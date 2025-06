10.000 commandes en 12 minutes : la voiture électrique chinoise qui affole les compteurs

Lorsque l’on parle de la puissance industrielle du secteur automobile en Chine – un pays qui compte 1,411 milliard d’habitants – on est souvent incapable d’imaginer son énorme capacité.

Mais une nouvelle comme celle-ci nous aide à percevoir l’importance du secteur automobile chinois. Un constructeur de taille moyenne comme Xpeng vient de battre le record de production d’une voiture électrifiée en Chine en produisant pas moins de 10 000 unités de sa berline P7+ en seulement 20 jours.

Cette prouesse est le reflet d’un marché chinois particulièrement dynamique. Avec des politiques gouvernementales favorisant l’électromobilité et des incitations fiscales pour les acheteurs, les constructeurs locaux connaissent un succès sans précédent. Ce modèle spécifique bénéficie également d’une production accélérée, permettant de répondre rapidement à la demande massive.

Un nouveau record mondial pour un véhicule électrique en Chine

C’est ce qu’a indiqué sur le réseau social chinois Weibo, le constructeur chinois – dont Volkswagen détient 5% des parts et qui vend ses voitures en Espagne depuis septembre dernier- et qui a ouvert les commandes de cette voiture électrique à la carrosserie de berline de 5,06 mètres de long le 7 novembre dernier.

C’est ainsi que le Xpeng P7+ a atteint son premier record, avec 10 000 commandes 12 minutes seulement après l’ouverture des réservations en ligne. Cela n’a pas atteint les niveaux de folie absolue du Xiaomi SU7, qui a atteint 90 000 réservations au cours de son premier jour d’ouverture aux commandes, mais cela a établi un nouveau record dans l’histoire du constructeur Xpeng.

Aujourd’hui, le constructeur chinois a établi un troisième record : celui de produire le plus grand nombre d’unités d’un véhicule de « nouvelle technologie » – comme on appelle en Chine les voitures électriques, hybrides rechargeables et à autonomie étendue – dans le laps de temps le plus court.

Elle y est parvenue en se concentrant sur l’assemblage du P7+ exclusivement dans l’une de ses deux usines, celle de Guangzhou, tandis que la seconde usine, située à Zhaoqing, produit des modèles tels que la berline Mona M03, moins chère que le P7+ et également lancée récemment sur le marché chinois.

Motorisation et performances exceptionnelles

Ce modèle électrique ne se contente pas d’être un phénomène de ventes : il brille également par ses caractéristiques techniques.

Motorisation puissante : ce véhicule est équipé d’un moteur électrique capable de fournir une puissance notable, garantissant une accélération rapide et fluide.

: ce véhicule est équipé d’un moteur électrique capable de fournir une puissance notable, garantissant une accélération rapide et fluide. Autonomie : il offre une autonomie compétitive sur le marché, atteignant environ 500 kilomètres sur une seule charge, selon les normes CLTC.

: il offre une autonomie compétitive sur le marché, atteignant environ sur une seule charge, selon les normes CLTC. Recharge rapide : grâce à une batterie de nouvelle génération, il est possible de récupérer 80 % de la charge en moins de 30 minutes, un atout clé pour les conducteurs urbains et périurbains.

Une livraison accélérée comme avantage stratégique

En revanche, les livraisons des nouvelles commandes de la P7+, malgré la demande brutale pour ce modèle, se feront dans un délai de 8 à 11 semaines.

Comme l’explique CNEVPost, la rapidité des livraisons de véhicules est essentielle dans un pays où l’offre de modèles est aussi importante qu’en Chine.

Le SUV électrique Xpeng G9 -à droite- est l’un des trois modèles que l’entreprise chinoise commercialise déjà dans notre pays, avec le Xpeng P7 et un autre SUV électrique comme le G6.

Xpeng a déjà appris cette leçon en septembre 2022, lorsqu’elle a mis en vente le SUV Xpeng G9 avec une gamme très large qui a compliqué sa fabrication et retardé ses livraisons. Une chose qui a été résolue quelques mois plus tard, simplifiant l’offre commerciale de ce SUV électrique.

Ce véhicule intègre également des technologies avancées en matière de connectivité et de conduite semi-autonome. Avec un système d’infodivertissement intelligent et des fonctionnalités telles que l’assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif, il répond aux attentes des conducteurs modernes.

Avantages et inconvénients de la Xpeng P7+