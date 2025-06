DS dévoile son N°8 : naissance d’une nouvelle icône électrique française

Avec le DS N°8, DS Automobiles franchit une étape clé dans sa stratégie d’électrification. Successeur naturel de la DS9, ce nouveau modèle incarne à la fois le raffinement propre à la marque et son engagement vers un avenir 100 % électrique. Positionnée sur le segment des berlines premium, cette voiture s’adresse à une clientèle exigeante, en quête de luxe et de performance, tout en respectant les impératifs environnementaux.

Le DS N°8 vise à concurrencer des références établies comme la Tesla Model S ou la Mercedes EQE. Mais là où le modèle français se distingue, c’est par son identité profondément ancrée dans l’artisanat et le design français, associés à une technologie de pointe. Ce mélange unique lui permet de s’affirmer comme un acteur incontournable dans le paysage des véhicules électriques haut de gamme.

Design et intérieur luxueux : une signature française

Le design du DS N°8 s’inspire fortement du concept-car DS Aero Sport Lounge, présenté comme un manifeste du futur de la marque. La silhouette élégante et aérodynamique se démarque par une calandre imposante, des lignes fluides et des détails sculptés, offrant une esthétique à la fois moderne et intemporelle. DS Automobiles entend conserver son statut de référence en matière de design automobile, tout en intégrant des éléments spécifiques à l’électrique, comme une meilleure optimisation de l’aérodynamisme.

À l’intérieur, le luxe à la française est omniprésent. Le DS N°8 propose des matériaux nobles tels que le cuir, l’aluminium brossé et des finitions en bois précieux. Le tableau de bord, résolument futuriste, intègre un système d’infodivertissement de dernière génération, pensé pour offrir une expérience utilisateur intuitive et immersive. Avec un espace généreux et un confort digne des meilleures berlines, le DS N°8 est un véritable salon roulant.

Performances et autonomie : une avancée technologique majeure

Le DS N°8 repose sur la plateforme STLA Medium, développée par Stellantis, qui est spécialement conçue pour accueillir des modèles 100 % électriques. Grâce à cette architecture avancée, le véhicule est capable d’offrir une autonomie impressionnante de 750 km, un véritable atout pour rivaliser avec les meilleures berlines électriques du marché. Cette performance est rendue possible grâce à une batterie de haute capacité associée à des systèmes de gestion énergétique optimisés.

Les moteurs électriques proposés devraient garantir une conduite fluide et silencieuse, tout en offrant une puissance remarquable pour des accélérations dynamiques. Le DS N°8 promet également une expérience de conduite personnalisée grâce à des technologies de pointe, comme des systèmes de conduite semi-autonome et un contrôle précis de la répartition de la puissance sur les roues, renforçant ainsi sa polyvalence sur route.

Production et perspectives de commercialisation

Le DS N°8 sera produit à Mulhouse, en France, un choix stratégique qui reflète l’attachement de la marque à ses racines françaises. Ce site industriel, déjà au cœur de la production de la DS9, est équipé pour répondre aux défis spécifiques de la fabrication des véhicules électriques.

Le lancement officiel du modèle est prévu pour 2025, avec une commercialisation dans les principaux marchés européens, mais aussi une ambition de s’étendre à l’Asie et à l’Amérique du Nord. Le DS N°8 vise à séduire une clientèle haut de gamme, grâce à un positionnement tarifaire compétitif pour son segment. Bien qu’aucun prix officiel n’ait encore été annoncé, les estimations placent ce modèle à partir de 65 000 €, ce qui pourrait le rendre particulièrement attractif face à ses concurrents.