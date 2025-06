Volkswagen Golf 8 1.5 eTSI test : le lifting améliore tout, sauf une chose

Bien que le plastique dur du pilier B vers l’arrière, le simple support de capot ou l’absence de couvercle sur la serrure de porte de secours témoignent encore du mandat d’économie, même après le programme de mise à jour du modèle, il y a des progrès notables dans la Volkswagen Golf 8 après le facelift . Par exemple, des détails solides comme le lourd capot ou les ancrages métalliques dans le coffre à bagages, fixés directement sur la tôle. Et ce n’est pas tout.

Avec cette version 1.5 eTSI, Volkswagen cible les conducteurs à la recherche d’une voiture polyvalente et économe, sans pour autant sacrifier les performances. Dotée d’un moteur thermique associé à un système électrique 48V, cette Golf répond parfaitement aux besoins de ceux qui souhaitent réduire leur consommation tout en bénéficiant d’une conduite fluide et réactive.

La principale amélioration concerne le système d’infodivertissement révisé.

Volkswagen a répondu aux critiques, et pas seulement aux nôtres : le système, dans notre cas la grande version avec écran de 12,9 pouces, démarre désormais beaucoup plus rapidement. En outre, les blocages fréquents et gênants du passé ont disparu, et les destinations présélectionnées ne masquent plus la carte de navigation.

Nombreux sont ceux qui pensent que la famille ID a besoin d’être repensée. Aujourd’hui, Volkswagen prend des mesures sur des points essentiels

Grâce aux barres de menu en haut et en bas, à davantage de raccourcis vers les fonctions importantes et à une symbologie plus claire, l’utilisation est désormais intuitive. Pourquoi ne pas l’avoir fait dès le départ ? Le curseur de volume, même s’il reste moins clair que la commande rotative classique, est désormais éclairé et son bord est plus large, ce qui permet de poser la main dessus lors de son utilisation.

Dans la première rangée de sièges, la Golf offre l’excellent soutien habituel. Les appuis-tête sont réglables en inclinaison (comme sur plusieurs modèles Audi), ce qui permet d’éviter les postures contraignantes pour la nuque.

Au deuxième rang, la base du siège a une chute typique des voitures compactes ; cependant, la garde au toit est suffisante même pour les personnes de grande taille, qui peuvent s’installer sans pencher la tête, ce qui est rare dans ce segment. Le coffre de la Golf a une capacité comprise entre 381 et 1 237 litres.

Le moteur

Dès le départ, le moteur à injection directe soutenu par un générateur de démarrage de 48 volts (150 ch, 250 Nm) délivre beaucoup de puissance et, en cas de forte accélération, sonne comme une version sportive de lui-même.

À l’approche d’un feu rouge, le conducteur est invité à lever le pied de l’accélérateur pour profiter de la fonction de croisière, le moteur se coupant au fur et à mesure que la voiture roule et se rallumant en douceur et en toute discrétion lorsque c’est nécessaire. Résultat du système mild hybrid : une consommation de carburant d’environ 6 litres. De plus, le générateur de démarrage élimine totalement les à-coups de la boîte DSG, ce qui permet une conduite tout en douceur.

Puissance : 150 chevaux, assurant des accélérations réactives et une conduite agréable.

: 150 chevaux, assurant des accélérations réactives et une conduite agréable. Consommation moyenne : environ 5,5 l/100 km , une valeur compétitive dans le segment grâce au système hybride.

: environ , une valeur compétitive dans le segment grâce au système hybride. Boîte automatique DSG : une transmission fluide et rapide qui améliore le confort de conduite, particulièrement en milieu urbain.

Le système mild hybrid permet de réduire la consommation en optimisant les phases de roulage, notamment grâce à la coupure du moteur thermique lors des décélérations. Cette technologie rend la conduite plus douce tout en limitant l’impact environnemental.

La direction semble plus lourde qu’auparavant, et Volkswagen a ainsi répondu aux critiques concernant la trop grande douceur des modèles précédents. Il ne fait aucun doute que cette Golf allie agilité et plaisir de conduite.

Grâce aux jantes de 18 pouces, qui ne compromettent guère le confort sur les petites bosses, la précision est au rendez-vous dans les virages. Et si l’on en fait trop, les freins bien réglés stoppent efficacement la voiture.

Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, la Golf 1.5 eTSI ne sacrifie pas les performances au profit de l’efficience. Sa direction précise et son châssis équilibré lui permettent d’offrir une expérience de conduite plaisante, que ce soit en ville ou sur les routes sinueuses.

Prix, équipements et rapport qualité-prix

La Volkswagen Golf 1.5 eTSI est disponible en plusieurs niveaux de finition, permettant à chaque conducteur de trouver une version adaptée à ses attentes.

Finition Life : une entrée de gamme bien équipée, incluant le Digital Cockpit et le système d’infodivertissement. Finition Style : ajoutant des sièges chauffants, un éclairage LED premium et des aides à la conduite avancées. Finition R-Line : une version orientée sport, avec des finitions spécifiques et une suspension optimisée.

Facteurs de décision d’achat

Adieu la crise de la Golf : Volkswagen a constamment travaillé sur les faiblesses de la convivialité et de l’infodivertissement pour que sa compacte reste la référence. Raffinée et équilibrée, la Golf 8 n’a, selon nous, qu’un seul défaut : son prix, trop élevé.