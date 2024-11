Un véhicule électrique qui aurait tout changé… mais qui ne verra jamais le jour

L’industrie automobile regorge d’histoires de marques qui ont tenté de renaître de leurs cendres, mais peu ont connu un destin aussi cruel que celle-ci. Cette marque, jadis un symbole d’innovation, avait toutes les cartes en main pour s’imposer sur le marché des véhicules électriques. Avec un projet ambitieux et une vision tournée vers l’avenir, elle semblait prête à défier les géants de l’industrie. Pourtant, son aventure a pris fin avant même de commencer.

Bien que Jaguar revienne sous la forme d’une toute nouvelle Jaguar, l’« ancienne » Jaguar continue de nous réserver des surprises. La dernière en date a été révélée par une fuite concernant une voiture électrique qui n’a jamais été commercialisée.

Jaguar a surpris tout le monde en dévoilant certains détails de sa « nouvelle » marque, notamment ce qui sera son nouveau badge. La « nouvelle » Jaguar fait parler d’elle. Cependant, bien qu’elle ait confirmé qu’elle était passée à autre chose, l’« ancienne » Jaguar est toujours présente pour une raison ou une autre. La dernière en date est la découverte d’ une voiture électrique qui n’a jamais été commercialisée.

Plus précisément, il s’agissait de la version 100 % électrique de la Jaguar XJ. En 2019, on savait que la marque britannique préparait cette version. Cependant, malgré le fait que son développement était en cours, les essais sur les routes avec le camouflage approprié ou l’ingénierie déjà bien avancée, la haute direction de la marque a coupé l’avancement du projet et a fermé tout ce qui concerne cette voiture électrique.

À l’époque, Jaguar a admis que l’annulation était intervenue après « un examen technologique approfondi du marché face à l’évolution exponentielle de l’industrie au cours des prochaines années ». Cette voiture ne correspond pas à la vision de notre marque », avaient-ils déclaré.

À quoi aurait pu ressembler la Jaguar électrique ultime

Jaguar n’a jamais publié d’images, de prototypes ou de rendus de ce modèle, car l’entreprise souhaitait le lancer aux alentours de 2022, ce qui aurait constitué une rupture avec l’esthétique de la XJ connue à l’époque, et se concentrait sur le perfectionnement de son groupe motopropulseur électrique. Quelques années plus tard, Jaguar a mis de côté sa gamme pour se concentrer sur sa nouvelle offre 100 % électrique, dont la première voiture sera dévoilée le 2 décembre 2024.

Aujourd’hui, une image de ce à quoi aurait ressemblé cette « Jaguar XJ-E » 100 % électrique a été divulguée. La face avant est fortement inspirée de la Jaguar I-Pace, la seule voiture électrique lancée par la marque jusqu’à présent. De manière générale, la XJ-E conserverait les grandes lignes de la XJ essence, même si elle introduirait quelques nouveautés, comme des blocs optiques rafraîchis, une calandre actualisée et même quelques prises d’air.

Le reste des éléments demeure un mystère complet, aucun détail n’ayant été communiqué sur l’arrière, l’habitacle ou même le groupe motopropulseur électrique. Cependant, sur ce dernier point, tout porte à croire qu’elle pourrait disposer du même groupe motopropulseur déjà proposé par l’I-Pace, bien que révisé comme il se doit pour conférer à la berline électrique de meilleures performances.

Comme on le sait, cette Jaguar XJ-E ne sera pas commercialisée en tant que telle, mais la marque prépare déjà une gamme de nouveaux modèles « zéro émission ». Il s’agira d’une « super-GT » qui sera dévoilée en décembre, d’un SUV de luxe et d’une berline comme joyau de la couronne. Cette dernière pourrait être la plus proche d’une XJ-E qui n’a jamais existé officiellement.

Ce que cet échec révèle sur l’industrie automobile actuelle

L’histoire de ce projet avorté est révélatrice des défis auxquels l’industrie automobile est confrontée. Malgré l’engouement pour les voitures électriques, il est clair que cette transition pose des problèmes structurels majeurs. Le coût élevé du développement, la dépendance aux batteries, et les exigences d’un marché de plus en plus compétitif rendent les nouveaux entrants particulièrement vulnérables.

Cet échec met également en lumière la nécessité pour les gouvernements et les institutions de soutenir davantage les projets innovants. Sans incitations fiscales, subventions et infrastructures adéquates, de nombreux projets prometteurs risquent de ne jamais voir le jour. Il souligne également l’importance de la collaboration entre les acteurs de l’industrie pour réduire les coûts et accélérer l’innovation.

Malgré cet épisode décevant, il reste une leçon importante : l’innovation reste le moteur de l’industrie automobile. Les échecs, bien qu’amers, ouvrent souvent la voie à de futures réussites. Ce véhicule électrique restera peut-être dans les mémoires comme un projet qui aurait pu changer les règles, mais il inspire également une réflexion sur la résilience nécessaire pour transformer une vision en réalité.