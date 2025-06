Depuis des décennies, le Subaru Forester est reconnu comme un véritable compagnon d’aventure, alliant robustesse et fiabilité. En 2025, Subaru franchit un cap en intégrant une motorisation hybride et en renouvelant le design de son modèle phare, pour répondre aux attentes des conducteurs modernes.

Une réponse aux tendances du marché

Le Subaru Forester 2025 s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer l’engagement environnemental de la marque, tout en conservant les atouts qui ont fait son succès. Ce modèle se veut à la fois respectueux de l’environnement et performant sur tous les terrains.

Une évolution esthétique et fonctionnelle

Le Subaru Forester 2025 arbore un look plus affirmé et moderne, avec des lignes musclées et une calandre redessinée pour accentuer son caractère robuste. Les phares LED plus fins et une silhouette retravaillée renforcent son identité tout-terrain, tout en améliorant l’aérodynamisme.

Les jantes en alliage redimensionnées et les éléments de protection sous la carrosserie témoignent de sa capacité à affronter les environnements les plus exigeants.

Un intérieur pensé pour le confort et la technologie

À l’intérieur, Subaru a mis l’accent sur l’espace et la qualité des matériaux. Les sièges sont conçus pour offrir un confort optimal, même lors de longs trajets, tandis que l’espace de chargement est optimisé pour répondre aux besoins des familles et des aventuriers.

La technologie n’est pas en reste, avec un tableau de bord repensé, intégrant un écran tactile intuitif, une connectivité sans fil et un système audio premium.

Une motorisation hybride pour une aventure plus responsable

Une hybridation légère mais efficace

Le Subaru Forester 2025 est désormais équipé d’une motorisation hybride légère, combinant un moteur thermique essence avec un moteur électrique de soutien. Ce choix permet d’améliorer l’efficience énergétique tout en conservant les performances nécessaires à une utilisation tout-terrain.

Grâce à cette technologie, le Forester offre :

Une réduction notable des émissions de CO₂ , répondant ainsi aux réglementations environnementales.

, répondant ainsi aux réglementations environnementales. Une meilleure économie de carburant , idéale pour les trajets longs et les escapades en nature.

, idéale pour les trajets longs et les escapades en nature. Une souplesse accrue en ville, grâce à l’assistance électrique dans les phases de démarrage et de faible vitesse.

Caractéristiques Détails Type de moteur Essence 2.0 Boxer atmosphérique Puissance du moteur essence 150 PS Couple du moteur 194 Nm Puissance du moteur électrique 17 PS Couple du moteur électrique 66 Nm Batterie 0,57 kWh (118v) Transmission Automatique CVT Traction 4×4 (permanente) Consommation combinée (WLTP) 8,1 l/100 km Eco-label N/A

Une transmission intégrale revisitée

L’emblématique transmission intégrale de Subaru, couplée à la motorisation hybride, garantit des performances optimales sur tous les types de terrains. Qu’il s’agisse de routes enneigées, de sentiers rocailleux ou de surfaces boueuses, le Forester reste un modèle de polyvalence et de fiabilité.

Technologies et performances : Subaru vise l’excellence

Subaru a intégré au Forester 2025 une série de technologies avancées, conçues pour améliorer à la fois la sécurité et l’expérience utilisateur :

Le système EyeSight Driver Assist , qui surveille la route et offre des alertes en cas de danger.

, qui surveille la route et offre des alertes en cas de danger. Un régulateur de vitesse adaptatif pour des trajets plus fluides.

Une assistance au stationnement et une caméra à 360° pour une visibilité maximale.

Des mises à jour logicielles à distance pour garantir un système toujours performant.

Performances tout-terrain renforcées

Avec des suspensions améliorées et une garde au sol accrue, le Forester 2025 est prêt à relever tous les défis. Le système de gestion du terrain, doté de plusieurs modes de conduite (neige, boue, gravier), optimise l’adhérence et la stabilité dans les environnements les plus extrêmes.

Avec cette version hybride de son SUV emblématique, Subaru démontre son engagement envers une mobilité plus durable, tout en restant fidèle à son ADN tout-terrain. Ce modèle pourrait bien ouvrir la voie à d’autres innovations électriques pour la marque dans les années à venir.