STLA Frame : la plateforme secrète de Stellantis qui promet 1 115 km sans recharge

Stellantis, géant de l’automobile, fait un pas de géant dans le domaine des véhicules tout-terrain et SUV avec le lancement de sa nouvelle plateforme STLA Frame. Cette troisième plateforme multi-énergie a été spécialement conçue pour les grands véhicules tels que les pickups et SUV robustes, des segments où polyvalence et performance sont essentielles. Ce projet stratégique vise à renforcer la compétitivité de Stellantis sur un marché en pleine transformation, dominé par la demande croissante de véhicules électriques et hybrides.

Avec la STLA Frame, Stellantis cherche à répondre aux attentes des utilisateurs tout en se projetant dans un avenir où la mobilité durable est une priorité. Cette plateforme ambitionne d’offrir modularité, efficacité énergétique et capacités tout-terrain exceptionnelles, tout en s’intégrant parfaitement dans la stratégie globale de la marque pour conquérir le marché mondial des SUV.

Une plateforme multi-énergie et modulable

Ce qui distingue la STLA Frame, c’est son adaptabilité unique. En tant que plateforme multi-énergie, elle peut accueillir différentes motorisations, qu’il s’agisse de moteurs thermiques, hybrides rechargeables ou 100 % électriques. Cette flexibilité permet à Stellantis de répondre à une diversité de marchés et de réglementations, tout en s’adaptant aux préférences variées des consommateurs.

En termes de conception, la STLA Frame se base sur une structure légère mais robuste, idéale pour supporter des batteries de grande capacité, essentielles pour les véhicules électriques. La modularité de la plateforme permet également une personnalisation en fonction des modèles, offrant des bases optimisées pour des SUV familiaux spacieux ou des pickups tout-terrain, tout en maintenant un haut niveau de performance et de sécurité.

Performances et autonomie de la STLA Frame

La STLA Frame se démarque par ses performances impressionnantes et son autonomie pensée pour les longs trajets. Grâce à sa capacité à accueillir des batteries de grande taille, cette plateforme peut offrir une autonomie allant jusqu’à 1 115 kilomètres, une caractéristique rare dans le segment des grands SUV et tout-terrain. Cette autonomie rivalise avec certains modèles thermiques, un atout essentiel pour les utilisateurs qui recherchent un équilibre entre puissance, polyvalence et durabilité.

En termes de performances, la plateforme est conçue pour optimiser la répartition du poids et garantir une tenue de route exemplaire, même sur des terrains difficiles. Les motorisations électriques associées permettent une accélération fluide et une réactivité accrue, tout en réduisant l’empreinte carbone. Les options tout-terrain intégrées, telles qu’une transmission intégrale électrique, renforcent les capacités du véhicule sur des parcours exigeants, faisant de la STLA Frame une base idéale pour des véhicules adaptés à toutes les situations.