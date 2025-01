Retour vers les 90s : la Twingo revient avec ses couleurs flashy

Renault prépare un retour marquant avec le prototype de la Twingo 2025, une version entièrement repensée de sa célèbre citadine. Conçue pour répondre aux attentes modernes de la mobilité électrique, la Renault Twingo 2025 s’adresse aux conducteurs urbains en quête d’un véhicule pratique, écologique, et connecté. Ce modèle, encore au stade de prototype, promet d’associer autonomie électrique, design innovant et technologie embarquée avancée.

Avec des dimensions compactes et un design futuriste, la Twingo 2025 reste fidèle à l’esprit jeune et dynamique qui a toujours caractérisé ce modèle. Ce prototype illustre la vision de Renault pour une citadine parfaitement adaptée aux défis de la mobilité durable en milieu urbain.

Un design contemporain et fonctionnel

Le design extérieur de la Renault Twingo 2025 combine modernité et praticité, avec des lignes épurées et des détails qui reflètent son passage à l’électrique. La calandre, désormais pleine, s’harmonise avec des phares LED intégrés, conférant au véhicule un look à la fois chic et futuriste. Les roues au design audacieux et le choix de couleurs vibrantes renforcent l’identité iconique de la Twingo.

À l’intérieur, Renault propose un habitacle modulable et fonctionnel, où chaque détail a été pensé pour maximiser le confort et l’espace. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile central ergonomique, permettant une navigation intuitive entre les fonctionnalités connectées et les aides à la conduite.

La Renault Twingo plus proche de la production

Il y aura une nouvelle Renault Twingo. Ce n’est pas une nouveauté. Renault a déjà annoncé le lancement d’une nouvelle Renault Twingo, qui arrivera chez les concessionnaires l’année prochaine et sera raisonnablement bon marché. Renault a fixé un prix plancher de 20 000 euros, ce qui, avec les subventions actuelles, la mettrait à environ 13 000 euros. C’est le prix d’une Dacia Sandero, et plus élevé que le budget nécessaire à l’acquisition d’une Dacia Spring.

Elle sera très proche de ce que l’on voit. Après avoir dévoilé un premier prototype de la Renault Twingo, la marque française confirme que nous sommes beaucoup plus proches du modèle définitif avec la voiture qui illustre cette entrée, qui est un nouveau prototype, auquel ils ont appliqué de nombreuses modifications, Renault dit que « fonctionnel et esthétique » qui le rapproche de la réalité de la Twingo qui arrivera dans les concessions.

Les poignées de porte ont été revues, désormais sans éclairage ; l’éclairage, avec des feux et des phares plus réalistes en vue de la production ; les vitres latérales, facilitant leur ouverture et conservant la partie vitrée qui aide le conducteur à voir dans les virages et les ronds-points ; des pare-chocs plus simples ; de nouvelles prises d’air à l’avant ; et les passages de roue ont été adoucis, désormais plus affleurants avec la carrosserie.

Une autonomie pensée pour la ville

La Twingo 2025 est équipée d’un moteur 100 % électrique, garantissant une conduite fluide, silencieuse et écologique, parfaitement adaptée aux trajets urbains et périurbains. Le prototype annonce une autonomie de 250 à 300 kilomètres (cycle WLTP), suffisamment confortable pour un usage quotidien.

Grâce à un système de recharge rapide, il est possible de récupérer jusqu’à 80 % de la batterie en 30 minutes, ce qui en fait une solution pratique pour les conducteurs en déplacement.

Technologies embarquées et connectivité

Un intérieur original et coloré. Mais le meilleur est à l’intérieur. Nous pouvons enfin voir à quoi ressemble l’intérieur de cette Renault Twingo, une fois de plus, avec un design très proche de ce qui sera produit en série. Nous ne sommes pas surpris de retrouver des finitions très colorées et accrocheuses, dans la lignée de la Twingo d’origine et de ses inserts, ou de ses parties de carrosserie nues, dans les tons funky si populaires à l’époque. Nous ne sommes pas surpris par l’hommage à l’original, mais aussi par le fait que c’est la stratégie qu’ils ont déjà suivie avec la nouvelle Renault 5.

Elle sera technologique et aura l’air technologique. La Renault Twingo sera forcément technologique, à commencer par le fait qu’il s’agira d’une voiture électrique. Mais elle en aura aussi l’apparence. Renault ne semble pas avoir suivi la stratégie du double écran, composé d’un écran ultra-panoramique, de la 5, mais une configuration asymétrique avec une instrumentation numérique de 7″ et un système de divertissement à grand écran de 10,1″.

Le prototype de la Twingo 2025 intègre les dernières innovations technologiques, notamment :

Stationnement automatique , facilitant les manœuvres dans les espaces restreints.

, facilitant les manœuvres dans les espaces restreints. Aides à la conduite avancées , comme le régulateur adaptatif et le freinage automatique d’urgence.

, comme le régulateur adaptatif et le freinage automatique d’urgence. Connectivité intuitive, avec des services intégrés via Apple CarPlay, Android Auto, et des mises à jour à distance pour maintenir le véhicule toujours à jour.

Ces technologies font de la Twingo un modèle sûr et agréable à conduire, tout en répondant aux exigences des conducteurs modernes.

Petite mais raisonnablement spacieuse. La Renault Twingo sera une voiture très compacte, plus petite même que la Renault 5, dont nous avons déjà vu que les sièges arrière n’étaient pas du tout spacieux. Malgré cela, Renault souhaite rappeler la Twingo originale, qui se distinguait par son habitabilité, sa capacité à offrir un espace plus que raisonnable pour sa taille, ce qui la rendait assez confortable à bord pour son gabarit.

Renault utilise une double banquette arrière, pour deux passagers, avec la possibilité de coulisser pour trouver la configuration la plus confortable en termes de chargement et d’espace pour les passagers, et de rabattre chaque dossier indépendamment.

La sellerie, encore une fois, est tellement funky et colorée qu’elle aurait pu être vue plus tôt sur les pantalons de Will Smith dans The Fresh Prince of Bel-Air.

Une citadine prête pour l’avenir

Avec la Renault Twingo 2025, la marque française donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la mobilité urbaine dans un futur proche. Ce prototype réinvente les standards de la citadine en combinant design audacieux, motorisation électrique performante, et connectivité avancée, tout en restant fidèle à l’ADN pratique et accessible de la Twingo. En attendant sa version de production, la Twingo 2025 s’impose déjà comme une réponse idéale aux défis de la mobilité urbaine moderne.

2026 est l’année de lancement. Tout au long de cette année, nous devrions donc connaître de nombreux détails sur ce nouveau modèle, voire voir sa version définitive. Une nouvelle Renault Twingo qui, comme nous l’avons dit, débutera à moins de 20 000 euros, ce qui, avec les aides et les remises, permettrait d’acheter une Twingo pour moins de 13 000 euros.