Mazda CX-5 : La révolution hybride de 2026 est en marche !

Le best-seller de Mazda s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. En 2026, le CX-5 accueillera pour la première fois une motorisation hybride HEV, marquant un tournant décisif pour le SUV japonais. Cette évolution stratégique permet à Mazda de répondre aux défis environnementaux actuels, tout en modernisant son modèle phare dans un marché où l’électrification devient la norme.

Mazda adopte une approche progressive de l’électrification, en introduisant des motorisations hybrides avant de se tourner vers des modèles entièrement électriques. Ce CX-5 HEV reflète cette stratégie, en offrant une alternative écologique sans compromettre les performances et la fiabilité qui ont fait le succès du modèle.

Avec ce choix, Mazda vise à séduire une clientèle sensible aux valeurs environnementales, sans renoncer à l’aspect pratique et polyvalent du CX-5.

Un design revisité pour un SUV emblématique

Mazda ne se contente pas d’intégrer une motorisation hybride : le CX-5 2026 arborera également un design totalement revisité, s’inscrivant dans la nouvelle philosophie esthétique de la marque.

Le futur CX-5 mise sur une silhouette plus aérodynamique, optimisée pour améliorer l’efficience énergétique et offrir un comportement routier plus dynamique. Les premières images laissent entrevoir des lignes élégantes et épurées, soulignées par des éléments distinctifs comme une calandre redessinée et des phares LED plus effilés.

Mazda conserve son langage stylistique « Kodo », mais l’adapte pour répondre aux attentes d’un public en quête de modernité et de sophistication. Le CX-5 2026 incarnera ainsi un mélange parfait entre tradition et innovation, consolidant sa place parmi les SUV les plus attractifs du marché.

Une motorisation hybride pour répondre aux attentes

Le Mazda CX-5 2026 sera équipé d’une motorisation hybride HEV (Hybrid Electric Vehicle), combinant un moteur thermique optimisé à une batterie électrique compacte. Ce système est conçu pour :

Réduire les émissions de CO₂ , respectant ainsi les normes environnementales de plus en plus strictes.

, respectant ainsi les normes environnementales de plus en plus strictes. Améliorer la consommation de carburant , en permettant des trajets partiellement électriques, notamment en milieu urbain.

, en permettant des trajets partiellement électriques, notamment en milieu urbain. Offrir une conduite fluide, grâce à une transition harmonieuse entre les moteurs thermique et électrique.

Cette configuration HEV est idéale pour les conducteurs qui souhaitent une solution écologique sans les contraintes d’un véhicule 100 % électrique, comme les recharges fréquentes.

Mazda, réputé pour son expertise en dynamique de conduite, a veillé à ce que le passage à l’hybride n’altère pas le plaisir au volant. Le CX-5 HEV promet des performances équilibrées, combinant puissance et confort, tout en offrant une expérience agréable pour les trajets quotidiens comme pour les longues escapades.

Technologies et équipements : un SUV connecté et confortable

Le Mazda CX-5 2026 intégrera les dernières avancées technologiques en matière de connectivité et d’assistance à la conduite. Parmi les fonctionnalités attendues :

Un écran tactile haute résolution , avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

, avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Des mises à jour logicielles à distance , pour garantir un système toujours à jour.

, pour garantir un système toujours à jour. Des aides à la conduite avancées, incluant le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique et la surveillance des angles morts.

Mazda continue de privilégier le confort et la qualité des matériaux dans l’habitacle. Les sièges ergonomiques, les finitions en cuir et les commandes intuitives offrent une atmosphère premium. Grâce à un espace de chargement optimisé et des solutions de rangement astucieuses, le CX-5 s’adapte parfaitement aux besoins des familles modernes.