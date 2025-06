Marché électrique en crise : Porsche, Rimac et Toyota tirent la sonnette d’alarme

Ce n’est pas un scoop : 2024 a complètement changé les perspectives pour les voitures électriques, du moins en Europe. Contrairement à l’année de croissance attendue, la stagnation des ventes a entraîné des changements importants dans les plans des grandes marques, changements qui avaient été en partie prédits par le PDG d’un constructeur de voitures électriques il y a plusieurs années.

Porsche a du mal à vendre des voitures électriques en Chine

Les résultats des ventes de voitures électriques de Porsche en septembre dernier ont subi un revers majeur, passant d’une part de 12 % à 7,3 %, avec la Taycan dans ses versions berline et break Cross Turismo, et le Macan électrique qui arrive maintenant. Il y a quelque temps, la marque avait estimé qu’elle vendrait 50 % de voitures électriques et hybrides rechargeables d’ici 2025 et 80 % de voitures électriques d’ici 2030, ce résultat l’éloigne donc encore un peu plus de cet objectif.

C’est en Chine que le décalage est le plus important, car toutes les marques européennes éprouvent des difficultés sur le gigantesque marché chinois, dont dépendait une grande partie de leur volume de ventes mondial. Il ne faut pas oublier que Porsche se concentre sur le secteur haut de gamme et que non seulement de nombreux citoyens chinois n’appartiennent pas à ce groupe de clients cibles, mais que ceux qui pourraient l’être subissent les effets d’une crise immobilière, ce qui affecte également la Mercedes-Benz Classe S ou EQS.

Toutefois, comme l’a déclaré il y a quelque temps le PDG de Rimac et de Bugatti Mate Rimac (lors de l’apparition de son hypercar actuel, la Nevera), le public premium, dans sa volonté de se différencier, recherche toujours les expériences d’une voiture à combustion, comme il l’a fait lorsqu’il n’a pas converti Bugatti en une marque électrique avec le Tourbillon (Car Throttle). C’est également le cas en Chine, et les personnes qui voulaient une Taycan en ont déjà une dans leur garage.

“Nous voyons que les voitures électriques sont en plein essor en Chine, mais les voitures de luxe ne font pas encore partie de ce segment. Ce n’est pas seulement difficile pour Porsche, mais aussi pour tous les constructeurs européens de haut de gamme et de luxe », a déclaré Lutz Meschke, directeur financier de Porsche, à la fin du mois d’octobre. Il s’agit d’une baisse de 29 % des ventes de la marque de Stuttgart en Chine pour le seul mois de septembre (Automotive News Press). Cela correspond également aux commentaires d’Akio Toyoda au début de l’année sur la part de marché des voitures électriques (Forbes).

Différentes orientations de Porsche pour différents marchés

Rappelons que Porsche a cessé de vendre le Macan à essence en Europe pour se concentrer sur sa version électrique. Toutefois, sur d’autres marchés, la société continuera à commercialiser le Macan à essence et à miser sur les moteurs à combustion pour le Cayenne et la Panamera. Elle étudie d’ailleurs la possibilité de créer des modèles hybrides ou purement essence à partir de véhicules conçus à l’origine comme électriques, comme c’est le cas pour la Taycan.

Pour l’instant, Porsche développe pour la Chine (ainsi que pour les États-Unis) un SUV électrique dont les dimensions seraient encore plus grandes que celles du Cayenne, et qui n’est pour l’instant connu que sous le nom de projet K1. Pendant ce temps, en Chine, elle adaptera son réseau de concessionnaires pour réduire les coûts, de sorte qu’au lieu de viser des ventes de 100 000 voitures par an, elle en visera 60 000, ce qui devrait être atteint d’ici à la fin de 2024.