaux rivaux, le Mercedes-AMG G63 et le Ford Bronco Raptor, sont des références incontournables. Pourtant, le Defender Octa s’impose par un mélange unique de puissance, d’innovations technologiques et d’un style sophistiqué.

Proposé à partir de 207 450 euros, son tarif grimpe à 228 550 euros pour l’édition spéciale de lancement “Edition One”. Cette version exclusive, dotée d’équipements spécifiques et de finitions haut de gamme, s’adresse à une clientèle exigeante prête à investir dans un 4×4 aussi performant que luxueux. Land Rover cible ici les amateurs d’aventure sans compromis, séduits par un véhicule capable de combiner robustesse tout-terrain et prestige urbain.

En redéfinissant les standards du segment, le Defender Octa aspire à devenir une icône moderne, alliant performance inégalée et raffinement absolu. Ce positionnement stratégique pourrait lui permettre de détrôner ses concurrents les plus établis.

Un luxe affirmé pour les aventuriers exigeants

Au-delà de ses capacités mécaniques et technologiques, le Defender Octa 2025 impressionne par son habitacle luxueux conçu pour offrir un confort digne des SUV haut de gamme. Les matériaux nobles, comme le cuir premium et les finitions en aluminium brossé, créent une ambiance raffinée qui tranche avec la robustesse extérieure du véhicule.

Les équipements embarqués témoignent d’un souci du détail inégalé : système multimédia dernière génération, sièges chauffants et ventilés, éclairage d’ambiance configurable, et un ensemble audio signé Meridian. Tout a été pensé pour que chaque trajet, même sur les terrains les plus difficiles, soit une expérience mémorable.

L’édition spéciale “Edition One” va encore plus loin avec des personnalisations exclusives, renforçant l’aspect premium du Defender Octa. Ce modèle s’adresse à une élite en quête d’un véhicule capable de marier style, performance et aventure, tout en affirmant un statut social.