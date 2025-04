Mystère sous le capot du Cybertruck : Des mécaniciens découvrent un secret troublant en démontant le Cybertruck

Le Cybertruck de Tesla suscite l’enthousiasme partout où il passe. Bien qu’il soit attendu depuis longtemps, la vérité est que son design et certaines de ses solutions le rendent unique en son genre.

Aujourd’hui, le modèle de pick-up est déjà parmi nous, ou plutôt, principalement sur son marché d’origine, car en Europe, il a été impossible de l’homologuer en raison de non-conformités en matière de sécurité.

Le Cybertruck à la loupe

Le lancement ayant eu lieu relativement récemment, il subsiste encore quelques doutes sur les processus de fabrication et les composants de ce modèle 100 % électrique d’Elon Musk. Cependant, les gens de Munro sont en train de mettre fin à toutes les inconnues.

Ils ont entrepris de démonter complètement l’unité Cybertruck qu’ils ont entre les mains, et ont déjà dévoilé quelques détails intéressants. Le plus intéressant concerne la nouvelle génération de batterie utilisée dans le pick-up, connue sous le nom de 4680 cells.

Ils ont récemment ouvert la boîte contenant les batteries électriques et ont préparé une longue vidéo avec les conclusions qu’ils en ont tirées. Mais une chose est déjà claire : l’intérieur est plein de trous d’air, c’est-à-dire que l’emballage est à moitié vide.

C’est d’autant plus curieux que le Tesla Cybertruck n’est pas vraiment à la hauteur de l ‘autonomie initialement promise.

Sur le papier, on parle d’une autonomie de 515 kilomètres par charge, selon le cycle nord-américain EPA, alors que les différents tests en conditions réelles montrent une autonomie d’environ 409 kilomètres, en parlant de la version d’accès avec deux moteurs électriques et 608 ch de puissance.

Un chiffre très bas, sachant que l’on parlait en 2019 de 800 kilomètres par charge, ce qui n’a manifestement pas été atteint. Il ne l’est pas non plus avec la batterie supplémentaire vendue en option, d’une capacité de 50 kWh et pour 15 000 dollars de plus.

Ajoutée à la batterie principale de 123 kWh, avec une augmentation de poids due à l’ajout de la batterie supplémentaire, l’augmentation de l’autonomie ne va pas au-delà de 200 kilomètres, la laissant aux alentours de 700 kilomètres, ce qui est en réalité un peu moins dans le cadre d’une utilisation réelle dans le trafic.

L’espace vide exagéré entre les 4680 cellules et le couvercle supérieur du pack n’est donc pas compréhensible. Ce qui semble être le cas, c’est que certaines améliorations seront apportées dans les mois à venir, notamment en ce qui concerne la réduction des temps de charge, ce qui permettra d’obtenir une courbe de puissance plus élevée et plus stable.

Avec cette mise à jour, un temps de charge de 15 minutes pourrait être atteint pour une autonomie d’environ 250 kilomètres.

Il est possible que Ford sache déjà tout ce qui a été publié ici, car on sait qu’ils ont acheté un Cybertruck Tesla à un prix élevé pour le démanteler, mais cela n’a pas été rendu public jusqu’à ce que twitter entre en scène.

so apparently bmw imported a cybertruck into munich pic.twitter.com/jBpGkrFlh0 — davethepants, cw: flags 🇺🇦🇮🇱🇹🇼 (@davethepants) April 5, 2024

BMW est également soupçonné d’ avoir acheté l’un de ces modèles, bien que plus discrètement. Mais cela n’empêche pas les rumeurs d’achat de se répandre. Et ce ne sont certainement pas les seuls constructeurs à vouloir espionner la technologie automobile d’Elon Musk.