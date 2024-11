Stellantis prépare une révolution électrique : des modèles performants et autonomes dès 2026

Le groupe Stellantis, né de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler, s’impose comme l’un des piliers de la transformation électrique en Europe. Alors que la transition énergétique devient une priorité mondiale, Stellantis annonce une nouvelle génération de voitures électriques, prévue pour 2026, qui pourrait bien redéfinir les standards du marché.

Avec cette initiative ambitieuse, le groupe entend rivaliser avec les géants du secteur, tels que Tesla et Volkswagen. Ces nouveaux modèles seront basés sur la plateforme STLA Medium, conçue pour maximiser l’autonomie et les performances tout en s’adaptant aux besoins variés des consommateurs européens. Cette stratégie place Stellantis au cœur de l’innovation, en combinant une technologie avancée et une approche centrée sur les besoins réels des conducteurs.

Une batterie innovante pour repousser les limites

Au cœur de cette révolution se trouve une batterie de 82 kWh, une capacité qui promet d’atteindre une autonomie impressionnante de 700 kilomètres en cycle WLTP. Ce progrès représente un saut significatif dans l’usage quotidien des véhicules électriques, répondant aux principales préoccupations des utilisateurs, notamment l’autonomie et la fréquence des recharges.

Cette nouvelle batterie est dotée d’innovations majeures en matière de densité énergétique et de gestion thermique, garantissant non seulement une meilleure durée de vie, mais aussi une efficacité accrue lors des recharges rapides. Selon Stellantis, ces modèles pourront récupérer jusqu’à 80 % de leur capacité en moins de 30 minutes, une avancée cruciale pour rendre les véhicules électriques encore plus pratiques au quotidien.

Performances et plateforme dédiée

Les futurs modèles électriques de Stellantis s’appuieront sur la plateforme STLA Medium, conçue pour répondre aux exigences des conducteurs modernes. Cette plateforme modulaire permet d’offrir une polyvalence sans précédent, adaptée à divers segments de véhicules, allant des berlines compactes aux SUV familiaux. Grâce à cette architecture, Stellantis garantit une combinaison parfaite entre performances élevées et efficacité énergétique.

En termes de performances, ces véhicules promettent des accélérations dynamiques et une conduite fluide, caractéristiques indispensables pour séduire une clientèle exigeante. Avec des moteurs électriques délivrant jusqu’à 240 kW de puissance, l’expérience de conduite sera à la hauteur des attentes. Par ailleurs, l’intégration de la recharge rapide permettra aux conducteurs de parcourir des distances importantes sans compromis sur le temps de recharge, une réponse directe aux besoins des longs trajets.

Détails techniques et ambitions pour le marché

Outre les performances et l’autonomie, les caractéristiques techniques des futurs modèles Stellantis renforcent leur positionnement comme des leaders potentiels dans le marché des électriques. Voici un aperçu des données clés :

Batterie : capacité de 82 kWh, autonomie jusqu’à 700 km.

: capacité de 82 kWh, autonomie jusqu’à 700 km. Plateforme : STLA Medium, modulaire et adaptable.

: STLA Medium, modulaire et adaptable. Puissance maximale : 240 kW (environ 326 ch).

: 240 kW (environ 326 ch). Recharge rapide : récupération de 80 % en moins de 30 minutes.

En termes de stratégie, Stellantis vise un positionnement compétitif, avec des prix adaptés aux attentes du marché européen. L’objectif est de démocratiser l’accès aux véhicules électriques performants tout en respectant les ambitions climatiques de l’Union européenne. Cette nouvelle gamme, destinée à être produite en Europe, reflète également un engagement envers une production locale et durable.