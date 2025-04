Plus grande qu’une Yaris et aussi économe : Cette familiale à prix serré consomme 4,7L/100km

Le Citroën C4 2025, fabriqué en Espagne, se démarque par son design unique combinant les caractéristiques d’une berline compacte avec des éléments typiques d’un SUV. Ce mélange audacieux lui confère une silhouette dynamique et élégante, tout en offrant une garde au sol légèrement surélevée, idéale pour les trajets urbains et périurbains.

Les lignes fluides et le choix de couleurs modernes renforcent son attrait visuel, tandis que les phares LED et la calandre redessinée apportent une signature lumineuse distincte. Avec une longueur de 4,36 mètres, le Citroën C4 se positionne comme un véhicule familial pratique et adapté à toutes les situations.

Ce modèle a été pensé pour répondre aux attentes des conducteurs d’aujourd’hui : un intérieur spacieux, un coffre généreux de 380 litres, et des matériaux soigneusement sélectionnés pour allier confort et durabilité.

Des motorisations variées pour répondre à tous les besoins

Le Citroën C4 2025 propose une gamme de motorisations adaptée à différents styles de conduite et besoins énergétiques :

Hybrid 100 : Idéal pour les trajets quotidiens, ce moteur hybride développe 100 chevaux tout en affichant une consommation réduite de 4,7 l/100 km et des émissions de CO₂ limitées à 107 g/km .

: Idéal pour les trajets quotidiens, ce moteur hybride développe 100 chevaux tout en affichant une consommation réduite de et des émissions de CO₂ limitées à . Hybrid 136 : Une version plus puissante pour ceux qui recherchent un peu plus de dynamisme, avec une consommation et des émissions identiques à la version Hybrid 100.

: Une version plus puissante pour ceux qui recherchent un peu plus de dynamisme, avec une consommation et des émissions identiques à la version Hybrid 100. PureTech 130 : Pour les amateurs de motorisations thermiques, ce moteur essence de 130 chevaux offre une conduite fluide grâce à sa boîte automatique EAT8, avec une consommation de 5,7 l/100 km .

: Pour les amateurs de motorisations thermiques, ce moteur essence de 130 chevaux offre une conduite fluide grâce à sa boîte automatique EAT8, avec une consommation de . ë-C4 électrique : Avec une autonomie pouvant atteindre 400 km, ce modèle zéro émission se distingue par sa compatibilité avec la charge rapide, permettant de récupérer 80 % de la batterie en seulement 30 minutes.

Ces options permettent au Citroën C4 de s’adresser à une large audience, qu’il s’agisse de conducteurs urbains privilégiant l’électrique ou de familles cherchant une solution hybride économique.

Un équipement enrichi pour une expérience moderne

Le Citroën C4 2025 s’appuie sur une gamme d’équipements enrichie, pensée pour répondre aux exigences des conducteurs modernes. Le constructeur propose plusieurs niveaux de finition, offrant une montée en gamme progressive en termes de confort, de technologie et de sécurité.

Niveau YOU (entrée de gamme) : Jantes en acier de 16 pouces.

Écran central tactile de 10 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto .

compatible avec et . Radio numérique DAB et connectivité Bluetooth®.

Capteurs de stationnement arrière pour simplifier les manœuvres. Finitions supérieures : Jantes en alliage de plus grand diamètre, pour un look plus premium.

Systèmes avancés d’aide à la conduite, tels que : Régulateur de vitesse adaptatif. Alerte de franchissement de ligne. Caméra 360° pour une vue complète des alentours.

Connectivité améliorée avec un écran de 12 pouces , intégrant des fonctionnalités de navigation avancées.

, intégrant des fonctionnalités de navigation avancées. Options de personnalisation, notamment des finitions intérieures en cuir et un toit panoramique.

Grâce à ces équipements, le Citroën C4 2025 offre un excellent compromis entre technologie de pointe et accessibilité, rendant chaque trajet plus agréable et sécurisé.

Le Citroën C4 face à ses concurrents en 2025

Dans un marché des berlines compactes où la concurrence est féroce, le Citroën C4 2025 se distingue par plusieurs atouts :

Face à la Peugeot 308 : Le Citroën C4 mise sur un prix compétitif et un design plus audacieux, avec des options de motorisation similaires mais une touche SUV qui séduit un public différent.

: Le Citroën C4 mise sur un prix compétitif et un design plus audacieux, avec des options de motorisation similaires mais une touche SUV qui séduit un public différent. Face à la Renault Mégane E-Tech : Avec une autonomie électrique comparable ( 400 km ), le ë-C4 se démarque par son confort de conduite et sa compatibilité avec la charge rapide.

: Avec une autonomie électrique comparable ( ), le ë-C4 se démarque par son confort de conduite et sa compatibilité avec la charge rapide. Face à la Volkswagen Golf : Le Citroën C4 propose un rapport équipement/prix avantageux, avec des finitions enrichies et une connectivité moderne.

En se positionnant comme un véhicule polyvalent, doté de solutions hybrides et électriques compétitives, le Citroën C4 2025 répond aux besoins d’un marché en pleine transition vers des mobilités plus durables. Ses niveaux d’équipement et son design innovant en font une option sérieuse pour les acheteurs cherchant à allier style et efficacité.