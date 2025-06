Mercedes prépare sa révolution tarifaire : bientôt des électriques de luxe à prix séduisant

Il est indéniable que Mercedes ne se débrouille pas très bien avec sa nouvelle phase électrique. Bien que les Allemands disposent de l’une des gammes les plus variées et les plus complètes de toute l’industrie, les ventes n’atteignent toujours pas les chiffres escomptés.

Face à cette perspective, la firme de Stuttgart n’a eu d’autre choix que de modifier ses prévisions. Elle ne sera plus une marque 100 % électrique à l’horizon 2030. Mercedes doit vendre plus de voitures électriques et pour cela, elle doit réduire le prix de vente. Les futurs modèles d’entrée de gamme réduiront les prix de vente en utilisant une batterie moins performante.

Mercedes met la dernière main aux préparatifs de ce qui deviendra la voiture la moins chère de la gamme. Elle sera le successeur naturel de la CLA et, bien qu’elle ait été initialement conçue pour être 100 % électrique, Mercedes ne peut pas se permettre de prendre des risques, car il s’agit de la voiture la plus vendue de l’entreprise.

Les versions EQ seront accompagnées d’unités électrifiées portant le label ECO, d’une efficacité absolument incroyable. En fait, toute la gamme CLA, y compris les versions EV et MHEV, offrira un degré d’efficacité jamais atteint auparavant. Toutefois, les modèles d’entrée de gamme offriront des performances et une autonomie moindres, car ils opteront pour une batterie de moindre qualité.

Batteries LFP pour les modèles d’entrée de gamme

Mercedes proposera deux formats de batterie : les batteries lithium-ion NCM ou les batteries LFP. Les premières se caractérisent par des performances élevées et une plus grande autonomie, mais elles sont également plus chères. Les batteries LFP ont des performances moindres et une autonomie légèrement inférieure, mais leur prix inférieur justifie ce choix.

Malgré leurs qualités moindres, les dernières technologies appliquées aux batteries lithium-fer-phosphate ont permis d’améliorer leurs performances. Elles sont de plus en plus utilisées par de nombreuses marques. Les Allemands ont eu recours à cette ressource afin de pouvoir réduire le prix de vente, au moins pour les unités d’entrée de gamme.

La CLA électrique se révèle déjà être un prodige en termes d’efficacité et d’autonomie. La meilleure version électrique promet une consommation de seulement 12 kWh aux 100 kilomètres, soit 1,35 litre d’essence aux 100 kilomètres. La plate-forme MMA de 800 volts a été spécialement conçue pour accueillir la dernière génération de systèmes mécaniques et électriques de Mercedes. Y compris une transmission à deux vitesses qui réduira considérablement la consommation de carburant à grande vitesse. Selon Mercedes, 93 % de l’énergie contenue dans la batterie est convertie en mouvement de roue.

Étant donné que la plus grande batterie qui sera utilisée dans la nouvelle Mercedes CLA aura une capacité utilisable de 85 kWh, l’autonomie officielle prévue selon le cycle WLTP sera de 750 kilomètres. Mercedes a l’intention d’affronter la Tesla Model 3 sur son propre terrain. Les Allemands nourrissent de grands espoirs et de grandes craintes à l’égard de cette voiture. L’entreprise façonne un nouvel avenir où la CLA sera la porte d’entrée de la marque. À partir de 2026, la Classe A disparaîtra, tout comme d’autres modèles abordables tels que la Classe B ou la Classe A Berline. C’est pourquoi l’Allemagne prend ce lancement très au sérieux. Il sera décisif pour assurer l’avenir à court et moyen terme.