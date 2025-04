Hyundai défie le low-cost : son mini SUV électrique vise le territoire de Dacia

Entre look de mini 4×4 et gabarit ultra-compact, le nouveau Hyundai Inster bouscule les codes du SUV urbain. Avec ses 3,83 mètres de longueur, ce petit baroudeur électrique conjugue l’esprit aventurier du Suzuki Jimny et la praticité d’une citadine. Sa garde au sol généreuse et ses lignes géométriques marquées lui confèrent une personnalité unique dans le segment des SUV électriques compacts.

Ce modèle sera décliné en plusieurs finitions, notamment les versions KLASS, MAXX, et TECNO, chacune offrant un éventail d’équipements adaptés aux besoins variés des conducteurs. Une version spéciale, l’Inster Cross, vient compléter la gamme, arborant des éléments stylistiques spécifiques qui renforcent son côté baroudeur. Ce design moderne, combiné à une palette de couleurs personnalisables, promet de séduire un public urbain en quête de style et de fonctionnalité.

Performances et autonomie : un choix adapté aux besoins urbains



Sous le capot, le Hyundai Inster offre deux configurations de motorisation, parfaitement adaptées aux usages en milieu urbain et périurbain :

Standard : Une batterie de 42 kWh alimente un moteur électrique délivrant 97 chevaux, offrant une autonomie maximale de 300 km selon le cycle WLTP. Long Range : Pour ceux qui recherchent une autonomie accrue, cette version intègre une batterie de 49 kWh et un moteur de 115 chevaux, permettant de parcourir jusqu’à 355 km sur une seule charge.

Ces motorisations privilégient la simplicité et l’efficacité, répondant aux besoins des conducteurs urbains tout en maintenant des coûts opérationnels faibles. Les deux configurations sont équipées de recharges rapides, rendant possible une recharge significative en un temps réduit, idéal pour une utilisation quotidienne.

Avec ces options, le Hyundai Inster s’impose comme un SUV polyvalent, capable de répondre aux exigences des trajets urbains tout en offrant suffisamment d’autonomie pour des escapades plus longues.

Technologies et équipements : un SUV moderne et connecté

Le Hyundai Inster ne se contente pas de répondre aux besoins de mobilité urbaine : il s’inscrit également dans une démarche d’innovation technologique. Dès la finition de base KLASS, le modèle est équipé d’un tableau de bord numérique et d’un écran tactile central de 10,25 pouces, offrant une intégration parfaite avec Apple CarPlay et Android Auto.

Les finitions supérieures, comme MAXX et TECNO, élèvent encore le niveau de confort et de connectivité. Elles incluent des fonctionnalités comme des jantes en alliage, un système de navigation avancé, et des aides à la conduite telles que le freinage automatique d’urgence, l’assistance au maintien de voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation. La version Inster Cross, orientée vers l’aventure, ajoute des détails stylistiques distinctifs et des protections renforcées, idéales pour les escapades hors des sentiers battus.

Le Hyundai Inster se positionne ainsi comme un SUV connecté et intuitif, adapté aux besoins des conducteurs modernes, qu’ils recherchent confort, sécurité ou personnalisation.

Positionnement stratégique : prix compétitif et accessibilité

L’un des principaux atouts du Hyundai Inster est son prix compétitif, qui commence à 24 990 euros. Grâce aux aides gouvernementales, ce tarif peut descendre à environ 17 780 euros, rendant ce SUV électrique accessible à un large éventail de clients.

Cette stratégie tarifaire le place en concurrence directe avec des modèles comme la Dacia Spring et la Citroën ë-C3, tout en offrant une gamme d’équipements et d’autonomie supérieure. En misant sur une combinaison de design innovant, technologies modernes et prix attractifs, Hyundai s’efforce de séduire les acheteurs à la recherche d’une solution électrique pratique et abordable.

Les premières livraisons sont prévues pour le début de l’année 2025, après une présentation officielle lors du Salon de Bruxelles en janvier 2025. Avec le Hyundai Inster, la marque espère renforcer sa présence sur le segment des SUV urbains et démocratiser l’accès à une mobilité électrique de qualité.