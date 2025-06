Human First: : le projet de Renault de réunir les pompiers, les Nations unies et les spécialistes autour de la sécurité

Renault est fier de son système de sécurité pionnier. Avec le programme Human First, l’entreprise française réunit des ingénieurs, des experts en sécurité, des chefs de produits et même des pompiers, ainsi que ses dernières innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle, pour réduire de manière significative le nombre et la gravité des accidents de la route et promouvoir une conduite plus sûre.

Pour une mobilité plus sûre et plus accessible

Son initiative globale visant à améliorer la sécurité routière pour tous les usagers de la route repose sur trois piliers : détecter, guider et agir. Grâce aux systèmes Safety Score, Safety Coach et Safety Guardian, l’objectif est d’analyser le comportement de conduite du conducteur et de lui offrir des conseils personnalisés en temps réel pour l’aider à améliorer sa conduite, tout en tenant compte, entre autres, de la météo, de l’état de la route, de la navigation et des véhicules à proximité.

« Notre plan stratégique Renaulution montre que le Groupe Renault s’affirme comme une entreprise technologique. Cette ambition repose sur plusieurs piliers tels que l’électrification, la connectivité, notamment grâce au partenariat avec Google, et la sécurité, où le projet Human First revêt une grande importance. Nous sommes la première entreprise du secteur automobile à travailler en étroite collaboration avec des chercheurs, des experts et des pompiers pour améliorer la sécurité des citoyens », déclare Cléa Martinet, VP Sustainability, Renault Group & Ampere.

Dans le cadre du projet Human First, le constructeur français travaille avec les services d’urgence et est la seule marque à inclure un officier des pompiers dans son équipe d’ingénieurs. Ainsi, les voitures Renault disposent d’un certain nombre d’innovations qui sont idéales pour faciliter le travail de cette équipe de secours. L’une d’entre elles est l’accès pompier, un accès spécial qui permet d’introduire de l’eau dans la batterie haute tension afin d’éteindre un incendie en moins de 10 minutes. Un autre est l’interrupteur SD, qui permet de déconnecter la batterie de l’alimentation haute tension sans utiliser d’outils spéciaux. De plus, avec QRescue , toutes les informations techniques du véhicule sont accessibles par simple scan d’un QR code situé sur les pare-brise avant et arrière.

Accord avec l’ONU

Bien entendu, Renault ne néglige pas l’avenir, c’est pourquoi il a récemment lancé Software Hub, « le premier logiciel de l’industrie pour développer des systèmes d’aide à la conduite, des véhicules intelligents et connectés et de nouvelles aides à la mobilité urbaine basées sur les données », selon César Lorenzo, directeur du Centre de R&D&I du Groupe Renault en Espagne. Par ailleurs, l’entreprise française a signé un accord de collaboration de deux ans avec le Secrétariat de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière afin de sensibiliser à la sécurité routière dans le monde, de dispenser des formations et de déployer des innovations technologiques qui sauvent des vies sur les routes.