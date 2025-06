L’iconique 4L revient en électrique : Soyez les premiers à l’adopter grâce au pass privilège

Renault réinvente son histoire avec le retour de l’emblématique Renault 4, désormais baptisée Renault 4ever. Ce modèle, qui a marqué des générations, revient sous une forme entièrement électrique pour répondre aux enjeux modernes de mobilité durable. Avec son programme R Pass, Renault offre aux passionnés une opportunité unique : bénéficier d’un accès prioritaire à ce véhicule révolutionnaire et se projeter dans un avenir où la tradition rencontre l’innovation. Ce lancement marque une étape importante pour Renault, qui continue de repousser les limites en combinant héritage et technologie.

Renault 4ever : l’icône revisitée pour l’ère électrique

Le retour de la Renault 4ever marque une étape historique pour Renault. Inspirée de l’iconique Renault 4 des années 60, cette nouvelle version réinvente la légende sous une forme électrique moderne. Fidèle à son héritage, la Renault 4ever conserve les éléments de design qui ont fait le succès de son prédécesseur, tout en les adaptant aux attentes des conducteurs d’aujourd’hui.

Cette transformation ne se limite pas à l’apparence. La Renault 4ever s’inscrit dans une stratégie globale de Renault visant à démocratiser l’accès à la mobilité électrique, tout en rendant hommage à ses modèles emblématiques. Ce lancement illustre l’ambition de la marque de proposer des véhicules qui allient durabilité, style et accessibilité, tout en répondant aux défis environnementaux actuels.

Le R Pass : un accès prioritaire à la mobilité électrique

Avec le programme R Pass, Renault innove dans sa manière de commercialiser ce modèle. Le R Pass permet aux clients de réserver un accès prioritaire à la Renault 4ever. Cette initiative vise à renforcer l’engagement des utilisateurs dans la transition électrique, en leur offrant une expérience simplifiée et exclusive.

Le programme inclut plusieurs avantages, notamment :

Un accès anticipé aux précommandes.

Des services personnalisés pour faciliter l’acquisition du véhicule.

Un accompagnement spécifique pour découvrir toutes les fonctionnalités de ce modèle électrique.

Ce dispositif reflète la volonté de Renault de placer l’utilisateur au centre de son expérience, en rendant la transition vers l’électrique pratique et attrayante.

Design et technologie de la Renault 4ever

La Renault 4ever combine un design rétro emblématique avec une touche de modernité. Ses lignes générales rappellent l’originale Renault 4, avec des éléments comme la calandre reconnaissable et les arches de roue arrondies, tout en adoptant des proportions modernisées et des matériaux contemporains. Le résultat est un véhicule qui évoque à la fois la nostalgie et l’innovation.

À l’intérieur, Renault a misé sur un habitacle futuriste conçu pour maximiser le confort et la praticité. Les sièges modulables, les matériaux durables et un tableau de bord épuré offrent une expérience utilisateur intuitive. L’intégration de la technologie est également au cœur du projet, avec un système d’infodivertissement connecté et une interface utilisateur intuitive. La compatibilité avec les smartphones et les commandes vocales permettent de simplifier les trajets quotidiens, rendant cette voiture idéale pour les conducteurs urbains.

Renault n’a pas oublié d’intégrer des technologies de pointe pour la sécurité. La Renault 4ever embarque des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), tels que l’assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et un freinage d’urgence automatique. Ces fonctionnalités font de la Renault 4ever une voiture aussi sûre qu’agréable à conduire.

Performances électriques et perspectives

Sous le capot, la Renault 4ever bénéficie de la dernière génération de motorisation électrique de la marque. Avec une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres, elle se positionne comme une citadine électrique performante, capable de répondre aux besoins des conducteurs urbains et périurbains. La recharge rapide est également un atout majeur, permettant de récupérer 80 % de batterie en moins de 30 minutes via une borne rapide.

Renault mise sur la flexibilité et l’accessibilité pour séduire un large public avec ce modèle. En combinant des performances fiables, un design intemporel et une technologie avancée, la Renault 4ever se positionne comme un modèle phare pour la marque dans sa stratégie d’électrification.

Le lancement de la Renault 4ever montre également la capacité de Renault à se différencier dans un marché en pleine mutation. En capitalisant sur un modèle iconique tout en l’adaptant aux standards modernes, Renault vise à redéfinir les attentes des consommateurs en matière de mobilité durable.