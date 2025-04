Le géant Toyota prépare un coup d’éclat en Chine : Une méga-usine électrique pour défier BYD

Toyota est le premier constructeur automobile mondial depuis plusieurs années. Cela est dû en grande partie à sa large gamme de voitures hybrides.

Mais s’il domine dans le reste du monde, il est faible sur le principal marché mondial : la Chine. Et il l’est aussi lorsqu’il s’agit de fabriquer des voitures électriques. Dans les deux cas, BYD, le plus grand fabricant mondial de voitures électriques et d’hybrides rechargeables, règne en maître. Mais qu’à cela ne tienne, Toyota résoudra les deux problèmes d’un seul coup vers 2027.

Toyota produit actuellement des millions de voitures en Chine, mais toujours en partenariat avec des constructeurs locaux, comme l’usine de Tianjin, où sont fabriquées les voitures de la coentreprise FAW Toyota.

Toyota construira une usine de voitures électriques en Chine vers 2027.

Ces informations ont été publiées il y a quelques jours par le journal japonais Nikkei, l’un des plus réputés d’Asie, qui dispose de sources importantes au sein du premier constructeur automobile mondial.

Selon ce média, qui cite plusieurs sources internes à l’entreprise, Toyota aurait décidé de construire une nouvelle usine de voitures électriques dans la banlieue de Shanghai – où sont déjà implantés d’autres grands constructeurs chinois de voitures électriques, comme Nio ou le groupe SAIC, propriétaire de MG – pour produire des voitures électriques en Chine.

Cette nouvelle usine, qui devrait être construite d’ici 2027, sera très importante pour Toyota, selon des rapports japonais. Il s’agira de la première usine exploitée exclusivement par Toyota en Chine.

Jusqu’à présent, la marque japonaise a toujours fabriqué des voitures électriques ou thermiques en Chine dans le cadre d’alliances avec des constructeurs locaux.

Par exemple, les Toyota bZ3c et bZ7 récemment lancées, respectivement un SUV et une berline électriques qui ne seront vendus qu’en Chine, que l’entreprise japonaise a développé et fabriquera en collaboration avec son plus grand rival en Chine : BYD.

Il ne faut pas oublier que BYD est actuellement la marque la plus vendue en Chine, avec une part de marché d’environ 36 %, ce qui s’est traduit ces derniers mois par des ventes de plus de 500 000 unités par mois.

La nouvelle usine ne produira pas de Toyota, mais des voitures électriques pour Lexus.

La prochaine usine, dont Toyota n’a pas démenti la nouvelle, selon l’agence de presse Reuters, s’inscrirait dans le cadre des efforts de la marque japonaise pour augmenter ses ventes en Chine et, surtout, pour produire davantage de voitures électriques, dont elle souhaite fabriquer 3,5 millions d’unités d’ ici 2030.

Toutefois, selon le journal Nikkei, cette future usine, qui devrait être opérationnelle vers 2027, fabriquera des voitures électriques Lexus, et non des voitures électriques Toyota.

Pour autant, et s’agissant d’une stratégie du groupe Toyota, le fait que cette usine produise des voitures électriques pour Lexus, la marque de luxe du constructeur japonais, ne constituerait pas un recul pour les projets de Toyota jusqu’à la fin de la décennie.