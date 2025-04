Le top des voitures les plus vendues en Europe surprend : Tesla n’est plus leader (Chiffres novembre 2024)

Selon les données des ventes du mois de novembre 2024 en Europe, le Dacia Sandero s’est imposé comme le modèle le plus vendu, avec 22 018 unités immatriculées. Ce succès témoigne de l’attrait durable de ce modèle abordable dans des marchés clés comme la France, l’Espagne, l’Italie et plusieurs pays d’Europe de l’Est.

Les immatriculations restent stables en 2024

À un mois de la fin de l’année, 11 847 573 unités ont été livrées.

Dans des pays comme l’Allemagne, les ventes de voitures électriques ont fortement chuté.

Les véhicules abordables sont de plus en plus populaires, ce qui, curieusement, s’applique également aux voitures de luxe.

En novembre, la voiture la plus populaire en Europe était la Dacia Sandero avec 22 018 unités, grâce à de bons résultats en Espagne, en France, en Italie et, bien sûr, dans les pays d’Europe de l’Est. La Tesla Model Y est arrivée en deuxième position, bien qu’à un peu moins de 18 000 unités, et la Volkswagen Golf est arrivée en troisième position (avec un peu plus de 100 unités d’écart).

Classement des modèles en novembre 2024

Dacia Sandero 22 018 Tesla Model Y 75 343 VW Golf 17 530 Renault Clio 17 213 Peugeot 208 16 798 VW T-Roc 16 581 Toyota Yaris Cross 16.442 VW Tiguan 16 116 Toyota Yaris 15 356 Dacia Duster 14 052

La meilleure performance du mois a été réalisée par le Volkswagen Tiguan, qui a augmenté ses livraisons de 52 % par rapport au même mois de l’année précédente, atteignant 16 116 unités et entrant dans le Top 10 du marché européen. Volkswagen est précisément la marque qui continue à dominer sans problème dans la région.

Certaines marques comme Cupra (+23 %), Peugeot (+18 %) et Volvo (+17 %) ont également enregistré de bonnes performances. Toutes trois ont récemment lancé des véhicules très populaires auprès du public, en particulier la petite Volvo EX30, qui mois après mois est l’une des voitures électriques les plus populaires de la région.

Classement des marques en novembre 2024

Certaines marques ont enregistré des augmentations notables de leurs ventes ce mois-ci :

Volkswagen 117 525

Toyota 75 343

Skoda 67 848

BMW 67 754

Mercedes 62 301

Renault 61 408

Peugeot 53 022

Audi 52 611

Dacia 48 710

Kia 39 620

Parmi les mauvaises surprises, on note la chute des immatriculations de grandes entreprises comme Opel/Vauxhall et Ford, avec une baisse de 19 et 12 % respectivement. Mazda n’a pas non plus connu un bon mois avec une baisse de 19 %, mais c’est Fiat qui a été le plus touché, avec une chute de pas moins de 38 %.

https://www.passionandcar.fr/2024/12/23/le-cauchemar-de-dacia-est-arrivee-hyundai-lance-son-crossover-a-lallure-de-suv-electrique-a-prix-mini/

L’abandon de la Fiat 500 ainsi qu’une offre limitée et peu attractive semblent être à l’origine de ce désastre, la Tipo revenant aujourd’hui dans plusieurs pays européens avec des prix défiant toute concurrence pour capter l’attention des utilisateurs. L’arrivée prochaine de la Grande Panda pourrait contribuer à améliorer la situation.

Les marques chinoises ne décollent pas vraiment en Europe pour le moment, même si MG, BYD, Polestar et Lynk&CO semblent avoir été bien accueillies dans la plupart des pays. Nio, Hongqi, Skywell et GWM ont beaucoup plus de mal, même si ce dernier fait déjà des efforts pour améliorer la situation avec le lancement immédiat en Europe occidentale de Haval, sa marque spécialisée dans les SUV et les véhicules tout-terrain.

Volkswagen reste leader

En termes de parts de marché, Volkswagen conserve sa position de leader sur le marché européen, renforçant sa domination avec un portefeuille diversifié de modèles thermiques et électriques.

Ces données illustrent une préférence croissante des consommateurs pour des modèles combinant accessibilité et innovation, tout en montrant une adoption accrue des véhicules électriques et hybrides dans toute l’Europe.

Une tendance vers les véhicules électriques et abordables

Le marché européen de l’automobile en novembre 2024 révèle une double tendance : d’un côté, une forte demande pour des modèles accessibles, comme le Dacia Sandero, et de l’autre, un intérêt croissant pour les véhicules électriques haut de gamme, comme le Tesla Model Y et le Volvo EX30.

Les modèles électriques continuent de gagner du terrain grâce à des incitations gouvernementales, une infrastructure de recharge en pleine expansion et des avancées technologiques. Cela a permis à des marques comme Tesla et Volvo de consolider leur position dans ce segment de marché compétitif. Par ailleurs, la popularité du Dacia Sandero, qui reste un modèle abordable à moteur thermique, montre que l’accessibilité reste un critère clé pour une grande partie des consommateurs européens.

Une année charnière pour l’industrie automobile

Avec des marques comme Cupra et Peugeot enregistrant des croissances à deux chiffres, et un basculement progressif vers les énergies propres, 2024 s’affirme comme une année décisive pour l’industrie automobile européenne. Les constructeurs qui parviennent à combiner innovation technologique, design attractif et prix compétitifs dominent le marché.

La forte présence des véhicules électriques dans le classement montre que les conducteurs européens s’adaptent rapidement à cette nouvelle réalité, même si les modèles thermiques continuent d’occuper une part importante du marché.