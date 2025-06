La nouvelle perle hybride de Mazda : quand l’excellence japonaise devient accessible

Si vous cherchez une voiture d’avenir abordable, la Mazda 2 Hybride, proposée à partir de 20 700 euros, est un choix sûr. Compacte, économe et respectueuse de l’environnement, elle offre une solution idéale pour circuler en douceur dans les grandes villes, y compris dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Une hybridation pratique et performante

La Mazda 2 Hybride est équipée de deux moteurs électriques et d’un moteur essence développant une puissance combinée de 116 ch. Sa conception hybride non rechargeable élimine la nécessité de s’arrêter pour recharger la batterie, celle-ci étant alimentée par l’énergie cinétique générée lors de la conduite, de la décélération et du freinage. Grâce à cette technologie, elle bénéficie du label ECO, un atout pour circuler facilement dans les zones à faibles émissions comme Madrid ou d’autres grandes métropoles.

Compacte mais bien pensée

Avec une longueur de 3,9 mètres, la Mazda 2 Hybride est une citadine agile qui se faufile aisément dans les rues étroites et se gare sans difficulté. Son coffre offre une capacité de 286 litres, suffisante pour les besoins quotidiens, bien qu’il ne soit pas prévu pour de gros chargements. Avec ses 5 portes et 5 places, elle convient à une utilisation familiale, même si l’espace à l’arrière est plus adapté à des passagers de petite taille.

Sécurité et technologies avancées

La Mazda 2 Hybride excelle en matière de sécurité, ayant obtenu 5 étoiles aux tests Euro NCAP. Parmi ses atouts :

Airbags centraux et une structure rigide pour protéger les occupants en cas d’accident.

Systèmes ADAS (aides à la conduite) , garantissant une conduite fluide et sûre, tout en protégeant les piétons et les cyclistes grâce à des capteurs avancés.

, garantissant une conduite fluide et sûre, tout en protégeant les piétons et les cyclistes grâce à des capteurs avancés. Caméra de recul associée à un écran de 10,5 pouces, utile pour le stationnement et le contrôle des fonctions multimédia.

Son affichage tête haute ajoute une dimension pratique en projetant les informations essentielles directement devant les yeux du conducteur, lui permettant de rester concentré sur la route.

Un design moderne et distinctif

Le design extérieur de la Mazda 2 Hybride allie élégance et modernité. Son toit ouvrant panoramique revêtu de noir filtre la lumière du soleil, garantissant un habitacle confortable même par temps chaud. Le rouge emblématique de Mazda accentue son caractère unique, la rendant immédiatement reconnaissable.

Un prix accessible pour une hybridation de qualité

Location Longue Durée Mazda Finance sur 49 mois 1er loyer de 2 200 € euros, suivi de 48 mensualités de 218,55 euros

Avec son prix attractif, son design soigné et ses technologies avancées, la Mazda 2 Hybride est une option idéale pour ceux qui recherchent une voiture compacte, performante et écologique, adaptée à la vie urbaine moderne.