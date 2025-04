L’Europe nous demande d’acheter de plus en plus de voitures rechargeables. Mais la transition vers les véhicules électriques, qu’il s’agisse de voitures entièrement électriques ou d’hybrides rechargeables, se fait à deux vitesses. La vitesse de croisière atteinte par les pays les plus riches de l’Union européenne. Et la vitesse à laquelle les ventes de voitures rechargeables progressent pour les marques les plus haut de gamme, et donc pour les conducteurs qui peuvent s’offrir des voitures plus chères, par opposition au reste des conducteurs qui achètent des voitures généralistes.

Un SUV comme le Mercedes GLC qui, grâce à la politique commerciale de la marque et à la technologie qui permet à ce 4×4 de parcourir plus de 100 kilomètres sans consommer une goutte d’essence ou de diesel, est devenu le 4×4 hybride rechargeable le plus vendu en Europe, ses ventes continuent de croître à un rythme effréné et près de la moitié des GLC vendus en Europe peuvent être branchés à une prise.

100 kilomètres sans s’arrêter pour acheter de l’essence ou du gazole

Sous le capot, le Mercedes GLC hybride rechargeable (GLC 300 e 4MATIC) et la version diesel (GLC 300 4MATIC) combine un moteur essence et un moteur électrique pour délivrer une puissance impressionnante tout en maîtrisant sa consommation. Avec une autonomie électrique suffisante pour couvrir les trajets urbains quotidiens et une motorisation hybride optimisée, il peuvent toutes deux parcourir plus de 100 kilomètres en mode électrique. séduit les amateurs de conduite écologique sans compromis sur les performances.

Le Mercedes-Benz GLC s’est imposé comme une référence dans sa catégorie, grâce à sa capacité à répondre aux besoins d’une clientèle exigeante. Alliant des performances hybrides fiables, un confort sans égal et un design élégant, il reste le choix incontournable pour ceux qui souhaitent profiter du meilleur de la technologie Mercedes tout en adoptant une mobilité plus responsable.

Un confort et des technologies haut de gamme

À l’intérieur, le GLC offre une expérience haut de gamme. Son habitacle spacieux et raffiné est conçu pour maximiser le confort des passagers, avec des matériaux nobles et une attention méticuleuse aux détails. Le système d’infodivertissement de Mercedes, combiné à des aides à la conduite avancées, renforce l’expérience de conduite intuitive et sécurisée.

Conçu pour s’adapter à toutes les situations, le GLC hybride rechargeable excelle aussi bien sur route que sur des terrains plus difficiles grâce à son système de transmission intégrale 4MATIC. Ce 4×4 est idéal pour les familles ou les conducteurs actifs qui recherchent à la fois polyvalence, sécurité et luxe.

Un design élégant et fonctionnel

Le Mercedes-Benz GLC séduit également par son design extérieur, qui combine robustesse et sophistication. Ses lignes fluides, sa calandre imposante et ses feux LED élégants renforcent son caractère dynamique et premium. Ce design raffiné n’est pas qu’une question d’esthétique : il a été pensé pour améliorer l’aérodynamisme, réduisant ainsi la consommation et les émissions de CO₂.

La sécurité reste une priorité absolue pour Mercedes-Benz, et le GLC ne fait pas exception. Ce SUV est équipé de technologies de sécurité avancées, telles que le freinage d’urgence assisté, le régulateur de vitesse adaptatif, et le système de maintien dans la voie. La caméra à 360 degrés et le système de stationnement autonome simplifient la conduite en milieu urbain ou lors des manœuvres dans des espaces restreints.

Des capacités électriques impressionnantes

Le GLC hybride rechargeable ne se contente pas d’offrir une conduite confortable et puissante. Son système hybride permet de rouler jusqu’à 100 kilomètres en mode 100 % électrique (selon le modèle), une performance idéale pour les trajets urbains ou les déplacements quotidiens sans utiliser de carburant.

De plus, le système de recharge est conçu pour être rapide et simple, permettant de recharger la batterie en quelques heures à domicile ou sur une borne publique. Cette capacité électrique fait du GLC une alternative crédible pour réduire l’empreinte carbone tout en bénéficiant de la qualité et de la puissance typiques de Mercedes.

Un succès qui s’explique

Le Mercedes-Benz GLC offre une gamme complète de motorisations pour répondre à tous les besoins, des moteurs essence et diesel classiques aux hybrides rechargeables. Avec des puissances allant de 197 CV à 269 CV, il combine performances dynamiques et options écologiques. Les versions hybrides rechargeables, disponibles en essence (GLC 300 e 4MATIC) et en diesel (GLC 300 de 4MATIC), se distinguent par leur efficacité énergétique accrue et leur contribution à une mobilité plus durable.

Modèle Motorisation Puissance Prix de base GLC 200 4MATIC Essence 204 CV (+23 CV) 61 644,32 € GLC 220 d 4MATIC Diesel 197 CV (+23 CV) 69 496,22 € GLC 300 e 4MATIC Hybride rechargeable essence 204 CV (+136 CV) 67 805,00 € GLC 300 de 4MATIC Hybride rechargeable diesel 197 CV (+136 CV) 68 605,00 € GLC 300 4MATIC Essence 258 CV (+23 CV) 74 545,53 € GLC 300 d 4MATIC Diesel 269 CV (+23 CV) 73 028,55 €

Les prix de base commencent à 60 100 € pour le modèle GLC 200 4MATIC et atteignent 80 100 € pour le Mercedes-Benz GLC 300 de Hybrid 333ch AMG Line 4Matic 9G-Tronic , offrant ainsi un large éventail de choix adaptés à divers budgets et besoins. Que vous recherchiez la robustesse d’un moteur diesel, la performance d’un moteur essence ou la technologie hybride rechargeable, la gamme GLC est conçue pour offrir une expérience de conduite premium et polyvalente.

Des données révélatrices pour 2024

Les chiffres d’immatriculations confirment que le Mercedes-Benz GLC domine le marché des hybrides rechargeables. Avec une croissance impressionnante de 127,45 %, le GLC est le modèle le plus vendu de sa catégorie en 2024, représentant un véhicule sur douze parmi les immatriculations d’hybrides rechargeables.

Classement des modèles les plus vendus :

Mercedes-Benz Classe GLC : part de marché de 8,52 %. Ford Kuga : malgré une baisse de 15,14 %. CUPRA Formentor : avec une forte croissance de 85,16 %. Mercedes-Benz Classe GLA : croissance de 49,40 %. Hyundai Tucson : légère progression de 11,45 %.

Les modèles premium comme le GLC continuent de dominer les ventes, mais des véhicules plus abordables tels que le Ford Kuga et le CUPRA Formentor attirent également une large audience grâce à des versions hybrides bien intégrées et accessibles. Ces résultats soulignent l’engouement des consommateurs pour des solutions hybrides rechargeables combinant luxe, technologie et économie.