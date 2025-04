Ce SUV hybride Made in Spain est au même prix que les voitures chinoises et cartonne en Europe

En janvier 2025, le Ford Kuga PHEV se positionne comme l’un des SUV hybrides rechargeables les plus attractifs du marché. Avec un prix de départ à partir de 39 490 €, il représente une alternative abordable face à des modèles comme le Toyota RAV4. Fabriqué en Espagne, ce modèle bénéficie également d’avantages fiscaux et du label 0 Émissions délivré par la DGT.

Cette offre agressive s’inscrit dans une stratégie visant à rendre l’hybridation rechargeable accessible à un public plus large. Grâce à sa polyvalence et à son excellent rapport qualité-prix, le Kuga PHEV séduit aussi bien les familles que les conducteurs soucieux de réduire leur empreinte carbone.

Performances et autonomie : un hybride rechargeable polyvalent

Le Kuga PHEV associe un moteur essence de 2,5 litres à un moteur électrique, offrant une puissance combinée de 243 chevaux. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 7,3 secondes, tout en atteignant une vitesse maximale de 200 km/h. Ces performances le placent parmi les SUV hybrides rechargeables les plus dynamiques de sa catégorie.

Côté autonomie, il peut parcourir jusqu’à 88 kilomètres en mode 100 % électrique selon le cycle WLTP, une distance idéale pour les trajets urbains quotidiens ou les petites escapades. Cette autonomie lui permet de réduire considérablement les émissions de CO₂ et de répondre aux besoins des conducteurs en quête d’une mobilité plus verte.

Design et équipements : modernité et confort à bord

Le Ford Kuga PHEV séduit par son design extérieur dynamique et contemporain. Les lignes fluides et musclées du SUV reflètent son esprit polyvalent, tandis que les finitions disponibles, comme la ST-Line, apportent une touche sportive grâce à des détails distinctifs tels que les jantes en alliage spécifiques, le bouclier avant redessiné et les éléments noirs brillants.

À l’intérieur, le Kuga PHEV mise sur le confort et la connectivité. L’habitacle spacieux est doté de matériaux de qualité et propose un tableau de bord numérique combiné au système d’infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile de 12,3 pouces. Ce dernier inclut une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’une navigation optimisée pour les trajets électriques. Parmi les équipements optionnels, on trouve les sièges chauffants, le toit panoramique et un système audio premium Bang & Olufsen.

Un choix stratégique pour une mobilité durable

Le Ford Kuga PHEV incarne parfaitement la vision de Ford pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Grâce à son autonomie électrique de 88 km, il permet de réduire significativement la consommation de carburant pour les trajets courts tout en offrant la flexibilité d’un moteur hybride pour les longues distances.

En Espagne, comme dans de nombreux pays européens, le label 0 Émissions de la DGT donne accès à des avantages tels que des réductions fiscales, des stationnements gratuits en zones urbaines et des exemptions dans les zones à faibles émissions. Ces atouts renforcent l’attractivité du Kuga PHEV pour les conducteurs soucieux de combiner économie et écologie.

Avec un prix compétitif et une polyvalence exemplaire, le Ford Kuga PHEV s’impose comme un choix stratégique pour les familles et les professionnels souhaitant adopter une conduite plus durable sans compromis sur le confort ou les performances.

En janvier 2025, Ford propose une offre spéciale pour le Nouveau Kuga Titanium 2.5 Duratec 180 ch Hybrid FlexiFuel (FHEV E85) Powershift. Cette offre de location longue durée (LLD) sur 37 mois inclut un premier loyer de 4 990 €, suivi de 36 mensualités de 299 €. L’entretien et l’assistance 24h/24 sont compris, et l’offre est valable jusqu’au 31 janvier 2025.

Équipements principaux du véhicule :

Écran tactile 13,2″ avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Air conditionné automatique bi-zone

Combiné d’instrumentation numérique personnalisable 12,3″

Caméra arrière 180°

Phares Full LED avec feux de jour à LED

Pour plus de détails ou pour réserver un essai, rendez-vous sur le site officiel de Ford France.