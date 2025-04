Ce SUV hybride chinois est presque 6 000 euros moins cher qu’une Toyota Yaris Cross et est meilleur à bien des égards

Dans le segment des SUV hybrides compacts, le Toyota Yaris Cross a longtemps été une référence grâce à son moteur hybride fiable et son design séduisant. Cependant, le MG ZS Hybrid+, SUV hybride de la marque chinoise MG, entend bien changer la donne.

Avec ses dimensions plus imposantes, le MG ZS Hybrid+ propose un habitacle spacieux qui surpasse celui du Yaris Cross. Sa longueur de 4,43 mètres et sa largeur de 1,81 mètre lui permettent d’offrir un espace accru pour les passagers et les bagages, répondant ainsi aux besoins des familles ou des voyageurs fréquents. À bord, les équipements ne manquent pas : un écran central de 12,3 pouces, une instrumentation numérique de 7 pouces et des technologies modernes comme Apple CarPlay et Android Auto.

Le SUV hybride de MG vise à rendre la vie difficile à la Toyota Yaris Cross.

Il s’agit plus précisément de la MG ZS Hybrid+, dont la nouvelle génération est arrivée il y a quelques mois. Le SUV hybride d’entrée de gamme mesure 4 430 mm de long, 1 818 mm de large et 1 635 mm de haut. A cet égard, il est légèrement plus grand que son rival japonais, une vertu qui va directement dans le sens d’une meilleure habitabilité.

La MG ZS Hybrid+ offre un intérieur vraiment exceptionnel. La plupart des revêtements sont réalisés dans un matériau souple et les parties dures restent agréables au toucher. Le tableau de bord comporte deux écrans d’infodivertissement : l’instrumentation numérique de 7 pouces et le système multimédia central de 12,3 pouces. Ce dernier offre une connectivité mobile classique via Apple CarPlay et Android Auto.

Bien que la MG tende à être plus spacieuse que la Toyota (des personnes mesurant jusqu’à 1,90 m peuvent voyager à bord sans problème), cette dernière perd en termes de volume de chargement dans le coffre. Selon la marque elle-même, la MG ZS Hybrid+ dispose de 358 litres, soit un peu moins que sa rivale.

Un prix qui fait la différence

Le principal atout du MG ZS Hybrid+ reste son prix. Affiché à partir de 22 990 €, il se positionne comme une alternative plus abordable face au Toyota Yaris Cross, dont le prix de départ est fixé à 28 200 €. Avec les remises et les aides financières disponibles, l’écart peut atteindre près de 6 000 €, un argument de poids pour les acheteurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix.