Un géant électrique à prix mini : le nouveau SUV chinois qui menace des marques comme MG, Volvo et BYD

Le Leapmotor C10 fait une entrée remarquée sur le marché des SUV électriques. Ce modèle ambitieux, conçu par la marque chinoise Leapmotor, vise à révolutionner le segment des SUV familiaux en alliant taille imposante et prix attractif. Avec cette stratégie, Leapmotor s’attaque frontalement à des acteurs majeurs tels que Tesla, Volvo et BYD, qui dominent le marché des véhicules électriques premium.

Ce SUV ne se contente pas de ses dimensions généreuses et de son tarif compétitif : il s’appuie également sur une technologie de pointe et une conception axée sur les besoins des familles modernes. Leapmotor affiche clairement son ambition : devenir un acteur incontournable en Europe, un marché stratégique où les attentes en matière d’autonomie, de design et de rapport qualité-prix sont particulièrement élevées.

Un design élégant et une habitabilité généreuse

Le Leapmotor C10 se distingue par un design extérieur épuré et moderne, avec des lignes fluides et un profil dynamique qui évoquent à la fois puissance et sophistication. Les détails soignés, comme les phares à LED et la calandre minimaliste, renforcent son allure haut de gamme tout en restant accessible visuellement à une large audience.

À l’intérieur, l’espace est le maître mot. Ce SUV offre une habitabilité exceptionnelle, pensée pour accueillir confortablement cinq à sept passagers, selon les configurations. Les matériaux utilisés dans l’habitacle, bien qu’économiques pour maintenir un prix compétitif, ne sacrifient pas la qualité perçue. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile central imposant, qui intègre les dernières technologies de connectivité, telles qu’Apple CarPlay et Android Auto. De plus, les sièges ergonomiques et l’agencement intelligent des rangements en font un véhicule parfaitement adapté aux familles.

Performances et autonomie : un équilibre impressionnant

Sous le capot, le Leapmotor C10 promet des performances à la hauteur des attentes des conducteurs européens. Avec une motorisation électrique offrant une puissance annoncée d’environ 250 kW, ce SUV combine vivacité et fluidité, autant en ville que sur autoroute. Grâce à une gestion avancée de l’énergie, le modèle offre une autonomie compétitive, estimée à près de 600 km en cycle WLTP, plaçant ainsi le C10 dans le peloton de tête des SUV électriques sur ce critère clé.

Côté conduite, Leapmotor a mis l’accent sur la stabilité et le confort, deux éléments indispensables pour séduire une clientèle familiale. De plus, la possibilité de recharge rapide permet de récupérer une grande partie de l’autonomie en une demi-heure environ, rendant ce modèle pratique pour les trajets longue distance.

Fiche technique et stratégie tarifaire

Le Leapmotor C10 affiche des caractéristiques techniques qui rivalisent avec des modèles bien plus chers. Voici les spécifications principales de ce SUV électrique :

Puissance maximale : 250 kW (environ 340 ch).

: 250 kW (environ 340 ch). Autonomie : jusqu’à 600 km en cycle WLTP.

: jusqu’à 600 km en cycle WLTP. Capacité de la batterie : non spécifiée mais estimée autour de 80 kWh.

: non spécifiée mais estimée autour de 80 kWh. Dimensions : longueur de 4,85 m, largeur de 1,98 m, hauteur de 1,68 m.

: longueur de 4,85 m, largeur de 1,98 m, hauteur de 1,68 m. Connectivité : écran tactile, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, commandes vocales avancées.

En termes de prix, le Leapmotor C10 s’annonce comme une révélation sur le marché européen, avec un tarif initial fixé autour de 40 000 €, bien en dessous de ses concurrents directs tels que la Tesla Model Y ou le Volvo EX30. Ce positionnement agressif pourrait permettre à Leapmotor de capter une clientèle à la recherche d’un véhicule électrique performant sans dépasser leur budget.