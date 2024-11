Dacia Bigster : les 5 atouts cachés du futur best-seller qui va bousculer le marché des SUV

Au-delà du succès du Duster, Dacia prépare son offensive sur le segment des grands SUV. Le Bigster 2025 incarne cette ambition : plus spacieux, plus premium, mais toujours fidèle à l’ADN de la marque. Cette montée en gamme maîtrisée vise un nouveau territoire : celui des SUV familiaux dominé par les constructeurs généralistes.

L’équation est audacieuse : proposer un véhicule aux dimensions généreuses et au style affirmé, tout en conservant un prix défiant toute concurrence. Le Bigster ne renie pas les fondamentaux qui ont fait le succès de Dacia – robustesse, simplicité, accessibilité – mais les propulse dans une nouvelle dimension.

L’enjeu est stratégique : avec ce nouveau modèle, Dacia ne se contente pas d’élargir sa gamme. La marque roumaine prépare aussi son virage vers l’électrification, répondant ainsi aux nouvelles attentes du marché tout en restant fidèle à sa promesse : rendre accessible au plus grand nombre une mobilité moderne et durable.

Design et caractéristiques du Dacia Bigster

Le design du Dacia Bigster tranche avec les modèles actuels de la marque en affichant une silhouette robuste et moderne. Avec une longueur supérieure à celle du Duster, le Bigster propose des lignes musclées et un profil affirmé, lui conférant une forte présence sur la route. La calandre imposante, les feux LED modernes et les protections de carrosserie renforcent son côté aventurier tout en lui donnant un look distinctif.

L’intérieur du Bigster promet d’être spacieux et pratique, avec une attention particulière portée au confort et à la modularité. Dacia souhaite offrir un habitacle bien pensé, avec des matériaux de qualité, des technologies modernes et des équipements répondant aux besoins des conducteurs d’aujourd’hui. Bien que fidèle à sa promesse de simplicité, le Bigster n’hésite pas à monter en gamme pour satisfaire les attentes des clients à la recherche d’un SUV polyvalent et abordable.

Les mensurations de la Dacia Bigster 2025

Le Dacia Bigster 2025 mesure 4,57 mètres de long (parmi les SUV les plus spacieux de son segment), 1,8 mètre de large et 1,68 mètre de haut pour un empattement de 2,70 mètres et une garde au sol de 21 cm.

Par rapport au Dacia Duster, le Bigster mesure 23 cm de plus en longueur, la même largeur et 5 cm de plus en hauteur, ainsi qu’un empattement plus long de 4 cm.

Le coffre du Dacia Bigster a une capacité de 667 litres, alors que celui du Dacia Duster varie de 348 à 474 litres.

L’intérieur de la Dacia Bigster

A l’intérieur, le Dacia Bigster est un modèle cinq places qui est nettement plus spacieux que le Dacia Duster aux places arrière.

La Dacia Bigster se décline en quatre niveaux de finition: Essential, Expression, Extreme et Journey. Dès la version la plus basique, il comprend une instrumentation numérique de 7 ou 10 pouces selon la version, un écran multimédia de 10,1 pouces, des barres de toit, une caméra d’aide au stationnement arrière, des jantes en alliage (de 17 à 29″)….

Elle propose également une connexion sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, un réglage électrique des sièges dans les finitions les plus complètes, une climatisation bi-zone, ainsi que des sièges et un volant chauffants.

Parmi les nouveautés du nouveau Dacia Bigster 2025, on peut citer le toit ouvrant panoramique de 120 centimètres de long, l’accès mains libres et le hayon à ouverture électrique.

Motorisations et performances attendues

Le Dacia Bigster 2025 ne se contente pas de proposer un design séduisant ; il ambitionne également de répondre aux attentes en matière de motorisation. Ce nouveau SUV devrait offrir une gamme variée, incluant des options thermiques classiques ainsi que des versions hybrides et potentiellement électrifiées, en ligne avec les objectifs de Dacia d’élargir son offre de mobilité durable. L’accent sera mis sur l’efficacité énergétique et la réduction des émissions, tout en garantissant des performances adaptées aux besoins d’un usage quotidien.

Les motorisations thermiques du Bigster devraient inclure des moteurs à essence et diesel, bien connus pour leur robustesse et leur polyvalence, tandis que les options hybrides offriront une alternative attrayante pour les consommateurs souhaitant adopter une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Avec un châssis optimisé pour une tenue de route stable et confortable, le Bigster promet de combiner maniabilité et confort, que ce soit en milieu urbain ou lors de longs trajets.

Les motorisations de Dacia Bigster

En ce qui concerne les motorisations de la nouvelle Dacia Bigster, elle est proposée avec les éléments suivants :

Une motorisation hybride de 155 ch avec un moteur essence de 1,8 litre et une batterie d’une capacité de 1,4 kWh. Il dispose également d’une nouvelle boîte de vitesses, mais ses deux moteurs électriques, de 49 ch et 20 ch, restent inchangés.

Un moteur à essence 3 cylindres de 1,2 litre avec un système d’hybridation légère de 48 V, qui développe 140 ch dans les versions à traction avant et 131 ch dans les versions à transmission intégrale.

Une variante du moteur à essence précédent pouvant fonctionner au GPL (140 ECO-G) avec une puissance de 140 ch lorsqu’il fonctionne à l’essence et de 130 ch lorsqu’il fonctionne au gaz et conservant le système d’hybridation légère de 48 volts.

Ainsi, tous les moteurs de la nouvelle Dacia Bigster 2025 bénéficient du label environnemental ECO de la Direction Générale du Trafic (DGT), avec les avantages que cela implique en termes d’accès aux Zones à Faibles Emissions (ZBE) dans les villes, de stationnement, etc.

Le Dacia Bigster face à la concurrence et perspectives futures

Sur le marché des SUV compacts, le Dacia Bigster devra affronter des concurrents bien établis, tels que le Skoda Karoq, le Peugeot 3008 ou encore le Nissan Qashqai. Pour se démarquer, Dacia mise sur un rapport qualité-prix compétitif, tout en offrant des prestations adaptées aux attentes des familles et des amateurs de véhicules polyvalents. La montée en gamme, tout en conservant l’accessibilité chère à Dacia, pourrait séduire de nombreux consommateurs à la recherche d’un SUV spacieux et bien équipé, sans sacrifier leur budget.

Et si nous ne connaissons pas encore le prix de la Dacia Bigster, l’avenir du Bigster semble prometteur, avec des perspectives d’évolution technologique et d’améliorations continues pour renforcer sa position sur le marché. Dacia entend capitaliser sur ce modèle pour affirmer son engagement envers une mobilité accessible, robuste et durable, tout en continuant à innover pour rester à la pointe des attentes des consommateurs modernes.