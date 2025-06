Huawei et son étonnante voiture électrique pour égaler le succès de la Xiaomi SU7

Le Huawei SU7 marque une étape importante pour le géant technologique chinois, qui fait ses débuts sur le marché des véhicules électriques. Cette incursion s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à diversifier ses activités au-delà de l’électronique grand public et des solutions télécoms. Avec le SU7, Huawei entend rivaliser avec d’autres entreprises technologiques comme Xiaomi, qui ont déjà commencé à investir le secteur automobile.

Huawei ne cache pas ses ambitions : devenir un acteur majeur de la mobilité électrique connectée. Le SU7 est conçu pour offrir innovation et performances, tout en s’intégrant dans l’écosystème technologique global de la marque. Cette approche permet à Huawei de se démarquer en offrant une expérience utilisateur unique, où le véhicule devient une extension naturelle des autres produits et services connectés de la marque.

Un design futuriste et des équipements connectés

Le design extérieur du Huawei SU7 est un véritable hommage au futur. Ses lignes épurées, ses courbes dynamiques et ses détails sophistiqués reflètent une approche minimaliste mais percutante. La face avant arbore une signature lumineuse distinctive, soulignant l’identité visuelle unique du modèle. L’aérodynamisme a été soigneusement étudié, non seulement pour améliorer l’efficience énergétique, mais aussi pour donner une allure résolument moderne au véhicule.

À l’intérieur, Huawei exploite son expertise dans la connectivité pour transformer le SU7 en une véritable station connectée sur roues. L’habitacle intègre un écran central de grande taille, piloté par HarmonyOS, le système d’exploitation maison de Huawei. Grâce à cette interface, les utilisateurs peuvent accéder à une multitude de services connectés, allant de la navigation en temps réel à la gestion des appareils domotiques via le véhicule. Les commandes vocales avancées et l’assistance intelligente garantissent une expérience fluide et intuitive.

Huawei a également mis l’accent sur le confort des passagers, avec des matériaux de qualité supérieure et des finitions soignées. Les sièges ergonomiques et l’éclairage d’ambiance personnalisable renforcent le sentiment de modernité et de luxe à bord.

Un accord pour produire des voitures électriques avec le constructeur JAC

L’approche de Huawei en matière de voitures électriques est toutefois très différente de celle de Xiaomi. Au lieu d’opter pour devenir directement constructeur de voitures électriques, ce qui signifie encore des pertes pour Xiaomi, Huawei a choisi de s’associer, pour différents projets, avec des constructeurs déjà implantés dans son pays.

Pour ce faire, Huawei a cherché à associer son image à des voitures plus luxueuses que la SU7 de Xiaomi. Cet été a vu le lancement en Chine de la BAIC Stelato S9, une berline de 5,16 mètres de long, la première voiture électrique de luxe de Huawei en collaboration avec le constructeur automobile chinois BAIC.

Mais d’un autre côté, Huawei a signé d’autres partenariats il y a quelque temps, à la fois avec Seres – qui a donné naissance à la marque Aito -, avec Chery – d’où proviendront les modèles de la marque Luxeed – et avec le constructeur chinois JAC, avec lequel il a convenu de lancer une marque appelée Maextro.

La nouvelle voiture de luxe de Huawei : la Maextro S800

La prochaine voiture électrique de Huawei s’appellera la Maextro S800 et sera dévoilée lors d’un événement organisé par la marque le 26 novembre. Elle devrait être commercialisée au début de l’année 2025 sur son marché d’origine.

La marque a déjà dévoilé une première image de la voiture sur les médias sociaux chinois, mais Carnewschina cite Richard Yu, chef de la division des véhicules intelligents de Huawei, qui explique plus de détails sur la voiture, qu’il décrit comme « très grande, très respectable et très lumineuse ».

M. Yu souligne que « le Maextro S800 est très grand, probablement plus grand que 99,9 % des voitures que nous voyons sur la route, et il mesure 5,5 mètres de long ». M. Yu explique que « non seulement il est grand, mais il offre aussi un intérieur très spacieux ».

En fait, les médias chinois spéculent sur une longueur exacte de 5,48 mètres, ce qui placerait la voiture électrique de Huawei au même niveau que des modèles ultra-luxueux tels que la Mercedes-Maybach Classe S ou la Rolls Royce Ghost.

Bien que les détails techniques du véhicule ne soient pas encore connus, on s’attend à ce qu’il soit propulsé par un ou plusieurs moteurs d’au moins 500 ch, avec une batterie qui devrait lui donner une autonomie d’au moins 700 km.

Ce que l’on sait, c’est que la Maextro S800, qui a été aperçue lors d’essais routiers au cours des derniers mois, sera équipée de roues de 21 pouces et sera disponible en noir ainsi qu’en deux couleurs bicolores.

La voiture sera produite dans la dernière usine de JAC en Chine à raison de 35 000 unités par an. Son prix devrait être d’environ un million de yuans, soit l’équivalent de 131 500 euros.

Enfin, les médias locaux rapportent que si la berline Maextro S800 sera le premier modèle de la marque commune Huawei-JAC, un second modèle de la même marque – probablement le monospace susmentionné – devrait arriver sur le marché chinois à l’automne de l’année prochaine.