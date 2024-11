Zeekr prépare sa réponse au Model Y : le SUV électrique chinois teste le terrain européen pour 2025

Zeekr, marque pionnière dans le domaine des véhicules électriques premium, s’apprête à franchir une étape décisive avec le 7X, un SUV révolutionnaire qui affiche une autonomie de 780 kilomètres. Conçu pour rivaliser avec les meilleurs modèles européens, ce véhicule ambitieux vise à séduire un public exigeant avec des performances hors normes et une technologie de pointe. Actuellement en phase de test en Europe, le Zeekr 7X représente un tournant majeur pour la marque, avec un lancement officiel prévu pour 2025.

Zeekr 7X : un modèle électrique ambitieux en préparation

Le Zeekr 7X marque un pas audacieux pour la marque chinoise Zeekr, déjà reconnue pour son expertise dans les véhicules électriques. Ce SUV haut de gamme s’inscrit dans une stratégie claire : proposer des modèles capables de rivaliser avec les meilleurs SUV électriques européens, tout en affichant des caractéristiques impressionnantes, comme une autonomie record de 780 kilomètres. Avec le 7X, Zeekr entend non seulement séduire un public exigeant, mais également démontrer son savoir-faire en matière de mobilité durable et innovante.

Conçu sur une plateforme avancée et optimisée pour les longues distances, le Zeekr 7X cible un marché en plein essor où l’autonomie, les performances et le confort deviennent des priorités. En s’appuyant sur des tests réalisés en conditions réelles sur les routes européennes, la marque met en avant un véhicule parfaitement adapté aux attentes du marché local, renforçant ainsi ses ambitions de conquête internationale.

Zeekr commence les essais en vue du marché européen

Zeekr affirme que sa voiture est conçue pour les familles et qu’elle offre donc un haut niveau de technologie et de systèmes qui rendront la vie à bord plus confortable. À l’intérieur, ce n’est pas seulement la qualité perçue qui se distingue, mais aussi la présence d’un grand panneau central actionné par la puce la plus puissante du moment. Selon des sources chinoises, le Zeekr 7X est déjà un succès en Chine. Quelques jours seulement après l’ouverture des commandes, 20.000 réservations se sont concrétisées. Pourquoi ? Le prix y est pour beaucoup. Le modèle le moins cher est proposé à partir de 30 360 euros, alors qu’en Europe, il ne coûtera pas moins de 50 000 euros après impôts et taxes.

Ce prix reste très compétitif pour tout ce qu’il offre, non seulement en termes de technologie et d’esthétique, mais aussi sur le plan mécanique. Le 7X est propulsé par une structure 100% électrique avec deux types de batteries, une batterie LFP de 75 kWh et une batterie NCM de 100 kWh. L’autonomie se situe entre 605 et 780 kilomètres respectivement, selon le protocole d’homologation WLTP. La puissance de charge n’est pas moins intéressante. La structure de 80 volts lui permet d’offrir des systèmes de charge de 5,5C, ce qui signifie que 10 à 80 % de la charge de la batterie peuvent être récupérés en seulement 10 minutes. Si les conditions idéales sont réunies.

Le Zeekr 7X est attendu en Europe en 2025, avec une ambition claire de concurrencer des modèles comme le Tesla Model X ou l’Audi Q8 e-tron. En misant sur une autonomie exceptionnelle, un design élégant et un prix compétitif, la marque chinoise espère séduire un public exigeant à la recherche de véhicules électriques premium.