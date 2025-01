184 chevaux et seulement 4,7 L/100 km : Cette berline hybride défie les lois de la physique

La Honda Civic réinvente la performance responsable avec sa motorisation hybride de nouvelle génération. Son secret ? Une alliance inédite entre un bloc thermique 2.0 et un moteur électrique qui délivre une puissance combinée de 184 chevaux. Plus impressionnant encore : cette berline sportive affiche une consommation exceptionnelle de 4,7 L/100 km en cycle WLTP.

Le système e:HEV révolutionne l’expérience de conduite urbaine. La priorité est donnée au mode électrique en ville, où la Civic évolue dans un silence remarquable. Le moteur thermique intervient principalement comme générateur, optimisant la recharge de la batterie. Les transitions entre les différents modes de propulsion sont imperceptibles, créant une expérience de conduite fluide et raffinée.

La polyvalence est le maître-mot : en milieu urbain, le système maximise la récupération d’énergie au freinage pour une efficience optimale. Sur voies rapides, les 184 chevaux démontrent tout leur potentiel, offrant des reprises vigoureuses sans compromettre l’efficience énergétique. Une prouesse technique qui redéfinit les standards de sa

.

Un intérieur moderne et technologique : confort au rendez-vous

À l’intérieur, la Honda Civic e:HEV marque des points avec un habitacle soigné, ergonomique et résolument technologique. Le tableau de bord numérique personnalisable s’accompagne d’un écran tactile central de 9 pouces intégrant Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Les matériaux utilisés sont de qualité supérieure, avec des finitions soignées et une attention particulière portée au confort des passagers. Les sièges offrent un excellent maintien, même sur de longs trajets. L’espace intérieur est généreux, notamment aux places arrière, où les passagers bénéficient d’une habitabilité remarquable pour une berline compacte.

Côté praticité, la Honda Civic propose un coffre spacieux de 410 litres, idéal pour un usage familial ou professionnel, rivalisant ainsi avec des concurrentes comme la Toyota Corolla ou la Peugeot 308 Hybrid.

Des performances sécurisées : une conduite intelligente

Un modèle comparable en termes de taille et de concept est la Skoda Octavia, qui offre également une carrosserie à cinq portes. Cependant, l’Octavia opte pour des versions hybrides rechargeables ou hybrides légères, tandis que la Honda Civic repose exclusivement sur un système hybride conventionnel dans sa version standard. Cela positionne la Civic comme une option unique dans son segment, avec un accent sur l’efficacité et un prix compétitif par rapport aux options plug-in.

La gamme Civic actuelle comprend deux versions distinctes : la sportive Type R, dotée d’un moteur à essence de 325 ch, et la version hybride conventionnelle. Ce dernier modèle est doté d’un groupe motopropulseur hybride avancé, qui associe un moteur à essence de 2,0 litres de 141 PS à un moteur électrique de 135 kW / 184 PS pour délivrer la même puissance totale de 184 PS. La batterie de 1,05 kWh contribue à l’efficacité énergétique, évaluée à 4,7 litres/100 km pour la version Elegance et à 5 litres/100 km pour les versions Sport et Advance.

En termes d’équipement, même la version d’entrée de gamme Elegance offre un ensemble de caractéristiques exceptionnelles, tandis que les versions Sport et Advance ajoutent des caractéristiques luxueuses et technologiques qui renforcent son attrait. La Civic est donc un choix équilibré pour ceux qui recherchent l’efficacité, le confort et une touche de sophistication.

La Civic e:HEV intègre des systèmes d’aide à la conduite avancés, regroupés sous le label Honda Sensing. Parmi eux :

Régulateur de vitesse adaptatif ,

, Alerte de franchissement de ligne avec maintien actif dans la voie ,

, Freinage automatique d’urgence ,

, Surveillance des angles morts ,

, Caméra de recul haute définition.

Ces équipements garantissent une sécurité optimale pour les trajets urbains comme sur autoroute. La direction précise, couplée à une suspension bien calibrée, assure une conduite agréable et rassurante.

Une offre compétitive face aux hybrides concurrentes

La Honda Civic e:HEV est proposée à un prix de départ autour de 36 000 euros, un tarif compétitif au regard de ses performances et de son niveau d’équipement. Face à des rivales comme la Toyota Corolla Hybrid ou la Renault Austral E-Tech, la Civic se démarque par sa puissance supérieure, son confort intérieur et sa technologie hybride aboutie.

Grâce à sa consommation contenue de 4,7 L/100 km, ses émissions de CO₂ limitées à 108 g/km et une motorisation hybride auto-rechargeable sans contrainte de recharge, elle s’impose comme une solution idéale pour les conducteurs cherchant un compromis entre efficacité et plaisir de conduite.