Ford Kuga PHEV : un SUV hybride rechargeable fiable et performant

Le Ford Kuga PHEV est bien plus qu’un simple SUV hybride rechargeable. Ce modèle combine élégance, technologie et praticité pour répondre aux exigences des conducteurs d’aujourd’hui. Équipé d’une motorisation hybride rechargeable, il offre une autonomie électrique pouvant atteindre 50 kilomètres, idéale pour les trajets urbains ou périurbains, tout en conservant la possibilité de parcourir de longues distances grâce à son moteur thermique.

Cette autonomie permet de couvrir une grande partie des déplacements quotidiens en mode 100 % électrique, réduisant ainsi les émissions et les coûts de carburant. Le Kuga PHEV est également doté d’un système de recharge pratique, permettant de recharger sa batterie à domicile ou sur une borne publique.

Une fiabilité et des performances reconnues

L’une des forces du Ford Kuga PHEV est sa fiabilité éprouvée. Selon des études indépendantes, ce modèle figure parmi les SUV hybrides rechargeables les plus fiables, avec un taux de pannes minimal. Cette caractéristique en fait un choix sûr pour les familles et les professionnels en quête d’un véhicule robuste et performant.

Le Kuga PHEV offre également des performances convaincantes, alliant dynamisme et sobriété énergétique. Son moteur électrique procure un couple instantané pour des accélérations fluides, tandis que sa motorisation hybride garantit une consommation optimisée, même sur les trajets longs.

Comparatif SUV Hybrides Rechargeables

Caractéristiques Toyota RAV4 Plug-In Ford Kuga PHEV MG HS PHEV BYD Seal U DM-i Prix de départ À partir de 46,700 À partir de 39,490 À partir de 37,990 À partir de 37,500 Longueur 4.60 m 4.61 m 4.67 m 4.79 m Compartiment à bagages 520 litres 395 litres 441 litres 425 litres Moteur essence 2 487 cm³ 2 488 cm³ 1 500 cm³ 1 499 cm³ Puissance moteur essence 185 ch 152 ch 143 ch 98 ch Moteur électrique 182 ch + 54 ch 130 ch 184 ch + 150 ch 197 ch Puissance combinée 306 ch 243 ch 339 ch 218 ch Capacité de la batterie 18,1 kWh 14,4 kWh 21,4 kWh 18,3 kWh Autonomie électrique (WLTP) 75 km 69 km 103 km 80 km

Un SUV hybride qui allie confort et technologie

L’intérieur du Ford Kuga PHEV se distingue par son confort et son niveau d’équipement. Il propose un espace généreux pour les passagers et les bagages, tout en intégrant des technologies avancées. Parmi elles, un système d’infodivertissement intuitif, des aides à la conduite modernes et des options de connectivité qui répondent aux attentes des conducteurs connectés.

Son design extérieur, à la fois moderne et robuste, reflète son caractère polyvalent. Que ce soit pour une utilisation quotidienne ou pour des escapades le week-end, le Kuga PHEV se montre à la hauteur de toutes les situations.