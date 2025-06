BMW joue la carte du mystère : la M5 cache un monstre sous son capot

La BMW M5 2024 marque une révolution dans l’histoire des berlines sportives, en combinant puissance brute et innovations hybrides. Conçue pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle, elle affiche des performances impressionnantes grâce à ses 750 chevaux et sa transmission intégrale optimisée. Ce modèle hybride rechargeable, tout en restant fidèle à l’ADN sportif de BMW, illustre parfaitement l’ambition de la marque d’allier tradition et modernité. Avec un design revisité et des technologies embarquées de pointe, la M5 2024 se positionne comme une référence incontournable sur le marché des berlines haut de gamme électrifiées.

BMW M5 2024 : une berline sportive réinventée

La BMW M5 2024 représente l’équilibre parfait entre tradition et innovation, tout en incarnant l’esprit sportif qui a toujours défini la gamme M. Fidèle à ses racines, cette nouvelle génération de M5 adopte un design modernisé et une philosophie axée sur la performance, tout en intégrant les dernières avancées en matière de motorisation hybride.

Sur le plan esthétique, la M5 affiche un look audacieux et dynamique. La calandre emblématique de BMW s’adapte aux nouvelles lignes épurées, tandis que les feux avant laser soulignent son caractère futuriste. Les ailes élargies et les détails aérodynamiques, comme les prises d’air optimisées et le diffuseur arrière, renforcent son allure imposante et son efficacité sur la route. Cette version 2024 met l’accent sur une présence affirmée, sans compromettre son élégance.

La nouvelle BMW M5 offre une puissance plus que suffisante.

Aux États-Unis, le nouveau modèle de BMW a été testé sur un banc d’essai qui a révélé que la puissance « réelle » du système hybride rechargeable atteignait une puissance totale maximale de 815 ch et un couple maximal de plus de 1 100 Nm. Le premier chiffre est très proche de ceux qui ont été extraits de dynamomètres en Allemagne et en Suisse, tandis que le second s’élève à 1 197 Nm, soit 200 de plus que ce qu’affirme le constructeur.

Ces chiffres sont vraiment impressionnants, mais il était évident qu’ils devaient être plus élevés que ceux du modèle actuellement en vente. En réalité, il n’y a aucune raison de se sentir trompé par le constructeur, et ce dernier ne devrait pas non plus se sentir ennuyé parce qu’il n’a rien caché. Il est plus qu’habituel que les constructeurs laissent une marge de puissance dans leurs moteurs pour de futures versions plus radicales.

Et les performances de ces dernières peuvent ne pas correspondre à celles constatées lors du dernier test, car de nombreux facteurs en dépendent : du marché où elles seront vendues, aux limites d’émissions polluantes autorisées et à la sécurité des passagers en termes de conduite. Près de 730 ch sont plus que suffisants pour 90 % des propriétaires, mais il est possible qu’aucun d’entre eux, ou seulement quelques-uns, ne soient en mesure d’exploiter ses énormes performances sur les circuits.

Et ce n’est pas parce qu’elle offre une puissance supplémentaire qu’elle est plus rapide. Le poids reste le même, et réduire de quelques dixièmes de seconde le temps d’accélération de zéro à 100 km/h signifie investir plus d’énergie, à la fois en essence et en électricité, de sorte que BMW opterait presque pour une autre formule : rendre la pédale d’accélérateur plus sensible et transmettre une sensation plus agréable au moindre effleurement.

Technologie et confort embarqués

La BMW M5 2024 ne se contente pas d’impressionner par ses performances, elle élève également les standards en matière de technologie et de confort. À l’intérieur, le conducteur est accueilli par un habitacle moderne et raffiné, pensé pour offrir une expérience immersive et intuitive.

Le tableau de bord est dominé par un écran incurvé intégrant le système iDrive 8.5, qui regroupe toutes les fonctionnalités de navigation, de connectivité et d’infodivertissement. Grâce à une interface fluide et réactive, le conducteur peut personnaliser chaque aspect de l’expérience de conduite. Parmi les technologies phares, on retrouve :

Une assistance à la conduite avancée , incluant le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie et un système de stationnement autonome.

, incluant le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie et un système de stationnement autonome. Un affichage tête haute haute définition , projetant les informations essentielles directement dans le champ de vision du conducteur.

, projetant les informations essentielles directement dans le champ de vision du conducteur. Un système audio premium, offrant une qualité sonore exceptionnelle pour une immersion totale.

Le confort n’a pas été négligé, avec des sièges en cuir ventilés et chauffants, un espace généreux pour tous les passagers et un éclairage d’ambiance personnalisable. Ces éléments font de la M5 2024 une voiture aussi agréable à vivre au quotidien qu’à piloter sur les routes.