La nouvelle génération du SUV électrique familial le plus polyvalent de Citroën est « prête à 95% »

Citroën franchit une étape importante dans son engagement pour la mobilité électrique en annonçant l’arrivée de la nouvelle génération du C5 Aircross en 2025. Ce SUV familial polyvalent, déjà bien connu pour son confort et sa praticité, accueillera pour la première fois une version entièrement électrique, le ë-C5 Aircross.

Développé pour répondre aux attentes des familles modernes, ce modèle électrique s’ajoute à une gamme en pleine expansion, incluant déjà les ë-C3 et ë-C3 Aircross. En adoptant une vision durable et respectueuse de l’environnement, Citroën confirme son rôle de leader dans la transition énergétique.

Design extérieur : modernité et ADN Citroën

Le futur ë-C5 Aircross se distingue par un design extérieur modernisé, tout en respectant l’ADN de Citroën. Selon Pierre Leclercq, designer de la marque, chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir une identité forte et unique. Parmi les caractéristiques notables, on trouve des groupes optiques horizontaux et élégants, des poignées de portes intégrées pour améliorer l’aérodynamisme, et des passages de roues carrés et musclés qui accentuent son allure robuste.

Ces éléments reflètent le souci de Citroën de combiner modernité et fonctionnalité, en restant fidèle à ses valeurs fondamentales : confort, espace et praticité. Un SUV électrique qui saura séduire autant par son esthétique que par son efficacité.

Technologie et plateforme : à la pointe de l’innovation

Le Citroën ë-C5 Aircross repose sur la plateforme STLA Medium développée par Stellantis, un socle technologique partagé avec d’autres modèles du groupe, mais optimisé pour répondre aux besoins spécifiques de Citroën. Cette plateforme permet d’intégrer une batterie performante offrant une autonomie pouvant atteindre plus de 400 km, adaptée à une utilisation familiale et polyvalente.

Citroën a cependant apporté des ajustements pour différencier le ë-C5 Aircross de ses “primos” au sein du groupe Stellantis. Le travail du constructeur s’est concentré sur le confort de conduite, une signature emblématique de la marque. Cela inclut la suspension à butées hydrauliques progressives, conçue pour offrir une expérience de conduite fluide et agréable, même sur de longs trajets.

Un engagement vers une mobilité durable

Avec le ë-C5 Aircross, Citroën renforce son engagement envers une mobilité respectueuse de l’environnement. Ce SUV s’inscrit dans une stratégie globale visant à démocratiser les véhicules électriques, sans sacrifier le confort ni l’espace, essentiels pour une utilisation quotidienne.

Aux côtés des ë-C3 et ë-C3 Aircross, ce nouveau modèle marque une étape importante dans l’électrification de la gamme Citroën. En intégrant des solutions pratiques et durables, Citroën prouve que l’électrique peut être accessible et adapté à toutes les familles, tout en s’inscrivant dans un avenir où le respect de l’environnement est une priorité.