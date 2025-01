Zeekr s’attaque à la Model 3 avec un break électrique de 800 km d’autonomie

La marque chinoise Zeekr, filiale du groupe Geely, dévoile le Zeekr 007 GT, un modèle électrique conçu pour rivaliser avec la Tesla Model 3, tout en offrant des prestations axées sur la polyvalence et l’espace. Avec une autonomie impressionnante de plus de 800 kilomètres (cycle CLTC), cette berline électrique s’impose comme une alternative idéale pour les familles en quête de performance, de confort, et d’innovation.

Le Zeekr 007 GTmise sur une silhouette élégante et dynamique, combinée à un intérieur spacieux et modulable, parfaitement adapté à un usage familial. L’accent est mis sur le confort, avec des matériaux de haute qualité et un tableau de bord moderne intégrant un large écran tactile pour gérer la connectivité et les fonctionnalités embarquées.

Ce modèle propose un coffre généreux et des sièges arrière modulables, offrant une solution pratique pour les familles ou les professionnels ayant besoin d’un espace de rangement conséquent. Avec un design épuré mais sophistiqué, le Zeekr 007 GT parvient à associer esthétisme et fonctionnalité.

Des performances qui rivalisent avec les meilleurs

Doté d’une motorisation électrique puissante, le Zeekr 007 GT propose une conduite dynamique et fluide, avec une accélération instantanée et une autonomie qui surpasse la plupart de ses concurrents. Avec ses plus de 800 km d’autonomie, ce modèle s’adresse autant aux conducteurs urbains qu’à ceux qui parcourent de longues distances, réduisant ainsi la nécessité de recharges fréquentes.

De plus, le véhicule intègre une batterie à la pointe de la technologie, capable de supporter la recharge rapide, ce qui permet de récupérer une autonomie significative en seulement quelques minutes.

Technologie et connectivité avancées

Le Zeekr 007 GT est équipé des dernières innovations technologiques pour offrir une expérience utilisateur unique. Son système d’info-divertissement propose une connectivité complète, incluant Apple CarPlay, Android Auto, et une compatibilité avec les mises à jour logicielles à distance. Des aides à la conduite avancées, comme le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie, garantissent sécurité et confort au volant.

L’accent est également mis sur la durabilité, avec des matériaux et des processus de fabrication respectueux de l’environnement, témoignant de l’engagement de Zeekr en faveur d’une mobilité plus verte.