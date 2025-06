Le pionnier de la voiture électrique au bord du gouffre : que s’est-il passé ?

Il est clair que l’industrie automobile évolue beaucoup plus vite que certains ne le souhaiteraient. L’ère électrique a pris de nombreux constructeurs au dépourvu. Les marques naviguent en eaux troubles face à une situation inédite dans le secteur. Les tensions politiques, commerciales et d’affaires mettent à l’épreuve les stratégies et les paris.

En cette année 2024, plusieurs entreprises ont connu et connaissent encore des difficultés. Volkswagen et Stellantis sont deux d’entre elles. Nous pouvons maintenant y ajouter Nissan. La situation des Japonais est bien plus délicate que nous ne l’aurions imaginé, ils pourraient faire faillite d’ici un an.

Il y a quelques jours, Makoto Uchida, PDG de Nissan, a annoncé lors d’une conférence de presse, l’air totalement décontenancé, que la situation financière de l’entreprise était pour le moins délicate. Depuis le début de l’année, les bénéfices de Nissan ont été réduits de 94 %, un chiffre qui aurait été impensable il y a seulement quelques années.

De 1,25 milliard de dollars pour la même période l’année dernière, le bénéfice de cette année n’est plus que de 126 millions de dollars. D’aucuns diront : « D’accord, ils gagnent encore de l’argent, mais cette marge bénéficiaire est aussi ridicule qu’impossible pour une marque de l’envergure de Nissan. Pour eux, c’est de l’argent perdu.

Nissan a laissé mourir la poule aux œufs d’or.

Principalement parce que ces bénéfices permettent de payer les factures des futurs lancements. Nissan a des objectifs spécifiques qui pourraient maintenant être modifiés, ce qui pourrait entraîner une perte de compétitivité par rapport à d’autres marques, ce qui se traduirait par une baisse des bénéfices.

C’est un poisson qui se mord la queue. La situation tendue a, bien sûr, contraint à des réductions. Le premier à le faire, par exemple, a été Uchida lui-même, qui a réduit son salaire de moitié. En outre, les Japonais prévoient de réduire leurs effectifs d’environ 20 % dans le monde entier. Cela signifie que 9 000 personnes seront licenciées.

Parmi les projets les plus immédiats, Nissan présentera l’année prochaine le renouvellement de la LEAF, qui aura désormais un format SUV. D’autres lancements importants sont également prévus, comme la Nissan Micra, qui sera un modèle étroitement lié à la Renault 5.

Les Japonais vantent depuis des années les mérites de leurs batteries à semi-conducteurs. Il affirme qu’elles seront prêtes à partir de 2027. Entre-temps, sur des marchés comme la Chine, elle s’est associée à de grands constructeurs locaux pour développer et commercialiser des voitures électriques, comme la Nissan N7, fruit d’une collaboration avec Dongfeng.

La grande question est de savoir comment une marque comme Nissan en est arrivée là. Nissan a été la première entreprise à proposer une voiture électrique de masse, la LEAF. C’est elle qui a inauguré l’ère des SUV commerciaux avec son trident phare, le Qashqai, le Juke et le X-Trail.

Ces trois modèles ont connu un énorme succès à l’échelle mondiale, mais aujourd’hui, à l’exception du Qashqai, ils ne sont pratiquement plus vendus. Depuis le départ précipité et controversé de Carlos Goshn, rien n’est plus pareil. La succession des PDG et autres managers n’a pas résolu le problème, bien au contraire. La stratégie du « maintenant je pars, maintenant j’arrive » en Europe a mis à mal sa position privilégiée. Nissan pourrait faire faillite d’ici un an si elle continue ainsi.