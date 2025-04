Le pari fou de Mercedes : Pourquoi la marque mise encore sur le diesel en 2024

Depuis plusieurs années, Mercedes-Benz a affiché des ambitions claires pour devenir un acteur majeur dans la transition vers les véhicules électriques. La marque avait annoncé qu’à partir de 2025, tous ses nouveaux modèles seraient électriques ou hybrides, avec un objectif encore plus audacieux d’être totalement neutre en carbone d’ici 2039. Pourtant, face aux défis technologiques et aux dynamiques changeantes du marché, Mercedes-Benz semble tempérer cette approche en optant pour une stratégie plus nuancée.

L’engouement pour l’électrification est indéniable, mais il s’accompagne de plusieurs obstacles, notamment la disponibilité des matières premières nécessaires à la fabrication des batteries et l’infrastructure de recharge encore insuffisante dans de nombreuses régions. Mercedes-Benz a dû jongler entre ces réalités et son ambition de maintenir des standards élevés de performance et de fiabilité pour ses clients. Cette réflexion a conduit à un choix pragmatique : continuer à produire des moteurs diesel tout en développant une gamme électrique de pointe.

Maintien des moteurs diesel dans la gamme Mercedes-Benz

Alors que de nombreux constructeurs abandonnent progressivement les moteurs thermiques, Mercedes-Benz fait figure d’exception. La marque annonce son intention de conserver les moteurs diesel dans certains de ses modèles, en particulier ceux destinés aux longs trajets et aux véhicules de grande taille comme les SUV ou les berlines haut de gamme. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces moteurs offrent encore des avantages indéniables en termes de consommation et d’autonomie sur autoroute.

Cette décision répond également aux attentes d’une part non négligeable de sa clientèle, notamment en Europe où les diesels performants restent prisés. Mercedes-Benz mise sur des moteurs diesel de nouvelle génération, capables de respecter les normes environnementales les plus strictes, comme l’Euro 7, afin de limiter leur impact sur l’environnement tout en maximisant leur efficacité.

Intégration des technologies hybrides et électriques dans les nouveaux modèles

Pour rester compétitif sur un marché en pleine mutation, Mercedes-Benz a fait de l’intégration des technologies hybrides et électriques un pilier de sa stratégie. L’hybride léger (mild hybrid), qui associe un moteur thermique à une petite assistance électrique, et l’hybride rechargeable, offrant une autonomie en mode 100 % électrique, sont devenus des options incontournables dans plusieurs gammes de la marque.

Un exemple emblématique de cette transition est la prochaine génération de la Mercedes CLA, qui bénéficiera d’un moteur hybride innovant, combinant performance et sobriété énergétique. De même, les modèles comme la Classe C ou la GLC sont équipés d’hybrides rechargeables, offrant aux conducteurs une solution flexible entre électrification et autonomie thermique. Ces technologies permettent à Mercedes-Benz de réduire son empreinte carbone tout en répondant aux besoins des consommateurs, notamment ceux qui ne disposent pas encore d’un accès facile à une infrastructure de recharge électrique.

Le pari du diesel face aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) en France

En France, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) deviendront encore plus strictes à partir du 1er janvier 2025, lorsque la réglementation imposera des limitations plus sévères à l’accès des véhicules thermiques dans les grandes agglomérations. Ces zones, visant à réduire drastiquement la pollution de l’air, mettent une pression accrue sur les constructeurs automobiles pour qu’ils accélèrent la transition vers des motorisations électriques. Pourtant, Mercedes-Benz choisit de maintenir le diesel comme une option viable, même face à ces échéances réglementaires.

Ce pari repose sur des avancées technologiques significatives. Les moteurs diesel modernes de Mercedes-Benz, conformes aux normes Euro 6 et en préparation pour l’Euro 7, visent à répondre aux exigences des ZFE post-2025 tout en conservant des performances élevées en matière de consommation et d’autonomie. Ces moteurs devraient permettre à une partie des véhicules Mercedes-Benz de continuer à circuler dans ces zones réglementées, en offrant une alternative compétitive aux véhicules électriques, notamment pour les usagers parcourant de longues distances.

En anticipant ces changements législatifs, Mercedes-Benz se positionne comme un constructeur pragmatique, capable de combiner respect des réglementations et satisfaction des besoins diversifiés de sa clientèle. Ce pari audacieux pourrait bien s’avérer payant pour une marque qui refuse de s’enfermer dans une seule vision de l’avenir de la mobilité.