Toyota confirme : la mythique Celica s’apprête à faire son comeback

La Toyota Celica, véritable icône des années 70 et 80, s’apprête à faire son grand retour. C’est le vice-président de Toyota lui-même qui a confirmé cette nouvelle excitante, en dévoilant que la marque travaille actuellement sur une version revisitée de ce coupé mythique.

Une annonce qui fait vibrer les passionnés

La Celica a marqué l’histoire automobile par son design unique, son caractère sportif et son accessibilité, en séduisant des générations de conducteurs à travers le monde. Aujourd’hui, cette renaissance suscite l’enthousiasme, d’autant que Toyota est resté discret sur les détails, laissant place à de nombreuses spéculations.

C’est ce qu’a révélé ce week-end le vice-président de Toyota, Yuki Nakajima. Il l’a fait à l’occasion du Rallye du Japon.

Ce retour s’inscrit dans une stratégie plus large pour Toyota, visant à réaffirmer son leadership dans l’innovation automobile. Alors que le marché des véhicules sportifs est en pleine mutation, la marque souhaite prouver qu’elle peut allier performances sportives et durabilité, tout en répondant aux attentes croissantes en matière de technologie et de respect de l’environnement.

Un modèle tourné vers l’avenir mais fidèle à son héritage

Pour cette nouvelle Celica, Toyota fait face à un défi de taille : conserver l’ADN de ce modèle mythique tout en le modernisant pour répondre aux exigences actuelles.

Bien que Toyota n’ait pas encore confirmé la motorisation, plusieurs indices laissent penser que la nouvelle Celica pourrait être hybride ou 100 % électrique. Ce choix s’inscrit dans la stratégie globale de la marque, qui mise sur des technologies propres pour réduire son empreinte carbone sans sacrifier les performances.

Malgré cette évolution technologique, Toyota assure que la nouvelle Celica restera fidèle à son esprit sportif. Le design devrait s’inspirer des lignes intemporelles de ses prédécesseurs, tout en intégrant des éléments futuristes. De plus, l’expérience de conduite promet de conserver cette dynamique et cette maniabilité qui ont fait la renommée du modèle.

Un pari audacieux dans un marché en mutation

Le retour de la Toyota Celica intervient dans un contexte où le marché des coupés sportifs connaît des transformations profondes. Entre la montée en puissance des SUV électrifiés et le déclin des sportives thermiques, Toyota fait un pari audacieux en réintroduisant un modèle qui incarne à la fois performance et nostalgie.

Répondre aux attentes des amateurs de sportives

Les amateurs de voitures sportives, souvent attachés à l’authenticité et à l’héritage, attendent beaucoup de cette nouvelle Celica. En misant sur une technologie de pointe, Toyota espère combler ces attentes tout en élargissant son audience à une clientèle plus jeune, sensible aux questions environnementales.

Une réponse à la concurrence

La Celica pourrait également positionner Toyota en rival direct de marques comme Nissan ou Mazda, qui ont récemment revitalisé leurs gammes de sportives. Ce modèle incarne la volonté de Toyota de s’imposer comme un acteur clé du segment, en mêlant tradition et modernité pour séduire les passionnés et les nouveaux acheteurs.

Aucun détail technique n’est connu sur le nouveau modèle.

Nakajima n’a fourni aucun détail technique sur le nouveau modèle, mais tout porte à croire que la nouvelle Toyota Celica sera basée sur le Toyota FT-Se Concept. Il s’agit du prototype d’une voiture électrique légère et de forme angulaire que la marque a dévoilé lors du dernier Tokyo Motor Show.

Tout ce que l’on sait sur ce concept, que l’on a supposé être la nouvelle Toyota MR2 électrique, c’est qu’il sera alimenté par les batteries électriques de troisième génération de la marque, qui, selon l’entreprise, seront nettement plus légères que les batteries actuelles.

Une motorisation hybride ou électrique

Toyota pourrait équiper la Celica d’une motorisation hybride avancée, utilisant la technologie éprouvée de la marque, pour offrir un équilibre parfait entre performances sportives et efficacité énergétique. Une version 100 % électrique est également envisagée, s’alignant avec la stratégie globale de la marque pour une mobilité durable.

Performances attendues et innovations technologiques

Le coupé devrait intégrer des innovations de pointe, telles que :

Une architecture légère pour maximiser l’agilité et la maniabilité.

pour maximiser l’agilité et la maniabilité. Une connectivité avancée , avec des systèmes embarqués intuitifs et des mises à jour à distance.

, avec des systèmes embarqués intuitifs et des mises à jour à distance. Des systèmes de sécurité active, issus de la suite Toyota Safety Sense, pour garantir une expérience de conduite optimale.

Un design captivant et aérodynamique

En termes de design, Toyota pourrait combiner des éléments classiques de la Celica originelle avec des touches futuristes, comme des feux avant agressifs, une ligne de toit plongeante et des éléments aérodynamiques améliorant l’efficience et les performances.